OTS: BearingPoint GmbH / BearingPoint verstärkt Beratungsexpertise für ...

16.07.26 08:16 Uhr

BearingPoint verstärkt Beratungsexpertise für Non-Financial Risk

Management mit Dr. Peter Mücke und Dr. Hermann Hienz (FOTO)

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Frankfurt am Main (ots) - Das neue Team erweitert das Beratungsportfolio in den

Bereichen IKT-Risikomanagement, operationale Resilienz, AI-Governance und

kontinuierliche Auditfähigkeit.

Die Management- und Technologieberatung BearingPoint baut ihre Expertise im

Management nicht-finanzieller Risiken weiter aus. Mit Dr. Peter Mücke (https://w

ww.bearingpoint.com/de-de/ueber-uns/ihre-ansprechpartnerinnen/dr-peter-muecke/)

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als Partner und Dr. Hermann Hienz als Director gewinnt das Unternehmen zwei

ausgewiesene Experten für regulatorisches Risikomanagement im

Finanzdienstleistungssektor. Der gezielte Ausbau stärkt das Beratungsangebot von

BearingPoint insbesondere im Hinblick auf die steigenden aufsichtlichen

Anforderungen an IT, IKT-Risikomanagement, Third-Party-Risk-Management und

operationale Resilienz.

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"Wir freuen uns darauf, das Leistungsangebot des Bereichs Finance & Regulatory

bei BearingPoint künftig mitzuprägen und gemeinsam mit unseren Kolleginnen und

Kollegen strategische und innovative Beratungsansätze weiterzuentwickeln. Nach

dem Abschluss zahlreicher DORA-Projekte und den ersten aufsichtlichen

Sonderprüfungen beschäftigen sich viele Institute zunehmend mit der Frage, wie

eine resiliente und KI-fähige Bank aufgebaut und mit einer Governance unterlegt

werden kann, um künftige Aufsichtsvorgaben möglichst effizient und

perspektivisch weitgehend automatisch zu erfüllen. Wir freuen uns sehr, diese

Kundenherausforderungen bei BearingPoint zu adressieren und zu lösen", sagt Dr.

Mücke.

Dr. Peter Mücke und Dr. Hermann Hienz haben bereits in den vergangenen Jahren

bei Sopra Steria gemeinsam in diesem Themenfeld gearbeitet. "Unser Ziel ist es,

Finanzdienstleister dabei zu unterstützen, aufsichtliche Anforderungen in

effiziente und prüfungssichere Steuerungsfähigkeit zu übersetzen - mit

besonderem Fokus auf operationale Resilienz, Non-Financial Risk, AI-Governance,

Datenqualität sowie eine kontinuierliche Auditfähigkeit der umgesetzten

Strukturen und Prozesse", erläutert Dr. Hienz.

Das neue Team verfügt über umfassende Erfahrungen in der Entwicklung

kundenspezifischer Zielbilder für Non-Financial-Risk-Frameworks, insbesondere im

Kontext des IKT-Risikomanagements und unter Berücksichtigung des

Proportionalitätsgedankens. Damit ergänzt es das Beratungsangebot des Bereichs

Finance & Regulatory von BearingPoint vor allem in den folgenden Schwerpunkten:

- Entwicklung und Umsetzung wirksamer Governance-Frameworks, die regulatorische

Prüfungssicherheit mit effizientem Management und integrierter Steuerung

nicht-finanzieller Risiken verbinden

- Weiterentwicklung der Resilienz von Finanzunternehmen vom strategischen

Zielbild bis zur prüfungssicheren Operationalisierung, insbesondere vor dem

Hintergrund von DORA

- Sicherstellung aufsichtskonformer Strukturen und Prozesse bei

organisatorischen Veränderungen

- Umsetzung regulatorischer Anforderungen an Auslagerungs- und

Drittparteienmanagement als integraler Bestandteil des IKT-Risikomanagements

und der Steuerung von Resilienzrisiken

- Entwicklung und Verankerung einer AI-Governance als Verbindung von Regulatorik

und Business-Transformation, etwa im Kontext von Agentic Finance

- Begleitung von aufsichtlichen Sonderprüfungen sowie Findings-Management zur

Schließung von Prüfungsfeststellungen für eine nachhaltige Remediation

Dr. Peter Mücke verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Management- und

Technologieberatung. Seine fachlichen Schwerpunkte liegen in der Umsetzung

regulatorischer Anforderungen entlang der drei Baseler Säulen, insbesondere im

Kontext von MaRisk und DORA, sowie in der Begleitung organisatorischer

Transformationsvorhaben. Vor seinem Einstieg bei BearingPoint war er 15 Jahre in

verschiedenen Rollen bei Sopra Steria beziehungsweise Sopra Steria NEXT tätig,

davon acht Jahre als Partner. Zuvor arbeitete er als Berater für Banksteuerung

und Risikomanagement bei zeb.rolfes.schierenbeck.associates sowie im

Strategiebereich einer Leasing- und Fondsgesellschaft. Dr. Mücke studierte

Volkswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität München und hat dort

als wissenschaftlicher Assistent am Department of Economics promoviert.

Dr. Hermann Hienz verfügt über mehr als 20 Jahre Beratungserfahrung in der

strategischen Weiterentwicklung von IT-Governance, IT-Compliance,

Informationsrisikomanagement sowie Identity und Access Management. Sein

fachlicher Fokus liegt auf der Umsetzung risikorelevanter und regulatorischer

Anforderungen an die IT von Finanzdienstleistern. Nach seinem Studium und seiner

Promotion in Technischer Informatik an der RWTH Aachen mit

Forschungsschwerpunkten in Mustererkennung und Künstlicher Intelligenz startete

er seine berufliche Laufbahn in der Finanzindustrie. Vor seinem Wechsel zu

BearingPoint war Dr. Hienz unter anderem bei einer international agierenden

Landesbank als Leiter der Anwendungsentwicklung "Regulatory Reporting & HGB

Accounting" sowie bei Sopra Steria als "Head of Information Security" im Bereich

Financial Services tätig.

Iris Grewe, Regionalleiterin Central/East bei BearingPoint, betont die Bedeutung

der Verstärkung: "Mit Dr. Peter Mücke und Dr. Hermann Hienz gewinnen wir zwei

ausgewiesene Experten, die unsere Leistungsfähigkeit in den Beratungsfeldern

Non-Financial Risk Management, organisatorische und operationale Resilienz sowie

Trusted AI stärken und weiter skalieren. Besonders wertvoll ist ihre Erfahrung

in der prüfungsfesten und effizienten Umsetzung der Anforderungen des Digital

Operational Resilience Act (DORA), die für viele unserer Kunden im Financial

Services-Sektor in Europa weiterhin sehr hohe Priorität hat."

Über BearingPoint

BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit

europäischen Wurzeln und globaler Reichweite, die Unternehmen mithilfe moderner

Technologien transformiert. Wir unterstützen Unternehmen bei der Transformation,

indem wir fundiertes Branchenwissen mit starken Kompetenzen in Strategie,

Geschäftsprozessen, Technologie und KI kombinieren. Unsere Beraterteams arbeiten

dabei in unterschiedlichsten Industrien - immer nah am Kunden. Spezialisierte

SAP- und Microsoft-Einheiten, ein starker Fokus auf KI sowie ergebnisorientierte

Softwarelösungen ermöglichen maßgeschneiderte, innovative Lösungen für die

Herausforderungen unserer Kunden.

Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und

Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 15.000

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und

engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen

Geschäftserfolg.

BearingPoint gehört zu den TIME World's Best Companies und den Forbes World's

Best Employers. Das Unternehmen ist zudem eine zertifizierte B Corporation, die

hohe soziale und ökologische Standards erfüllt.

Weitere Informationen:

Homepage: www.bearingpoint.com (https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=u0

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LinkedIn: www.linkedin.com/company/bearingpoint (https://u7061146.ct.sendgrid.ne

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Pressekontakt:

Alexander Bock

Global Senior Manager Communications

Tel: +49 89 540338029

E-Mail: mailto:alexander.bock@bearingpoint.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/68073/6315515

OTS: BearingPoint GmbH