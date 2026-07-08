OTS: BearingPoint GmbH / 25. eGovernment-Wettbewerb / Digital und künstlich ...

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25. eGovernment-Wettbewerb / Digital und künstlich intelligent: Heute
startet die Verwaltung von morgen (FOTO)
Berlin (ots) - Von Künstlicher Intelligenz bis zur digitalen Datensouveränität:
Die Finalisten des 25. eGovernment-Wettbewerbs von BearingPoint und Cisco zeigen
die Innovationskraft der Verwaltung. Die Bürgerinnen und Bürger können jetzt
online am Publikumsvoting teilnehmen.
Ob KI-Assistenten für Bürgeranfragen oder eine staatliche
Ein-Klick-Steuererklärungs-App: Bei der 25. Auflage des eGovernment-Wettbewerbs
von BearingPoint und Cisco macht die Bandbreite der eingereichten Lösungen
deutlich, dass die digitale Transformation der Verwaltung eine neue Qualität
erreicht hat. Technologisch, organisatorisch sowie gesellschaftlich.
Im Rahmen der Finalistentage am 6. und 7. Juli wurden in vier Kategorien die
jeweiligen Finalisten festgelegt. Wegweisende Projekte für die
Verwaltungsmodernisierung aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben dort
ihre Lösungen für eine moderne, digitale und resiliente Verwaltung vor einer
hochkarätigen Jury präsentiert.
Das Jubiläumsjahr des Wettbewerbs steht damit ganz im Zeichen einer Verwaltung,
die technologische Innovation, organisatorische Transformation und nachhaltige
Modernisierung immer konkreter in wirksame Projekte übersetzt. Der
eGovernment-Wettbewerb gilt seit 25 Jahren als Plattform für die Digitalisierung
und Modernisierung der öffentlichen Verwaltung und stellt auch 2026 jene
Vorhaben ins Rampenlicht, die Bürgernähe, Effizienz und Zukunftsfähigkeit
zusammenbringen.
"Die Finalisten des eGovernment-Wettbewerbs stehen für den Mut, die Ideen und
die Tatkraft, die wir brauchen, um einen Umbruch in der digitalen Verwaltung zu
erreichen. Ihre Projekte zeigen, dass der Staat Taktgeber für innovative
Entwicklungen sein kann. Die Finalisten leisten wertvolle Pionierarbeit, damit
die öffentliche Verwaltung die neuesten technologischen Entwicklungen aktiv
prüft, vorantreibt und für Bürgerinnen und Bürger nutzbar macht. Es ist
beeindruckend, was unsere Innovatoren in der Verwaltung leisten. Jetzt kommt es
darauf an, diese Ansätze schnell in die Fläche zu bringen und zum neuen Standard
zu machen", kommentiert Jon Abele, COO der Region Central East sowie
Geschäftsführer der BearingPoint GmbH.
Digitalisierung wird neu gedacht
Über alle Kategorien hinweg zeigt sich ein klares Bild: Die Verwaltung setzt
zunehmend auf integrierte, skalierbare und technologiegetriebene Lösungen.
Besonders prägend sind:
- der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in produktiven Anwendungen,
- die konsequente Umsetzung von End-to-End-Prozessen ohne Medienbrüche,
- sowie der Aufbau souveräner und sicherer digitaler Infrastrukturen.
Diese Entwicklungen unterstreichen, dass Digitalisierung in der Verwaltung nicht
mehr isoliert gedacht wird, sondern als ganzheitlicher Transformationsprozess
angelegt ist.
"Die nächsten Jahre werden entscheidend dafür sein, wie wir Verwaltung neu
denken und gestalten. Der eGovernment-Wettbewerb zeigt eindrucksvoll, dass die
Ideen, das Know-how und die Innovationskraft dafür längst vorhanden sind. Jetzt
gilt es, erfolgreiche Ansätze konsequent zu skalieren, Innovationen schneller in
die Breite zu bringen und digitale Lösungen nachhaltig in der Praxis zu
verankern. So kann die öffentliche Verwaltung ihre Rolle als leistungsfähige,
moderne und vertrauenswürdige Plattform für Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft
und Gesellschaft weiter ausbauen. Ich freue mich darauf zu sehen, wie die
diesjährigen Projekte die digitale Transformation der Verwaltung in den
kommenden Jahren weiter prägen werden", so Reinhard Geigenfeind, Globaler Leiter
Public & Health Services bei BearingPoint.
Zwei Tage, vier Kategorien, ein Ziel: Mehr Wandel und Wirkung in der Verwaltung
Die Finalistentage gaben einen kompakten Überblick über die aktuell
relevantesten Entwicklungen in der Verwaltungsmodernisierung. In mehreren
Sessions präsentierten die Finalisten ihre Lösungen, beantworteten Fragen der
Jury und diskutierten Perspektiven für die Übertragbarkeit ihrer Ansätze.
Die vier Kategorien des Wettbewerbs spiegeln die zentralen Handlungsfelder der
digitalen Verwaltung wider:
- Digitalisierungsschub durch KI und moderne Infrastruktur
Von sicheren KI-Plattformen für die öffentliche Hand bis hin zu datengetriebenen
Anwendungen: Projekte dieser Kategorie zeigen, wie neue Technologien produktiv
genutzt werden, etwa durch souveräne KI-Infrastrukturen oder datenbasierte
Entscheidungsunterstützung.
- Kundenzentrierte Verwaltungsprozesse von Anfang bis Ende (E2E) neu gedacht
Hier standen konsequent nutzerzentrierte Ansätze im Fokus: digitale
Steuererklärungen per App, integrierte Serviceportale oder vollständig
digitalisierte Antragsprozesse, die Medienbrüche eliminieren.
- Nachhaltiger Wandel durch Staatsmodernisierung und Verwaltungstransformation
Die Projekte dieser Kategorie zeigen, dass digitale Transformation weit über
Technologie hinausgeht - etwa durch organisationsübergreifende Zusammenarbeit
oder neue Formen des Veränderungsmanagements, wie bei länderübergreifenden
digitalen Ökosystemen im Gesundheitsbereich.
- Souveränität, Sicherheit und Stabilität digitaler Infrastrukturen
Von sicherer Softwarelieferkette bis zu dezentralen Plattformlösungen: Diese
Projekte verfolgen übergreifend das Ziel, die digitale Souveränität der
öffentlichen Verwaltung durch den konsequenten Einsatz von
Open-Source-Technologien, offenen Standards und europäischen Infrastrukturen zu
stärken und Abhängigkeiten von proprietären Anbietern sowie außereuropäischen
Hyperscalern abzubauen. Im Mittelpunkt stehen Informationssicherheit,
Datenschutz und Resilienz.
"Der öffentliche Sektor steht an einem Wendepunkt: Technologien wie Künstliche
Intelligenz und moderne Infrastrukturen eröffnen völlig neue Möglichkeiten,
Leistungen effizienter, sicherer und bürgernäher zu gestalten. Entscheidend ist
jetzt, diese Potenziale konsequent zu nutzen und in skalierbare Lösungen zu
überführen", sagt Martin Obholzer, Managing Director Öffentliche Hand bei Cisco
Deutschland.
Jetzt abstimmen und Zukunft mitgestalten
Verwaltung dient den Bürgerinnen und Bürgern. Parallel zu den Jurybewertungen
startet deshalb auch in diesem Jahr das Publikumsvoting, bei dem Bürgerinnen und
Bürger ihr favorisiertes Projekt wählen können. Das Projekt-Team mit den meisten
Stimmen gewinnt den erneut ausgelobten Publikumspreis. Alle Interessierten haben
die Möglichkeit, vom 8. Juli bis zum 20. August unter
https://www.egovernment-wettbewerb.de/public-voting für ihr präferiertes Projekt
abzustimmen.
Im September ist es soweit: Ministerialkongress mit Preisverleihung und
Publikumspreis-Entscheidung
Die unabhängige Jury, besetzt mit Fachleuten aus den Bereichen
Verwaltungsinformatik, Gesellschaftsentwicklung und Medien, entscheidet nun über
die konkreten Platzierungen in den vier Kategorien. Alle Platzierten werden auf
großer Bühne im Rahmen des Ministerialkongresses am 2. und 3. September 2026 in
der "Alten Münze" in Berlin ausgezeichnet. Den Auftakt macht die Verleihung des
Publikumspreises am 2. September ab 18:15 Uhr. Die Preisverleihung der
Kategorienpreise folgt am 3. September ab 13:00 Uhr.
Eine Anmeldung zum Ministerialkongress sowie zu der Preisverleihung am 3.
September ist über folgenden Link möglich:
http://www.ministerialkongress.de/de/online-anmeldung
Die Finalistenprojekte 2026 im Überblick
Kategorie 1: Digitalisierungsschub durch KI und moderne Infrastruktur
- Bundeskanzleramt Österreich und Bundesrechenzentrum GmbH: Public AI
- Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen: NRW.Genius
- Ministerium für Wirtschaft, Handwerk und Tourismus Baden-Württemberg:
BW-Empfangsclient (BW-EC)
- Tourismus NRW e.V.: Tourismus Data Intelligence Initiative NRW
Kategorie 2: Kundenzentrierte Verwaltungsprozesse von Anfang bis Ende (E2E) neu
gedacht
- Bayerisches Landesamt für Steuern: Die Steuererklärung per App mit einem Klick
- Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL: dLIS - Digitales Lizenzantrags- und
Prüfungswesen der Schweizer Zivilluftfahrt
- Bundesministerium des Innern: Serviceportal Migration Deutschland (SMD)
- Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Digitales Jobcenter (1.0)
Kategorie 3: Nachhaltiger Wandel durch Staatsmodernisierung &
Verwaltungstransformation
- Bundesverwaltungsamt (BVA): Digitalisierungsprogramm moderne
Personalabrechnung des Bundes (DimP · Bund)
- MD-OS/PIKT und Frauenservice Wien MA57: Kompetenzstelle gegen Cybergewalt an
Frauen
- Polizei Berlin/ Bundeskriminalamt: INSITU - die smarte Einsatzortdokumentation
- Sächsische Staatskanzlei: sax.improve - mit smarter Aufgabenkritik und
Vollzugsoptimierung die Transformation im Freistaat Sachsen voranbringen
Kategorie 4: Souveränität, Sicherheit und Stabilität digitaler Infrastrukturen
- Der Regierende Bürgermeister von Berlin - Senatskanzlei: Open Source Strategie
für das Land Berlin
- ITZBund: LISSA - Lieferkette ITZBund für sichere Software
- Kreditanstalt für Wiederaufbau:TruSpace - Dezentrales Open-Source-Tool für das
Dokumentenmanagement - für sichere und transparente Zusammenarbeit zwischen
mehreren Instituten
Über den eGovernment-Wettbewerb
Der eGovernment-Wettbewerb feiert 2026 sein 25-jähriges Jubiläum. Seit einem
Vierteljahrhundert zeichnet er herausragende Digitalisierungs- und
Modernisierungsprojekte der öffentlichen Verwaltung in Deutschland, Österreich
und der Schweiz aus. Gemeinsam mit Cisco würdigt BearingPoint innovative
Lösungen, die Verwaltung effizienter, nutzerorientierter und zukunftsfähiger
machen und den digitalen Wandel im öffentlichen Sektor nachhaltig vorantreiben.
Mehr Informationen unter: https://www.egovernment-wettbewerb.de/
Über Cisco
Cisco (NASDAQ: CSCO) ist der weltweit führende Technologieanbieter, der die Art
und Weise revolutioniert, wie sich Unternehmen im KI-Zeitalter vernetzen und
schützen. Seit mehr als 40 Jahren vernetzt Cisco die Welt sicher. Mit seinen
branchenführenden, KI-gestützten Lösungen und Services ermöglicht Cisco seinen
Kunden, Partnern und Communities, Innovationen zu entfalten, die Produktivität
zu steigern und die digitale Resilienz zu stärken. Cisco verfolgt damit
weiterhin das Ziel, eine stärker vernetzte und integrative Zukunft für alle zu
schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter:
https://news-blogs.cisco.com/emea/de/
Weitere Informationen:
Homepage: http://www.cisco.de/
Blog: http://gblogs.cisco.com/de/
Facebook: http://www.facebook.com/CiscoGermany
X: https://twitter.com/ #!/cisco_germany
Pressekontakt Cisco
Ilja Freund
Pressesprecher Cisco Deutschland und Schweiz
mailto:ifreund@cisco.com
Über BearingPoint
BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit
europäischen Wurzeln und globaler Reichweite, die Unternehmen mithilfe moderner
Technologien transformiert. Wir unterstützen Unternehmen bei der Transformation,
indem wir fundiertes Branchenwissen mit starken Kompetenzen in Strategie,
Geschäftsprozessen, Technologie und KI kombinieren. Unsere Beraterteams arbeiten
dabei in unterschiedlichsten Industrien - immer nah am Kunden. Spezialisierte
SAP- und Microsoft-Einheiten, ein starker Fokus auf KI sowie ergebnisorientierte
Softwarelösungen ermöglichen maßgeschneiderte, innovative Lösungen für die
Herausforderungen unserer Kunden.
Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und
Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 15.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und
engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen
Geschäftserfolg.
BearingPoint gehört zu den TIME World's Best Companies und den Forbes World's
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hohe soziale und ökologische Standards erfüllt.
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