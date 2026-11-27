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BearingPoint dreifach beim Best of Consulting Award 2026 ausgezeichnet
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Frankfurt (ots) - Prämierte Projekte der Management- und Technologieberatung
schaffen neue Wachstumschancen, stärken den Netzbetrieb und bringen Wohnungen
zurück auf den Markt.
Die Management- und Technologieberatung BearingPoint überzeugt beim Best of
Consulting Award 2026 der WirtschaftsWoche mit drei Projekten. Ein gemeinsam mit
einem führenden Telekommunikationsunternehmen umgesetztes B2B2x-Projekt wurde
mit dem Branchenpreis Telekommunikation, Medien & Technologie ausgezeichnet. Für
die Transformation des Netzbetriebs bei der N-ERGIE Netz GmbH erreichte das
Projekt "NEOS" eine Prämierung im Bereich Energie & Infrastruktur. Ein groß
angelegtes zweijähriges Programm bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
wurde zudem mit dem Branchenpreis Public Sector ausgezeichnet.
Die drei Projekte zeigen, wie BearingPoint gemeinsam mit seinen Kunden komplexe
Herausforderungen in messbare und nachhaltige Ergebnisse überführt. Die
Bandbreite reicht von neuen digitalen Geschäftsmodellen über die Modernisierung
kritischer Infrastruktur bis zur datenbasierten Bereitstellung von bezahlbarem
Wohnraum.
B2B2x-Plattform schafft neue Wachstumschancen im Telekommunikationsmarkt
BearingPoint entwickelte gemeinsam mit einem führenden
Telekommunikationsunternehmen ein digitales B2B2x-Ökosystem, das
Telekommunikationsleistungen und ergänzende Services zu modularen Angeboten
verbindet. Auf der API-basierten Plattform lassen sich auch komplexe Produkte
vollständig digital konfigurieren, bestellen, verwalten und abrechnen.
Self-Service-Portale vereinfachen die Abläufe für Kunden und Vertriebspartner
und eröffnen neue Vertriebswege und Geschäftsmodelle.
Die Plattform entkoppelt kundenspezifische Konfigurationen von der
standardisierten Produktion der Telekommunikationsleistungen. Dadurch lassen
sich integrierte Serviceangebote schneller und skalierbarer in den Markt
bringen. Innerhalb von zwei Jahren entstand ein modularer Baukasten mit mehr als
180 Funktionen. Bei einem Pilot-Reseller wurden über 300 Endkunden angebunden
und acht komplexe Produktbündel umgesetzt. Zugleich sank der manuelle
Bearbeitungsaufwand nach Angaben des Projektkunden um mehr als 95 Prozent.
NEOS bringt Digitalisierung in den operativen Netzbetrieb
Mit "NEOS" modernisiert die N-ERGIE Netz GmbH ihr Asset- und Netzmanagement.
Ausgangspunkt war die Ablösung eines über Jahrzehnte gewachsenen Systems, das
die fachlichen und technologischen Anforderungen eines modernen Netzbetriebs
nicht mehr erfüllte. Gleichzeitig musste die Transformation im laufenden
Betrieb, parallel zu einem SAP-Programm und unter steigenden Anforderungen durch
Energiewende, Netzausbau und Regulierung umgesetzt werden.
Im Zentrum steht die Einführung von Lovion als neue Asset- und
Netzmanagement-Plattform. BearingPoint begleitete das Programm als fachliche,
organisatorische und kulturelle Transformation. Mitarbeitende an mehr als 15
dezentralen Standorten wurden frühzeitig eingebunden. Gemeinsam mit
Fachbereichen, IT und Implementierungspartnern entstanden praxisnahe
End-to-End-Tests, die reale Arbeitssituationen abbildeten und frühes Feedback
aus dem Netzbetrieb ermöglichten. Ergänzend wurde die Testautomatisierung
pilotiert.
Lovion wurde in mehreren Teilprojekten stabil in den laufenden Netzbetrieb
eingeführt und weiterentwickelt. Durchgängige Tests machten fachliche
Auswirkungen frühzeitig sichtbar, identifizierten Fehler vor der Inbetriebnahme
und verbesserten die Qualität und Steuerbarkeit der Umsetzung. Die aktive
Beteiligung und Qualifizierung der Mitarbeitenden unterstützte zugleich die
Verankerung der neuen Prozesse im Arbeitsalltag.
Sofortprogramm senkt Leerstand im Wohnungsbestand des öffentlichen Sektors
In einem groß angelegten zweijährigen Programm unterstützt BearingPoint die
Sparte Wohnen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, ein bedeutendes
Immobilienunternehmen des öffentlichen Sektors, dabei, leerstehende Wohnungen
schneller zu sanieren, zu vermarkten und wieder zu vermieten. Unterschiedliche
regionale Arbeitsweisen, nicht durchgängig geklärte Verantwortlichkeiten und
eine fragmentierte Datenlandschaft hatten die bundesweite Steuerung erschwert.
Informationen zu Leerständen, Sanierungsfortschritten und Vermietungsständen
lagen in verschiedenen Systemen und Listen vor.
Das gemeinsam entwickelte Sofortprogramm Vollvermietung verbindet Programm- und
Change-Management mit Prozessoptimierung, Digitalisierung und einer zentralen
Datengrundlage. Einheitliche Rollen, Prozesse und Schnittstellen schaffen
bundesweit vergleichbare Arbeitsweisen. Ein Low-Code-basiertes
Leerstands-Cockpit, entwickelt aus einer zentralen Programmübersicht, führt
Leerstands-, Sanierungs- und Vermietungsinformationen in einem konsistenten
Datenmodell zusammen. Führungskräfte, Zentrale und Regionalteams erhalten damit
eine gemeinsame Grundlage für Priorisierung und Entscheidungen.
Die standardisierten Abläufe verkürzen Durchlaufzeiten, reduzieren manuelle
Arbeitsschritte und entlasten die operative Organisation. Das Programm schafft
eine einheitliche Sicht über Regionen, Objektarten und Fälle der
Wohnungsfürsorge und hat den Übergang von reaktiver Fallbearbeitung zu einer
proaktiven, planbaren Steuerung ermöglicht. Die Leerstandsquote im marktaktiven
Wohnungsbestand sank mit dem Programm von Ende 2024 um mehrere Prozentpunkte zum
31. Dezember 2025. Dies entspricht mehr als 1.000 zusätzlich vermieteten
Wohnungen innerhalb eines Jahres.
"Die drei ausgezeichneten Projekte stehen für Transformation, die in der Praxis
Wirkung entfaltet", sagt Iris Grewe, Regionalleiterin Central East bei
BearingPoint. "Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir neue
Geschäftsmodelle, modernisieren kritische Infrastrukturen und verbessern
öffentliche Leistungen. Dabei verbinden wir Branchenverständnis mit
technologischer Kompetenz und einem klaren Blick für den Endkunden
beziehungsweise die Bevölkerung, die davon profitieren sollen. Messbare und
dauerhafte Verbesserungen sind für uns der entscheidende Maßstab erfolgreicher
Beratung."
Über BearingPoint
BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit
europäischen Wurzeln und globaler Reichweite, die Unternehmen mithilfe moderner
Technologien transformiert. Wir unterstützen Unternehmen bei der Transformation,
indem wir fundiertes Branchenwissen mit starken Kompetenzen in Strategie,
Geschäftsprozessen, Technologie und KI kombinieren. Unsere Beraterteams arbeiten
dabei in unterschiedlichsten Industrien - immer nah am Kunden. Spezialisierte
SAP- und Microsoft-Einheiten, ein starker Fokus auf KI sowie ergebnisorientierte
Softwarelösungen ermöglichen maßgeschneiderte, innovative Lösungen für die
Herausforderungen unserer Kunden.
Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und
Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 15.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und
engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen
Geschäftserfolg.
BearingPoint gehört zu den TIME World's Best Companies und den Forbes World's
Best Employers. Das Unternehmen ist zudem eine zertifizierte B Corporation, die
hohe soziale und ökologische Standards erfüllt.
Weitere Informationen:
Homepage: https://www.bearingpoint.com/
LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/bearingpoint%0D
Instagram: https://www.instagram.com/bearingpoint_dach/
Pressekontakt:
Alexander Bock
Global Senior Manager Communications
Tel: +49 89 540338029
E-Mail: mailto:alexander.bock@bearingpoint.com
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