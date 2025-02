OTS: BearingPoint GmbH / BearingPoint erzielt zum vierten Mal in Folge ...

BearingPoint erzielt zum vierten Mal in Folge Rekordumsatz und setzt

auf künftiges Wachstum (FOTO)

Frankfurt (ots) -

- Weltweiter Umsatz von 1,069 Milliarden Euro

- Deutschland mit 483 Millionen Euro Umsatz wieder größter BearingPoint-Markt

Die Management- und Technologieberatung BearingPoint hat zum vierten Mal in

Folge einen Rekordumsatz erzielt und das Geschäftsjahr 2024 weltweit mit einem

Umsatz von 1,069 Milliarden Euro abgeschlossen. Das Unternehmen führte

erfolgreich über 2.000 Projekte für Kunden in mehr als 30 Ländern durch. Der

Auftragseingang erreichte mit rund 1,3 Milliarden Euro ebenfalls ein

Rekordniveau, was auf eine starke Dynamik in der Geschäftsentwicklung hinweist.

BearingPoint hat zudem mehr als 300 neue Kunden hinzugewonnen. Diese starke

Entwicklung flankiert das Unternehmen mit einem Zuwachs seines Teams auf rund

6.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die steigende Nachfrage nach seinen

Produkten und Dienstleistungen und eine starke Projektpipeline deuten auf

weiteres Wachstum im Jahr 2025 hin.

Matthias Loebich, Managing Partner von BearingPoint: "2024 war erneut ein

erfolgreiches Jahr für BearingPoint. Wir haben nicht nur den Meilenstein von 1

Milliarde Euro Umsatz gefestigt, sondern auch unser starkes Fundament für

nachhaltiges Wachstum ausgebaut. Wir haben zudem viele neue Talente eingestellt,

unseren Kundenstamm vergrößert und uns in Schlüsselbereichen wie Datenanalyse

und KI, Nachhaltigkeit sowie Cybersicherheit weiterentwickelt."

Strategische Investitionen und Ausbau Produkt-Portfolio

Durch die Integration des US-amerikanischen Beratungsunternehmens Enterprise

Consulting (https://www.bearingpoint.com/en/about-us/news-and-media/press-releas

es/arcwide-strengthens-its-presence-in-the-us-with-the-acquisition-of-enterprise

-consulting-inc/) in das Portfolio von BearingPoint wurden die Fähigkeiten des

Joint Ventures Arcwide (https://www.arcwide.com/en/) erweitert, so dass es noch

mehr technologieorientierte Lösungen anbieten kann. Gleichzeitig machte

BearingPoint bedeutende Fortschritte im Bereich der generativen KI, um

Unternehmen zu befähigen, das volle Potenzial von KI für die geschäftliche

Transformation zu nutzen. Das Unternehmen startete neue KI-gestützte

Initiativen, die Kunden in Bereichen wie der Automatisierung von

Arbeitsabläufen, der Optimierung von Entscheidungsprozessen und der Ermöglichung

KI-gestützter Kundeninteraktionen unterstützen.

Im Geschäftsbereich Products sorgte die DemandSens (https://demandsens.ai/de/)

-Lösung von BearingPoint im Rahmen der Frankfurter Buchmesse 2024 für große

Aufmerksamkeit, als BearingPoint seine Zusammenarbeit mit Media Control (https:/

/www.bearingpoint.com/de-de/ueber-uns/pressemitteilungen-und-medienberichte/pres

semitteilungen/kooperation-von-bearingpoint-und-media-control/) bekannt gab.

Durch die Zusammenarbeit unter Nutzung von KI und Machine-Learning-Algorithmen

können nun zum ersten Mal präzise Absatzprognosen für den Buchmarkt erstellt

werden, lange bevor die Verkäufe tatsächlich stattfinden. Im Jahr 2024 stellte

BearingPoint außerdem mit dem Persona Engine (https://personaengine.com/en/)

eine weitere neuartige, KI-gesteuerte Plattform im Customer Intelligence Bereich

vor. Die von BearingPoint entwickelte Lösung revolutioniert die Art und Weise

wie Unternehmen ihre Kunden verstehen und mit ihnen interagieren. Darüber hinaus

wurde die Lösung Assets & Funding Management (https://www.bearingpoint.com/en/ab

out-us/news-and-media/press-releases/bearingpoints-assets-funding-management-now

-available-on-sap-store/) des Unternehmens im SAP® Store als Teil des SAP

Industry Cloud Portfolios verfügbar, was die Fähigkeit von BearingPoint

unterstreicht, Lösungen zu entwickeln, die Effizienz und nahtlose Integration in

Unternehmensökosysteme fördern.

Wichtiger Meilenstein im Bereich Corporate Sustainability

Im Jahr 2024 erhielt BearingPoint die B-Corp-Zertifizierung (https://www.bearing

point.com/en/about-us/news-and-media/press-releases/bearingpoint-is-b-corp-certi

fied/) und hat damit eines seiner ehrgeizigen Nachhaltigkeitsziele erreicht. Mit

der Zertifizierung gehört BearingPoint als Vorreiter zu einer Gemeinschaft von

Unternehmen, die sich für eine integrative, gerechte und regenerative Wirtschaft

einsetzt. B Lab, das internationale Netzwerk hinter der B-Corp-Bewegung,

bestätigte mit der Zertifizierung, dass BearingPoint hohe soziale und

ökologische Standards erfüllt, sich rechtlich zur Stakeholder-Governance

verpflichtet und Verantwortung und Transparenz demonstriert.

Strategie 2030 und zukünftiges Wachstum

Mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr plant BearingPoint, weiterhin stärker

als der Markt zu wachsen. Das Unternehmen will seine strategischen Investitionen

in Schlüsselbereiche wie Datenanalyse und KI, Cybersicherheit sowie Arcwide und

Produkte fortsetzen und gleichzeitig seine globale Präsenz ausbauen.

Matthias Loebich: "Mit Blick auf die Zukunft haben wir eine hervorragende

Ausgangsposition geschaffen. In der ersten Hälfte des Jahres 2025 werden wir

unsere Strategie 2030 vorstellen, die auf Kundenorientierung, starker globaler

Präsenz, der Nutzung unserer Stärken, der Differenzierung durch innovative

Produkte und vor allem der Förderung unserer Mitarbeitenden beruht. Mit unserem

starken Team, unserer innovativen Denkweise und dem Vertrauen unserer Kunden

sind wir gut gerüstet, um neue Chancen zu ergreifen und gemeinsam mit unseren

Kunden langfristigen Erfolg zu erzielen."

Deutschland größter BearingPoint-Markt

Deutschland war mit 483 Millionen Euro Umsatz und 1.885 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern auch 2024 der größte Markt für BearingPoint. Zudem reflektieren

zehn Partner-Ernennungen sowie vier Partner-Team-Hires das starke Wachstum des

Unternehmens in Deutschland, vor allem in den Bereichen Cybersicherheit,

Compliance, NextGen Energy, Lieferketten-Transformation, Data Excellence sowie

Prozess- Digitalisierung in Privatwirtschaft und öffentlichem Sektor. Zu den

Kunden der Management- und Technologieberatung gehören 34 der 40 Dax-Unternehmen

sowie 15 Bundesministerien. Ein besonderer Beratungsfokus lag auf den Themen

Nachhaltigkeit, Effizienz und Wachstum ( NEW

(https://www.bearingpoint.com/de-de/new/) ). BearingPoint erhielt erneut

zahlreiche Auszeichnungen, darunter bereits zum neunten Mal in Folge den "Best

of Consulting"-Award (https://www.bearingpoint.com/de-de/ueber-uns/pressemitteil

ungen-und-medienberichte/pressemitteilungen/bearingpoint-erzielt-wieder-einen-ha

ttrick-bei-den-best-of-consulting-awards/) der WirtschaftsWoche, den SAP-Award

als Partner des Jahres 2024 (https://www.bearingpoint.com/de-de/ueber-uns/presse

mitteilungen-und-medienberichte/pressemitteilungen/sap-zeichnet-bearingpoint-als

-partner-des-jahres-2024-fuer-die-process-und-life-sciences-industrie-aus/#:~:te

xt=Frankfurt%20am%20Main%2C%203.,und%20Life%20Sciences%20Industrie%20%C3%BCberre

icht.) für die Process und Life Sciences Industrie, die Auszeichnung Top

Beratung 2024 (https://www.handelsblatt.com/unternehmen/management/ranking-diese

-top-beratungen-glaenzen-mit-expertise-im-bereich-it-sicherheit/100050193.html)

(Handelsblatt), Deutschlands digitale Vorreiter (FAZ Institut), Nachhaltige

Kundenbeziehung (FAZ Institut), Höchste Reputation (Focus Money) und viele mehr.

Zudem erhielt BearingPoint erneut die Umweltzertifizierung ISO 14001.

Darüber hinaus setzt BearingPoint Impulse zur Transformation als Gastgeber

wichtiger Branchenevents wie dem eGovernment-Wettbewerb

(https://egovernmentwettbewerb.de/), dem Ministerialkongress

(https://www.ministerialkongress.de/de/) oder dem Versicherungs.Dialog (https://

www.bearingpoint.com/de-de/publikationen-and-events/veranstaltungen/versicherung

sdialog-2025/) sowie GKV.Dialog (https://www.bearingpoint.com/de-de/publikatione

n-and-events/veranstaltungen/gkvdialog-2024/). Das Unternehmen veröffentlichte

auch zahlreiche Studien mit hoher Marktrelevanz, wie zum Beispiel den

Attraktivitätsindex E-Mobilität (https://www.bearingpoint.com/de-de/ueber-uns/pr

essemitteilungen-und-medienberichte/pressemitteilungen/elektroautos-von-vw-audi-

und-mercedes-fahren-wettbewerbern-aus-china-und-den-usa-davon-neuer-attraktivita

etsindex-fuer-e-autos/), den Holiday Newsletter (https://www.bearingpoint.com/d

e-de/publikationen-and-events/publikationen/holiday-newsletter-weihnachten-2024-

konsumentinnen-und-konsumenten-trotzdem-krisenstimmung/), die Bankenstudie (htt

ps://www.bearingpoint.com/de-de/publikationen-and-events/publikationen/totgeglau

bte-leben-laenger-bankenstudie-2024/) oder die Glasfaserstudie (https://www.bear

ingpoint.com/de-de/publikationen-and-events/publikationen/glasfaserstudie-2024-g

lasfaser-in-deutschland-der-bedarf-nach-veraenderung-ist-bedeutend-gross/).

Iris Grewe, Regionalleiterin Deutschland, Schweiz, Österreich sowie

Asien-Pazifik von BearingPoint, wurde im Dezember 2024 zur BDU-Präsidentin

(https://www.bdu.de/news/iris-grewe-ist-neue-bdu-praesidentin/) gewählt.

Iris Grewe: "Wir haben das Jahr 2024 trotz der unruhigen Wirtschafts- und

Marktlage mehr als zufriedenstellend abgeschlossen. Unser Erfolg basiert auf

langjährigen, vertrauensvollen Kundenbeziehungen und substanziellem Neugeschäft,

flankiert von einem herausragenden Team und einem effizienten Geschäftsbetrieb.

Durch die erfolgreiche Umsetzung zahlreicher spannender Projekte bei führenden

Unternehmen und Ministerien haben wir einen echten Wertbeitrag für unsere Kunden

und den Standort Deutschland geleistet. Besonders stolz bin ich auf unser Team,

ohne dessen Engagement und Expertise dieser Erfolg nicht möglich wäre - sei es

in unseren Beratungsprojekten, der Produktentwicklung oder unseren

Pro-Bono-Aktivitäten. Unsere Attraktivität als Arbeitgeber spiegelt sich in

zahlreichen Auszeichnungen wider, und ich freue mich sehr über die Anerkennung,

die wir vom Markt erhalten."

Positiver Geschäftsausblick für den deutschen Markt und weitere Investitionen

Der Auftragseingang in Höhe von 566 Millionen Euro deutet darauf hin, dass

Deutschland auch 2025 den größten Umsatzanteil bei BearingPoint beisteuern wird.

Nach starken Auftragseingängen in 2024 setzt sich dieser Trend bislang im

laufenden Geschäftsjahr fort. Neben dem erwarteten Umsatzwachstum in Deutschland

sind für 2025 zudem 400 Neueinstellungen geplant. Durch gezielte Zukäufe und

erhöhte Investitionen in die Produktentwicklung und in Innovationen will

BearingPoint in Deutschland seine drei Geschäftsbereiche Consulting, Products

und Capital weiter stärken und die Widerstandsfähigkeit des Geschäfts weiter

erhöhen. Der Beratungsfokus wird auch im Jahr 2025 weiter darauf liegen, Kunden

bei der Realisierung ihrer Agenda im Spannungsfeld von Nachhaltigkeit, Effizienz

und Wachstum zu unterstützen.

Iris Grewe: "Wir sind mit umfangreichen Kundenaufträgen sowie einigen großen

Transformationsprogrammen ins Jahr 2025 gestartet und planen für dieses

Geschäftsjahr, weiter profitabel zu wachsen. Unsere Geschäftsaufstellung über

verschiedene Industrien hinweg ist robust und unser Fokus auf die Bereiche

Nachhaltigkeit, Effizienz und Wachstum zukunftsgerichtet. Da derzeit auf

Kundenseite ein erhöhter Kostendruck besteht, werden viele Effizienzprojekte

angefragt. Hier geht es vor allem um Digitalisierung, Automatisierung und den

Einsatz von KI. Bei den erforderlichen Prozessharmonisierungen und dem Einsatz

neuer Technologien kommt uns unser umfangreiches Technologie-Ökosystem zugute.

Darüber hinaus ist bei diesen Projekten die Kenntnis der industriespezifischen

Fachprozesse in den Unternehmen als auch die entsprechende Mitarbeiterbefähigung

sowie das Change Management essenziell. Im Verbund sind das genau die Themen,

auf die wir als Management- und Technologieberatung seit jeher spezialisiert

sind."

Über BearingPoint

BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit

europäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Das Unternehmen agiert in drei

Geschäftsbereichen: Consulting, Products und Capital. Consulting umfasst das

klassische Beratungsgeschäft mit dem Dienstleistungsportfolio People & Strategy,

Customer & Growth, Finance & Risk, Operations sowie Technology. Im Bereich

Products bietet BearingPoint Kunden IP-basierte Managed Services für

geschäftskritische Prozesse. Capital deckt die Aktivitäten im Bereich M&A,

Ventures, und Investments von BearingPoint ab.

Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und

Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 10.000

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und

engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen

Geschäftserfolg.

BearingPoint ist eine zertifizierte B Corporation, die hohe soziale und

ökologische Standards erfüllt.

Weitere Informationen:

Homepage: https://www.bearingpoint.com/

LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/bearingpoint

