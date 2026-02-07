OTS: BearingPoint GmbH / BearingPoint stärkt Partnerteam in Deutschland mit ...

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BearingPoint stärkt Partnerteam in Deutschland mit fünf Beförderungen
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Frankfurt am Main (ots) - Strategischer Ausbau der Partnerschaft unterstreicht
die Wachstumsdynamik und Transformationsexpertise im größten Markt des
Unternehmens.
Die Management- und Technologieberatung BearingPoint hat ihr Partnerteam in
Deutschland durch interne Beförderungen um fünf Personen erweitert. Damit
bekräftigt BearingPoint die Wachstumsambitionen für seinen größten
Beratungsmarkt. Deutschland war mit 446 Millionen Euro Umsatz und 1.895
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch 2025 der größte Markt für BearingPoint.
Dieser Trend setzt sich im laufenden Geschäftsjahr fort.
Iris Grewe, Vorsitzende der deutschen Geschäftsführung bei BearingPoint: "Ich
freue mich sehr, dass wir fünf langjährige Teammitglieder aus den eigenen Reihen
in die Partnerschaft aufnehmen können. Sie haben in ihrer bisherigen Laufbahn
bewiesen, dass sie unsere Kunden mit Kompetenz und Vertrauen durch komplexe
Veränderungsprozesse begleiten, und das ist genau das, was heute im Markt
gefragt ist. Sie gehen gemeinsam mit unseren Kunden dringende strategische und
operative Fragestellungen im Spannungsfeld von Wachstum und Effizienz an und
setzen damit wichtige Impulse für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen und
öffentlichen Institutionen in Deutschland. Mit der Erweiterung unseres
Partnerteams in Deutschland reflektieren wir unsere positive
Geschäftsentwicklung und bauen unsere Beratungsstärke gezielt weiter aus."
Die neuen Partnerinnen und Partner in Deutschland auf einen Blick:
Rebecca Hammer (https://www.bearingpoint.com/de-de/ueber-uns/ihre-ansprechpartne
rinnen/rebecca-hammer/)
Standort: Frankfurt am Main
Bei BearingPoint seit: 2013
Ausbildung: Master of Business Administration sowie Master of Science in
International Management
Geschäftsfokus: Sourcing & Procurement
Das sagt Rebecca Hammer über ihre Ziele:
"In meiner Rolle als Partnerin setze ich mich aktiv dafür ein, das Wachstum
unserer Sourcing- und Procurement-Einheit weiter voranzutreiben und die nächste
Generation des Einkaufs mitzugestalten. Das bedeutet, das volle Potenzial von
KI, Daten und digitalen Architekturen zu nutzen sowie Betriebsmodelle neu zu
definieren, um den Einkauf strategischer, resilienter und wertorientierter
auszurichten. Mein Ziel ist es, zu einer zukunftsorientierten Einkaufsfunktion
beizutragen, die messbaren Impact liefert und sich kontinuierlich an neue
Anforderungen anpasst."
Oliver Handl (https://www.bearingpoint.com/de-de/ueber-uns/ihre-ansprechpartneri
nnen/oliver-handl/)
Standort: Frankfurt am Main
Bei BearingPoint seit: 2005
Ausbildung: Master of Science in Betriebswirtschaftslehre
Geschäftsfokus: Financial Services, Förderbanken
Das sagt Oliver Handl über seine Ziele:
"Ich setze mich dafür ein, nachhaltige und zukunftsorientierte
Transformationsprogramme im Finanzdienstleistungssektor zu gestalten,
insbesondere im Umfeld der Förderbanken. Durch die Kombination von fundierter
Expertise in Förderkrediten und Zuschüssen mit einem starken Fokus auf operative
Exzellenz treibe ich Effizienzprogramme voran und verankere gleichzeitig robuste
und zukunftsgerichtete Geschäftsmodelle."
Michael Kohl (https://www.bearingpoint.com/de-de/ueber-uns/ihre-ansprechpartneri
nnen/michael-kohl/)
Standort: Frankfurt am Main
Bei BearingPoint seit: 2014
Ausbildung: Diplom-Volkswirt
Geschäftsfokus: Finance Transformation & CFO Agenda
Das sagt Michael Kohl über seine Ziele:
"In einer Zeit volatiler globaler Märkte, wirtschaftlichen Drucks und raschen
technologischen Wandels, ist es mein Ziel, CFO-Organisationen zu maximaler
operativer Resilienz zu befähigen. Durch die Integration von KI-gestützten
Prognosen und robusten Cloud-Technologien verwandeln wir Daten von einem rein
reaktiven Reporting-Instrument in ein proaktives, strategisches
Steuerungsinstrument, das es ermöglicht, makroökonomische Unsicherheiten präzise
zu managen."
Christian Lochert (https://www.bearingpoint.com/de-de/ueber-uns/ihre-ansprechpar
tnerinnen/christian-lochert/)
Standort: Düsseldorf
Bei BearingPoint seit: 2011
Ausbildung: Diplom-Wirtschaftsinformatiker und Promotion in Informatik
Geschäftsfokus: IT-Transformation (IT-Strategie, Enterprise-Architekturen) sowie
mobilitätsgetriebene Modernisierung
Das sagt Christian Lochert über seine Ziele:
"Die digitale Transformation erfordert neben Technologie ein Umdenken darin, wie
Prozesse und Systeme gestaltet, betrieben und gelebt werden. Als Partner ist es
mein Ziel, meine Kunden im Mobilitäts- und öffentlichen Sektor dabei zu
unterstützen, IT-Strategie und Enterprise-Architektur konsequent an den
Geschäftsanforderungen auszurichten. So schaffen wir die Grundlage für eine
effiziente Steuerung von Verkehrsinfrastrukturen, bessere datenbasierte
Entscheidungsprozesse und nachhaltige Modernisierung."
Stefan Reumann (https://www.bearingpoint.com/de-de/ueber-uns/ihre-ansprechpartne
rinnen/stefan-reumann/)
Standort: Hamburg
Bei BearingPoint seit: 2022
Ausbildung: Master of Science in Marketing and Sales Management
Geschäftsfokus: Salesforce mit Fokus Fertigungsindustrie
Das sagt Stefan Reumann über seine Ziele:
"Für mich steht im Mittelpunkt, nachhaltigen Mehrwert für unsere Kunden zu
schaffen, indem wir die technologischen Möglichkeiten der Salesforce-Plattform
gezielt nutzen. Entscheidend ist dabei, die richtige Balance zwischen Prozessen,
Daten und KI im Einklang mit den Geschäftszielen zu finden und gleichzeitig
sicherzustellen, dass die Menschen in diesem Wandel mitgenommen werden. Ich
helfe dabei, dieses Gleichgewicht zu identifizieren und unsere Kunden optimal
auf die 'Agentic Transformation' vorzubereiten."
Über BearingPoint
BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit
europäischen Wurzeln und globaler Reichweite, die Unternehmen mithilfe moderner
Technologien transformiert. Wir unterstützen Unternehmen bei der Transformation,
indem wir fundiertes Branchenwissen mit starken Kompetenzen in Strategie,
Geschäftsprozessen, Technologie und KI kombinieren. Unsere Beraterteams arbeiten
dabei in unterschiedlichsten Industrien - immer nah am Kunden. Spezialisierte
SAP- und Microsoft-Einheiten, ein starker Fokus auf KI sowie ergebnisorientierte
Softwarelösungen ermöglichen maßgeschneiderte, innovative Lösungen für die
Herausforderungen unserer Kunden.
Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und
Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 15.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und
engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen
Geschäftserfolg.
BearingPoint gehört zu den TIME World's Best Companies und den Forbes World's
Best Employers. Das Unternehmen ist zudem eine zertifizierte B Corporation, die
hohe soziale und ökologische Standards erfüllt.
Weitere Informationen:
Homepage: https://www.bearingpoint.com/
LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/bearingpoint
Instagram: https://www.instagram.com/bearingpoint_dach/
Pressekontakt:
Alexander Bock
Global Senior Manager Communications
Tel: +49 89 540338029
E-Mail: mailto:alexander.bock@bearingpoint.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/68073/6305628
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