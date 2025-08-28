OTS: BDU Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen / ...
Personalberatungsbranche in Deutschland: Marktteilnehmer
prognostizieren leichten Umsatzrückgang auf 2,78 Milliarden Euro in
2025 (FOTO)
Bonn (ots) - Der Personalberatungsmarkt in Deutschland hat mit Umsatzrückgängen
zu kämpfen. 2024 erwirtschafteten die im Markt tätigen Unternehmen insgesamt
2,82 Milliarden Euro. Das sind 3,8 Prozent weniger als in 2023. Für 2025
prognostizieren die Marktteilnehmer einen weiteren, leichten Umsatzrückgang von
1,2 Prozent auf 2,78 Mrd. Euro.
Das sind Ergebnisse der neuen Studie "Facts & Figures zum
Personalberatungsmarkt", die der Bundesverband Deutscher Unternehmens-beratungen
BDU e.V. jährlich veröffentlicht. "Aufgrund der allgemeinen wirtschaftlich eher
schlechten Lage sowie geopolitischen Herausforderungen vergeben unsere Kunden
weniger Suchmandate als noch in den Vorjahren. Hinzu kommen die Verlagerung von
Recruiting-Aufgaben direkt in die Unternehmen und der verstärkte Einsatz von
künstlicher Intelligenz bei der Kandidatensuche", kommentierte BDU-Vizepräsident
Wolfram Tröger die Studienergebnisse.
Der aktuelle Geschäftsklimaindex, den der BDU vierteljährlich im
Personalberatungsmarkt erhebt, zeigt jedoch, dass es in 2025 bergauf geht. Im 2.
Quartal stieg der Index im Vergleich zum Vorquartal um 8,6 Punkte auf aktuell
85,8 Punkte. Am optimistischsten blicken - ähnlich wie in der Studie - die
Top-25- sowie größere Personalberatungen in die Zukunft. Kleine Unternehmen und
Boutiquen sind etwas pessimistischer.
Executive & Specialist-Search-Geschäft schwächelt
Das Kerngeschäft der Branche, der Bereich Executive & Specialist-Search
(Marktanteil ca. 80 Prozent), musste 2024 Verluste von 4,9 Prozent hinnehmen.
Für 2025 gehen die Befragten von einem leichten Rückgang von 2 Prozent aus. Am
stärksten gewachsen sind 2024 die Beratungsfelder "Executive Coaching" (+4,2
Prozent) und "Leadership Advisory" (+3,7 Prozent). 2025 werden nach Einschätzung
der Marktteilnehmer die Felder "Executive Coaching" (+3,4 Prozent) und
"Potenzialanalyse & Diagnostik" (+2,9 Prozent) die Nase vorn haben.
"Die Ergebnisse zeigen, dass der Bereich Executive Search zwar nach wie vor das
Brot- und Butter-Geschäft der Branche ist, Felder außerhalb der klassischen
Personensuche aber an Bedeutung gewinnen bzw. stabiler wachsen. Coaching- und
Assessment-Angebote werden stärker nachgefragt, da Unternehmen die
Transformation der Märkte meistern müssen. Das Arbeiten wird komplexer und damit
wandeln sich auch die Anforderungen an Managementkompetenzen", erklärte Arne
Adrian, Vorsitzender des Vorstands im Fachverband Personalberatung des BDU.
75.000 Positionen besetzt
2024 wurden mit Hilfe von Personalberatungen 75.000 Positionen mit Fach- und
Führungskräften besetzt. Darunter waren vergleichsweise mehr weibliche
Kandidaten sowie Kandidatinnen und Kandidaten, die über 50 Jahre alt sind, so
die Einschätzung der Befragten. Bezogen auf das Einkommen fand der größte Teil
der Platzierungen (31 Prozent) im Bereich 100.000 bis 150.000 Euro statt. Die
Top-25-Personalberatungen besetzten überdurchschnittlich häufig hochdotierte
Positionen.
Umsatzverluste insbesondere in der Bauindustrie
Wichtigste Auftraggeber der Personalberatungen waren Großbetriebe und Konzerne
(80 Prozent). Die größten betreuten Klientenbranchen sind die
Konsumgüterindustrie (14 Prozent), der Maschinenbau (11,7 Prozent) sowie Pharma
(9,3 Prozent). In allen betreuten Branchen - mit Ausnahme von Telekommunikation
& IT - gingen die Umsätze der Personalberatungen zurück. Den größten Verlust mit
-7,5 Prozent verzeichnete der Bereich Bauindustrie & Immobilien. Potentiale für
mehr Umsatz in 2025 sehen die Personalberatungen in der Private-Equity- und
Venture-Capital-Branche (+3,4 Prozent), Chemie (+2,0 Prozent) und im Bereich
Telekommunikation & IT (+0,9 Prozent).
Honorare bleiben stabil
Das durchschnittliche Honorar der Personalberatungen lag 2024 bei 27,5 Prozent
des Zieleinkommens. Im Vergleich zum Vorjahr (28 Prozent) blieb der Wert nahezu
stabil.
Trends und Kundenerwartungen 2025
2025 erwarten die Personalberatungen strukturelle Veränderungen in der Branche.
73 Prozent der Marktteilnehmer gehen davon aus, dass Private-Equity-Übernahmen
und Zusammenschlüssen im deutschen Markt zunehmen. Drei von vier
Personalberatungen halten es außerdem für wahrscheinlich, dass sich künftig
plattformbasierte Executive-Search-Modelle etablieren. "Sie werden klassische
Search-Mandate wohl nicht verdrängen, vielmehr wird es künftig verstärkt
Hybrid-Modelle geben" so Wolfram Tröger. Jeder zweite Befragte erwartet zudem
negative Auswirkungen durch das regulatorische Umfeld, etwa in Form des AI-Acts.
"Damit wird Regulatorik ein Treiber der Professionalisierung des
Personalberatungsmarktes. Denn Unternehmen müssen ihre Prozesse rechtssicher
gestalten", erklärte Arne Adrian. Wichtiger werden auch Diversity- und
ESG-Vorgaben bei der Personalsuche. 59 Prozent der Befragten gehen davon aus,
dass Diversity-Vorgaben verstärkt in Suchaufträge integriert werden. "Nur
Personalberatungen, die technologische, ethische und gesetzliche Standards in
ihre Arbeit bzw. ihr Portfolio integrieren, bleiben künftig zukunftsfähig" sind
sich Wolfram Tröger und Arne Adrian sicher.
Struktur des Personalberatungsmarktes in Deutschland
2024 waren insgesamt waren 2.175 Unternehmen im Markt tätig, die 14.550
Mitarbeitende beschäftigten. Mehr als die Hälfte des Personals (51,8 Prozent)
war weiblich. Consultants waren mit ca. 60 Prozent die größte
Beschäftigtengruppe. Der Personalberatungsmarkt ist von mittelgroßen Unternehmen
geprägt: Mehr als 80 Prozent der Firmen erwirtschafteten 2024 einen Jahresumsatz
von unter 2,5 Millionen Euro.
Zur Systematik der Studie
Grundlage der Studie "Facts & Figures zum Personalberatungsmarkt 2025" ist eine
Befragung des Bundesverbandes Deutscher Unternehmensberatungen BDU e.V. im
Mai/Juni 2025, an der sich knapp 200 Personalberatungsgesellschaften, davon neun
aus den Top-25, beteiligt hatten. Die Befragung, bestehend aus einem
quantitativen und einem qualitativen Teil, wurde online durchgeführt. Befragt
wurden spezialisierte Personalberatungsunternehmen, die im Alleinauftrag und
vorwiegend auf Retainerbasis arbeiten. Der BDU führt die Marktstudie jährlich
durch.
Größenklassen (nach Jahresumsatz):
- Top-25
- Mittelgroße Personalberatungen: zwischen 1 Mio. EUR und ca. 7,5 Mio. EUR
- Kleine Personalberatungen: zwischen 250.000 EUR und 1 Mio. EUR
- Beratungsboutiquen: weniger als 250.000 EUR
