OTS: BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / BDO wächst weiter und ...
BDO wächst weiter und überschreitet erstmals die Umsatzmarke von 500
Millionen Euro
Hamburg (ots) - Die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft setzt ihren
Wachstumskurs konsequent fort: Im Geschäftsjahr 2024/25 [1] erzielte BDO einen
Rekordumsatz von 508,3 Millionen Euro - ein Plus von 10,2 Prozent gegenüber dem
Vorjahr. Damit überschreitet das Unternehmen erstmals die Marke einer halben
Milliarde Euro und verzeichnet zum vierten Mal in Folge ein zweistelliges
Umsatzwachstum. Digitalisierung und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI)
sind die zentralen Treiber des Wachstums.
"Die Anforderungen steigen - aber unsere Strategie greift. Die starken Zahlen
sind das Ergebnis klarer Entscheidungen und intensiver Arbeit aller Kolleginnen
und Kollegen. Wir sind gut aufgestellt - intern, im globalen Netzwerk und
gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden", betonen die beiden
Vorstandsvorsitzenden Andrea Bruckner und Parwäz Rafiqpoor.
Alle Geschäftsfelder wachsen im Gleichschritt
Die drei Kerngeschäftsfelder trugen gleichmäßig zum Wachstum bei. Der Bereich
Audit & Assurance erzielte einen Umsatz von 223 Millionen Euro (+9,3 Prozent)
und macht mit 44 Prozent den größten Anteil am Gesamtumsatz aus. Tax & Legal
steigerte den Umsatz auf 202 Millionen Euro (+10,8 Prozent, Umsatzanteil 39,8
Prozent). Das stärkste Wachstum verzeichnete das Geschäftsfeld Advisory mit
+11,3 Prozent auf 82 Millionen Euro, was einem Umsatzanteil von 16,2 Prozent
entspricht.
Auch beim Personal legte BDO im vergangenen Berichtsjahr zu: Mit einem Plus von
3,1 Prozent beschäftigt das Unternehmen über 3.350 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter an 28 Standorten in Deutschland.
Künstliche Intelligenz als Qualitäts- und Effizienzmotor
Zentrale Investitionen in allen Geschäftsbereichen betreffen digitale Lösungen
und insbesondere den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. BDO setzt KI nicht als
Selbstzweck ein, sondern dort, wo sie Qualität und Effizienz der Arbeit messbar
steigert - von der Wirtschaftsprüfung über die Steuerberatung bis hin zur
Advisory. National und im globalen Netzwerk investiert BDO stark in die eigene
Compliance-konforme technologische Infrastruktur. Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aus Deutschland sind dabei auch an der internationalen
Weiterentwicklung von Prüfungs- und Steuer-Tools aktiv beteiligt.
In der Wirtschaftsprüfung ist die Nutzung moderner Technologien einschließlich
KI fester Bestandteil für erstklassige Audit- und Assurance-Dienstleistungen.
Einerseits nutzt BDO Tools und Plattformen, die den Prozess der
Wirtschaftsprüfung durch Datenanalysen mit Einsatz von KI optimieren und
verbessern. Andererseits unterstützt BDO Kundinnen und Kunden im Rahmen von IT-
und Governance-Prozessen und bei internen Kontrollen zum Einsatz von KI sowie
die Prüfung von KI-Systemen. Zentral für den erfolgreichen Einsatz neuer
Technologien ist zudem die frühzeitige und aktive Einbindung der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nur wenn alle von Beginn an beteiligt sind und
den Mehrwert erkennen, können die Effizienz- und Qualitätssteigerungen in der
täglichen Arbeit greifbar werden.
"Digitalisierung und der Einsatz von KI entlastet unsere Prüfungsteams durch
Automatisierung repetitiver Aufgaben und ermöglicht so eine stärkere
Konzentration auf prüfungsrelevante Sachverhalte. Zudem wird die
Prüfungsqualität vertieft. Wir setzen dabei KI transparent und
verantwortungsvoll im Sinne eines Assistenzsystems ein. Die letztendlichen
Entscheidungen und Prüfungsurteile verbleiben beim Menschen", betont Andrea
Bruckner, Vorstandsvorsitzende von BDO in Deutschland.
Tax Technology sorgt für schnelle und prüfbare Entscheidungen
Im Bereich Steuer- und Rechtsberatung ermöglicht die unternehmenseigene Tax &
Legal Technology-Plattform durch ein einheitliches Datenmodell eine vollständige
Integration steuerlicher, finanzieller und rechtlicher Daten - von der
Ressourcenplanung bis zum Reporting. So werden Prozesse automatisiert,
Compliance-Risiken reduziert und transparente Entscheidungsgrundlagen
geschaffen. Gerade mittelständische Unternehmen, die oft mit historisch
gewachsenen Systemlandschaften arbeiten, profitieren von diesem integrierten
Ansatz.
Bei diesen technologischen Entwicklungen im Bereich Tax Technology haben
Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland im globalen Netzwerk eine Führungsrolle
inne und treiben den Fortschritt bei BDO insgesamt entscheidend voran.
"Wir verbinden technologische Lösungen mit steuerlicher Fachkompetenz,
Compliance-Anforderungen und einem klaren Verständnis für bestehende
betriebswirtschaftliche Prozesse. So entstehen Lösungen, die nicht einfach nur
implementiert werden, sondern im Alltag tatsächlich funktionieren und Mehrwert
liefern", fasst Parwäz Rafiqpoor, Vorstandsvorsitzender von BDO in Deutschland,
das Leistungsangebot zusammen.
Advisory: Cyber-Resilienz als entscheidender Wettbewerbsfaktor für Unternehmen
Unternehmen haben insgesamt ein größeres Bewusstsein für die Notwendigkeit
entwickelt, sich mit der eigenen Cyber-Sicherheit und -Resilienz zu befassen.
Themen wie Business Continuity, Incident Response und Krisenmanagement werden
zunehmend auf Vorstandsebene verankert und nicht mehr ausschließlich als
IT-Themen betrachtet. Zum Bedeutungsgewinn beigetragen haben auch regulatorische
Vorgaben wie NIS-2 und DORA.
Die fachübergreifende Expertise in der Digitalberatung und im Bereich Cyber
Security in Verbindung mit dem umfassenden Leistungsportfolio der BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sowie der Rechtsberatung über den
Kooperationspartner BDO Legal bieten hier ein klares Alleinstellungsmerkmal
gegenüber reinen IT-Beratungen.
Chance für internationales Wachstum durch globales BDO Netzwerk
Ein signifikanter Teil des Geschäfts von BDO hat Auslandsbezug. Mit knapp
115.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (davon etwa 20.000 in Alliance-Firmen)
in 169 Ländern bietet BDO international agierenden Unternehmen und dem
grenzüberschreitend tätigen Mittelstand integrierte, länderübergreifende
Lösungen. Ziel ist die weitere Harmonisierung des Leistungsangebots und die
Steigerung der Qualität innerhalb des Netzwerks.
[1] Die globale BDO Organisation und damit auch die deutsche BDO Gruppe
berichten weltweit einheitlich für den Zeitraum vom 01.10. bis 30.09. eines
jeden Jahres. Die in dieser Pressemitteilung gemachten Angaben betreffen jeweils
den Zeitraum vom 01.10. bis zum 30.09. des Folgejahres. Die Angaben sind
insoweit nicht vollständig vergleichbar mit den Angaben des nationalen
Konzernabschlusses der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum 30.06.
Pressekontakt:
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Sebastian von Sobbe
Head of Corporate Communications
Telefon: +49 40 30293-903
mailto:presse@bdo.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/44014/6277001
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