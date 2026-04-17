OTS: BDU Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen / Geschäftsklimaindex ...

Geschäftsklimaindex 01/2026: Stimmungsaufhellung im Consulting (FOTO)

Bonn (ots) - Der aktuelle Geschäftsklimaindex für den Consultingmarkt, der vom

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Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen (BDU) quartalsweise erhoben wird,

zeigt auf verhaltenem Niveau eine leichte Steigerung um 0,5 Punkte auf 89,2 und

entkoppelt sich damit erstmalig seit Q3/2020 positiv vom

ifo-Geschäftsklimaindex, der letztes Quartal erneut gesunken ist. Die Aussichten

für die nächsten sechs Monate fallen optimistisch aus, was besonders im

Jahresvergleich auffällt. Der Anteil günstiger Geschäftserwartungen steigt im

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Vergleich zum Vorjahr deutlich von 24 Prozent auf 30 Prozent. Gleichzeitig sinkt

der Anteil ungünstiger Erwartungen von 23 Prozent auf 20 Prozent. "Ungeachtet

der derzeit spürbaren Aufbruchstimmung, ist die Beratungsbranche natürlich nach

wie vor sehr von der Entwicklung der wirtschaftlichen Bedingungen in Deutschland

und damit auch von den geopolitischen Begebenheiten abhängig", sagt Iris Grewe,

BDU-Präsidentin.

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Optimistische Erwartungen in fast allen Beratungsbereichen

Der Geschäftsklimaindex ist in allen Beratungsbereichen gestiegen mit Ausnahme

der HR-Beratung, die einen Rückgang um -0,6 Punkte (Index: 82) verzeichnet.

Gleichzeitig sehen hier auch 33 Prozent ungünstigere Geschäftsaussichten, sodass

dieser Beratungsbereich weiterhin von einer negativen Entwicklung ausgeht.

Das stärkste Wachstum des Indexwerts entfällt mit +0,9 Punkten auf die

Organisations- und Prozessberatung (Index: 86). Den insgesamt höchsten

Geschäftsklimaindex erreicht erneut die Sanierungsberatung mit 106 Punkten

(+0,4). Hier sehen außerdem 52 Prozent der Befragten günstigere

Geschäftsaussichten, was wiederum als Zeichen dafür gewertet werden kann, dass

überdurchschnittlich viele der deutschen Wirtschaftsunternehmen mit ökonomischen

Herausforderungen konfrontiert sind. Neben der Sanierungsberatung erwarten auch

die Strategieberatung (36%), IT-Beratung (33%) und Organisations- und

Prozessberatung (25%) in den nächsten sechs Monaten eine günstigere

Geschäftsentwicklung.

Nach Größenklassen verzeichnen die Beratungen zwischen 10 und 50 Mio. Euro

Umsatz (+4,4 Punkte) und über 50 Mio. Euro Umsatz (+4,5 Punkte) den höchsten

Anstieg im Geschäftsklima. Allerdings sind auch kleinere Beratungen für die

kommenden Monate wieder optimistischer: Während aktuell noch 41 Prozent der

kleinen Beratungen unter 250.000 Euro Jahresumsatz ihre Geschäftslage als unter

Budget beschreiben, so sinkt dieser Anteil mit Blick auf die nächsten sechs

Monate auf 24 Prozent.

Veränderung in der Mitarbeitendenstruktur erwartet

58 Prozent der befragten Beratungen geben an, aktuell pyramidal organisiert zu

sein. 32 Prozent weisen eine diamantförmige Struktur auf. Hier kündigt sich eine

Veränderung in den nächsten fünf Jahren an. Dann erwarten 45 Prozent eine

diamantförmige Struktur, sodass der Schwerpunkt der Mitarbeitenden eher auf der

mittleren Ebene liegen würde. 44 Prozent gehen weiterhin von einer pyramidalen

Organisationsstruktur aus. "Die Integration und Anwendung von neuen KI-Tools

erlaubt einen Produktivitätsschub und ändert die Art, wie wir arbeiten, sodass

weniger Teammitglieder zur strukturierten und repetitiven Datenbearbeitung

benötigt werden. Dies wirkt wiederum auf die Personalstruktur in den

Unternehmen. Ungeachtet dessen setzen viele Beratungshäuser nach wie vor im

Bereich des Nachwuchses auf Berufseinsteiger und junge Talente, die jedoch

teilweise bereits mit anderen Aufgaben als bisher betraut werden", erläutert

Iris Grewe.

Über den BDU:

Im Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen BDU e.V. sind aktuell rund 600

Unternehmen mit 19.000 Beraterinnen und Beratern organisiert. Damit zählt der

BDU weltweit zu den drei führenden Wirtschafts- und Berufsverbänden der

Consultingwirtschaft.

Zur Systematik

Der an die Systematik des ifo-Instituts angelehnte BDU-Geschäftsklimaindex (GKI)

erscheint quartalsweise und bildet die aktuelle wirtschaftliche Lage und die

Erwartungen der Branche an die geschäftliche Entwicklung ab.

Größenklassen: Der BDU-Geschäftsklimaindex ordnet die Beratungen in die fünf

Kategorien Große Beratungen mit einem Jahresumsatz von mehr als 50 Millionen

Euro, Mittelgroße Beratungen (1 bis 10 Millionen bzw. 10 bis 50 Millionen Euro)

sowie Kleinere Beratungen (1 Million bis 250.000 bzw. unter 250.000 Euro).

Beratungsfelder: Organisations- und Prozessberatung, Strategieberatung,

IT-Beratung, HR-Beratung, Sanierungsberatung

Teilnehmende: An der Befragung haben sich insgesamt 235 Beraterinnen und Berater

beteiligt.

Pressekontakt:

Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen BDU e.V.

Annette Sausen

Joseph-Schumpeter-Allee 29 | 53227 Bonn

T +49 (0) 228 9161-14 | mailto:annette.sausen@bdu.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/9562/6257296

OTS: BDU Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen