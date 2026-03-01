OTS: BDU Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen / Deutsche ...

Deutsche Unternehmensberatungen erwarten 2026 eine Rückkehr zum

Wachstumskurs, während sie sich im Spannungsfeld der KI-Transformation

Wer­bung Wer­bung

behaupten müssen (FOTO)

Bonn (ots) - Im Jahr 2025 erreichte die deutsche Unternehmensberatungsbranche

einen Gesamtumsatz von 49,0 Milliarden Euro und verzeichnete damit +0,5 Prozent

Wachstum. Für 2026 prognostiziert die Branche ein positives Wachstum von +4,5

Prozent, was ein Umsatzwachstum auf 51,1 Mrd. Euro bedeuten würde. Dies sind die

zentralen Ergebnisse der Studie "Facts & Figures zum Consultingmarkt 2026", die

Wer­bung Wer­bung

der Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen BDU e.V. veröffentlicht hat.

Die Studie umfasst den deutschen Unternehmensberatungsmarkt ohne

Personalberatungen. "Wie tragfähig der Ausblick für 2026 letztlich ist, hängt

zum einen stark von den Standortbedingungen in Deutschland und deren Wirkung auf

die Kundenbranchen ab und zum anderen von der Fähigkeit der Beratungen, mit dem

technologischen Wandel umzugehen.", sagt Iris Grewe, Präsidentin des

Wer­bung Wer­bung

Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen.

Die Entwicklung der Beratungsfelder im Jahr 2025 verlief uneinheitlich: Während

IT-Beratung (+2,8%) und Strategieberatung (+1,1%) gewachsen sind, waren HR-

sowie Organisations- und Prozessberatung (jeweils -0,8%) leicht rückläufig.

Die Wachstumsprognose für 2026 zeigt hingegen eine spürbare Erholung über alle

Hauptberatungsfelder hinweg. Besonders dynamisch entwickeln sich die Strategie-

(+5,2%) und IT-Beratung (+4,7%), die weiterhin als zentrale Wachstumstreiber

fungieren.

Gleichzeitig gewinnt die Organisations- und Prozessberatung (+3,5%) im Zuge

steigender Transformationsanforderungen erneut an Bedeutung. Auch die

HR-Beratung (+4,2%) verzeichnet wieder positive Impulse.

Kleine Beratungen weiterhin unter Druck

Der Markt wird größtenteils von den mittelgroßen Beratungen (1 bis 50 Mio. Euro

Umsatz) getrieben mit einem Wachstum zwischen +0,5 bis +2,0 Prozent. Die

Beratungen ab 50 Mio. Euro Umsatzgröße bestätigten hingegen einen stagnierenden

Markt (+0,0%). Kleine Beratungen (bis 1 Mio. Euro Umsatz) sind weiterhin unter

Druck und verzeichnen ein negatives Wachstum von bis zu -2,5 Prozent.

Projekte entstanden im Jahr 2025 eher vor dem Hintergrund des

Transformations-/Effizienzdrucks und mussten vom Auftraggeber häufig belastbarer

begründet werden als in der Vergangenheit. Wachstum erfordert differenzierte

Dienstleistungen und Produkte mit klarem Kundennutzen sowie Flexibilität

bezüglich des Liefermodells. Insbesondere Letzteres kann für kleinere Beratungen

mitunter recht herausfordernd sein. "Beratungen müssen in der heutigen Zeit sehr

flexibel agieren können und entsprechend der Kundenbedürfnisse auch

technologisch innovativ und versiert liefern.", führt Iris Grewe weiter aus.

"Das fällt großen, breit aufgestellten Beratungen häufig etwas leichter als

kleinen Beratungen, die nun alles dafür tun müssen, sich zukunftssicher

aufzustellen."

KI prägt das Beratungsgeschäft

KI entwickelte sich 2025 zum zentralen Wachstumstreiber im deutschen

Unternehmensberatungsmarkt: Für Künstliche Intelligenz wurde ein Wachstum von

+18,8 Prozent ausgewiesen, was deutlich über dem Gesamtmarkt lag. Auch im Jahr

2026 bleibt KI mit einer Prognose von +22 Prozent der Wachstumstreiber der

Branche.

Dabei wirkt KI doppelt: Sie treibt Wachstum als eigenständiges Beratungsfeld und

fungiert gleichzeitig als Effizienzhebel in Kundenorganisationen, etwa durch

Automatisierung und Produktivitätssteigerungen. Dies zeigt, dass in vielen

Beratungsprojekten Technologie einen großen Anteil hat und der Einsatz von KI

mittlerweile zum Standard gehört. "Viele Beratungen sehen KI und Automatisierung

daher als zwei Seiten einer Medaille - als Treiber der kundenseitigen

Marktbedürfnisse und ebenso als Treiber der eigenen internen Transformation.",

konkretisiert Iris Grewe. "Es wird sich für viele Beratungen in den nächsten

Jahren entscheiden, ob sie Transformationsagent oder -opfer sein werden."

Wachstum in den Kundenbrachen wird von Energiewirtschaft und öffentlicher Hand

getragen

Die Branchenentwicklung im Jahr 2025 zeigt ein gemischtes Bild: Wachstum kommt

vor allem aus den Bereichen Energie & Versorgungswirtschaft (+5,4%) und Public &

Non-Profit (+2,9%). Demgegenüber stehen deutliche Rückgänge in einzelnen

Branchen, insbesondere Bauindustrie & Immobilien (-6,7%) sowie Fahrzeugbau

(-5,6%).

Die Wachstumsprognose für 2026 zeigt im Gegensatz dazu eine breite Erholung über

die meisten Branchen hinweg. Weiterhin sehr dynamisch entwickeln sich der Sektor

Energie- und Versorgungswirtschaft (+6,5%) sowie Public & Non Profit (+6,1%),

die damit auch im Jahr 2026 als zentrale Nachfrageanker fungieren. Danach folgen

die Kreditinstitute (+5,5%) sowie Healthcare und Porfessional Servies (beide

+5.3%). Selbst in Teilen des verarbeitenden Gewerbes ist die Prognose für 2026

positiv, wenn auch etwas vorsichtiger. Die Entwicklung der Branchen Fahrzeugbau

(+1,4%), Chemie (+0,5%), Pharma (+3,6%) und Konsumgüterindustrie (+4,3%) wird

für 2026 zwar wieder positiver erwartet, aber geringer als der

Marktdurchschnitt. Im verarbeitenden Gewerbe wächst lediglich der Maschinenbau

(+4,9%) wieder überdurchschnittlicher.

Über den BDU:

Im Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen BDU e.V. sind aktuell rund 600

Unternehmen mit 19.000 Beraterinnen und Beratern organisiert. Damit zählt der

BDU weltweit zu den drei führenden Wirtschafts- und Berufsverbänden der

Consultingwirtschaft.

GEMEINSAM BESSER BERATEN. BDU.

Pressekontakt:

Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen BDU e.V.

Annette Sausen

Joseph-Schumpeter-Allee 29 | 53227 Bonn

T +49 (0) 228 9161-14 | mailto:annette.sausen@bdu.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/9562/6244900

OTS: BDU Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen