OTS: BDU Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen / Geschäftsklimaindex ...

BDU Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen / Geschäftsklimaindex
Geschäftsklimaindex im Consulting: Seitwärtsbewegung bei geringer
Marktdynamik (FOTO)
Bonn (ots) - Der Geschäftsklimaindex der Consultingwirtschaft, den der
Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen BDU e.V. vierteljährlich
veröffentlicht, stagniert. Im dritten Quartal liegt er bei 90,3 Punkten. Das
sind nur 0,5 Punkte mehr als im 2. Quartal 2025. Dennoch liegt der BDU-Index
immer noch etwas höher als der ifo-Geschäftsklimaindex (87,7 Punkte). "Die
Seitwärtsbewegung des GKI verdeutlicht die aktuell geringe Dynamik im deutschen
Consultingmarkt. Viele der Beratungen fokussieren eher auf die Vertiefung des
aktuellen Geschäfts und interne Investitionen in das Leistungsportfolio anstatt
in die Expansion in neue Märkte oder Segmente, was zur stockenden Entwicklung im
Markt beiträgt", so BDU-Präsidentin Iris Grewe.
Stimmungsaufschwung bei großen Beratungen, HR-Beratungen blicken pessimistisch
in die Zukunft
Ein Blick auf die Einschätzung der Beratungsunternehmen nach Größenklassen und
Beratungsdisziplinen bestätigt diese Einschätzung. Die großen Beratungen (Umsatz
über 50. Mio. Euro) sind zwar aktuell am optimistischsten was ihre Lage und
Geschäftsaussichten angeht (Indexwert 88 Punkte = +11,9), allerdings liegen sie
mit 88 Punkten insgesamt auf sehr niedrigem Niveau und immer noch1,3 Punkte
unter dem aktuellen GKI. Am pessimistischsten schätzen kleinere Unternehmen
(Umsatz 250.000 bis 1. Mio. Euro) ihre Lage und Aussichten ein (93 Punkte =
-2,6).
Bezogen auf die unterschiedlichen Beratungsdisziplinen ergibt sich folgendes
Bild: HR-Beratungen sind mit 85 Punkten das Schlusslicht (85 Punkte = -5,7). Das
bezieht sich insbesondere auf die Einschätzung der derzeitigen Geschäftslage.
Während im zweiten Quartal noch 35 Prozent angaben über Budget zu liegen, sind
es jetzt nur noch 16 Prozent. Sanierungsberaterinnen und -berater erwarten
insbesondere in den kommenden sechs Monaten einen eher stagnierenden Markt,
befinden sich aber nach wie vor auf einem hohen Niveau (102 Punkte = -1,9).
"Alles auf KI" um Zukunftsfähigkeit zu sichern
Um zukunftsfähig zu bleiben, setzen aktuell 44 Prozent der Beratungsfirmen
interne Technologie- und IT-Projekte um. Darunter befinden sich mehrheitlich
große Consultingunternehmen (75 Prozent), während kleine Firmen mit 20 Prozent
deutlich verhaltener sind. Am Leistungsangebot wird in 56 Prozent der Firmen
gearbeitet. Drei Viertel der großen Beratungsfirmen und 42 Prozent der kleinen
Firmen entwickeln und implementieren derzeit Strategien zur besseren
Kundenbindung. Im Gegensatz dazu sind nur noch 37 Prozent der Befragten dabei,
neue Märkte und Kundensegmente zu erschließen und sogar 29 Prozent der Firmen
sagen, das Thema sei derzeit nicht relevant. Auch hier klafft die Bewertung von
großen und kleinen Unternehmen auseinander. 67 Prozent der großen Firmen
erachten das Thema für wichtig und arbeiten daran. Bei den kleinen und
mittelgroßen Beratungsfirmen ist es nur jeder dritte Betrieb. Auch das Thema ESG
hat bei Unternehmen aller Größenklassen an Wichtigkeit verloren. Ein Grund dafür
sind veränderte politische Rahmenbedingungen. Nur 12 Prozent der Befragten geben
an, sich damit aktuell zu beschäftigen. 40 Prozent stufen ESG als "absehbar kein
relevantes Thema" ein, darunter mit 55 Prozent mehrheitlich kleine
Beratungsunternehmen.
"Die Befragungsergebnisse machen deutlich, dass KI ein zentrales Thema in der
Branche bleibt, in das aktiv und umfangreich investiert wird. Die Firmen haben
erkannt, dass eigene KI-Lösungsangebote und -Tools unverzichtbar für ihr
Geschäft sind. Der politische Fokus auf Wirtschaftsthemen und Geopolitik hat das
Thema ESG in den Hintergrund gerückt. Das gilt auch bei der Expansion in neue
Kundensegmente und Märkte, von der insbesondere kleinere und mittelgroße
Unternehmen derzeit Abstand nehmen. Die Beratungsbranche folgt derzeit dem Ruf
'Alles auf KI' und während dieser Kurswechsel vollzogen wird, ist es nicht
verwunderlich, dass sich der Markt eher seitwärts bewegt", resümiert Iris Grewe.
