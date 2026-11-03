OTS: BearingPoint GmbH / Nach China: Deutsche Autobauer sollten Indiens ...

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Nach China: Deutsche Autobauer sollten Indiens E-Auto-Aufschwung jetzt
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Frankfurt (ots) - Elektroautos nähern sich in Indien der Zehn-Prozent-Marke bei
den Pkw-Neuzulassungen. Im September 2026 haben sich die BEV-Zulassungszahlen
gegenüber dem Vorjahresmonat nahezu verdoppelt. Während Tata und Mahindra &
Mahindra im September 63 Prozent aller batterieelektrischen Pkw-Neuzulassungen
auf sich vereinten, schließt sich für europäische Autobauer das Zeitfenster für
den Ausbau der Marktposition zunehmend.
Indien könnte vor dem Durchbruch zur nächsten großen Elektromobilitätsnation
stehen. Die aktuelle internationale Elektromobilitätsstudie der Management- und
Technologieberatung BearingPoint zeigt für den indischen Markt einen
bemerkenswerten Abstand zwischen der Kaufbereitschaft urbaner Konsumentinnen und
Konsumenten und der bisherigen Marktentwicklung: Unter den Befragten, die
innerhalb der kommenden drei Jahre wahrscheinlich ein Fahrzeug erwerben werden,
bevorzugen 39 Prozent ein neues batterieelektrisches Fahrzeug (BEV). Weitere 25
Prozent würden sich für einen Hybrid- oder Plug-in-Hybrid entscheiden. Lediglich
17 Prozent bevorzugen einen neuen Benziner oder Diesel. Gleichzeitig lag der
Anteil von Elektrofahrzeugen an den Pkw-Neuzulassungen in Indien laut FADA zum
Jahresende 2025 noch bei lediglich vier Prozent. Die jüngsten Zulassungszahlen
zeigen jedoch eine deutliche Dynamik: Nach einem kontinuierlichen Anstieg im
Verlauf des Jahres 2026 erreichte der Anteil batterieelektrischer Fahrzeuge im
September bereits über acht Prozent.
"Viele deutsche und europäische Hersteller blicken derzeit vor allem auf China
und die USA. Dabei könnte Indien der nächste große Wachstumsmotor der globalen
Elektromobilität werden. Die Kombination aus hoher Kaufbereitschaft, steigenden
BEV-Zulassungen und der bereits starken Position lokaler Hersteller erinnert an
frühere Skalierungsphasen anderer großer Elektromobilitätsmärkte. Das
Zeitfenster für einen erfolgreichen Markteintritt steht nicht unbegrenzt offen.
Wer jetzt keine belastbare lokale Marktposition aufbaut, riskiert, einen
entscheidenden Teil der Wachstumsphase zu verpassen", kommentiert Manuel
Schuler, globaler Leiter Automotive bei BearingPoint.
Finanzierbarkeit entscheidet über die nächste Phase des Marktwachstums
Anders als in vielen etablierten westlichen Automobilmärkten spielt die
Finanzierung bei der Anschaffung eines neuen Fahrzeugs in Indien eine besonders
wichtige Rolle. Dabei ist für viele Verbraucherinnen und Verbraucher nicht
allein der Fahrzeugpreis ausschlaggebend, sondern auch die monatliche
finanzielle Belastung.
Diese Besonderheit spiegelt sich deutlich in den Studienergebnissen wider: Mit
43 Prozent bevorzugen die Befragten eine Fahrzeugfinanzierung, während sich
lediglich 34 Prozent für einen Barkauf entscheiden. Indien ist damit der Einzige
der untersuchten Märkte, in dem Finanzierungsmodelle den Barkauf bereits
übertreffen. Gleichzeitig verzeichnen Auto-Abo-Modelle mit über sechs Prozent
den höchsten Wert aller untersuchten Länder.
Für Hersteller ergibt sich daraus ein klarer Ansatzpunkt: Neben dem
Fahrzeugpreis sollten sie die monatliche finanzielle Belastung stärker in den
Blick nehmen und durch passende Finanzierungsangebote den Zugang zur
Elektromobilität erleichtern. Dazu zählen beispielsweise
Battery-as-a-Service-Konzepte, getrennte Finanzierungsmodelle für Fahrzeuge und
Batterien oder Batteriewechselsysteme.
Lokale Hersteller setzen internationale Wettbewerber unter Druck
Während in vielen Märkten technologische Innovationen im Mittelpunkt stehen,
dominieren in Indien klassische Vertrauensfaktoren die Kaufentscheidung. Als
wichtigste Kriterien nennen die Studienteilnehmenden Fahrzeugsicherheit (66
Prozent), Garantieumfang (63 Prozent), Reparierbarkeit der Batterie (62
Prozent), Vertrauen in die Markenqualität (61 Prozent) sowie Wartungs- und
Reparaturkosten (61 Prozent). Digitale Funktionen, technologischer Vorsprung und
Design spielen eine deutlich geringere Rolle.
Von diesen Präferenzen profitieren insbesondere lokal etablierte Hersteller.
Tata Motors und Mahindra & Mahindra führen nicht nur das Markenranking der
Befragten an, sondern vereinten im September 2026 laut FADA zusammen rund 63
Prozent aller batterieelektrischen Pkw-Neuzulassungen in Indien auf sich. Die
Ergebnisse deuten darauf hin, dass lokales Vertrauen, Marktnähe und ein
leistungsfähiges Service-Ökosystem derzeit wichtiger sind als globale
Markenbekanntheit allein. Für internationale Hersteller wird es dadurch
zunehmend schwieriger, ohne lokale Verankerung relevante Marktanteile
aufzubauen.
Gebrauchte Elektrofahrzeuge werden zum zusätzlichen Wachstumsmotor
Auch der Gebrauchtwagenmarkt könnte eine wichtige Rolle für die weitere
Verbreitung der Elektromobilität in Indien spielen. 27 Prozent der Befragten
bewerten den Kauf eines gebrauchten Elektrofahrzeugs als sehr attraktiv. Damit
liegt Indien deutlich vor Deutschland, den USA und Großbritannien.
Voraussetzung für ein weiteres Marktwachstum bleibt jedoch das Vertrauen in die
Batterie. 44 Prozent der Befragten geben an, dass ein zertifizierter Bericht zur
Batteriegesundheit ihre Wahrscheinlichkeit erhöhen würde, ein gebrauchtes
Elektrofahrzeug zu erwerben. Batteriezertifikate, Garantien und professionelle
Gebrauchtwagenprogramme könnten daher zu wichtigen Bausteinen künftiger
Geschäftsmodelle werden.
"Die hohe Offenheit gegenüber gebrauchten Elektrofahrzeugen zeigt, dass viele
Verbraucher nicht zwingend nach dem neuesten Modell suchen, sondern nach einem
bezahlbaren und verlässlichen Einstieg in die Elektromobilität. Für Hersteller
liegt hier ein Hebel: zertifizierte Gebrauchtwagenprogramme und
Batteriezertifikate schaffen Vertrauen und senken die Einstiegshürde", so Manuel
Schuler.
Lokale Wertschöpfung entscheidet über den Markterfolg
Für internationale Hersteller reicht es daher nicht aus, Elektrofahrzeuge
lediglich nach Indien zu exportieren. Die Studienergebnisse und die Entwicklung
des Marktes zeigen, dass langfristiger Erfolg eine starke lokale Verankerung
erfordert. Neben wettbewerbsfähigen Produkten gewinnen lokale
Produktionskapazitäten, regionale Partnerschaften und die Integration in
entstehende indische Wertschöpfungsnetzwerke zunehmend an Bedeutung.
Die Entwicklung erinnert in Teilen an die frühen Wachstumsjahre des chinesischen
Elektromobilitätsmarktes. Hersteller, die frühzeitig lokale Kompetenzen,
Partnerschaften und Wertschöpfung aufbauen, können nicht nur am Wachstum
partizipieren, sondern die zukünftige Wettbewerbslandschaft aktiv mitgestalten.
"Deutsche und europäische Automobilhersteller müssen entscheiden, welche Rolle
sie beim Aufbau des indischen Ökosystems für Elektromobilität übernehmen wollen.
Die Erfahrungen aus China zeigen, dass frühe Investitionen in lokale
Partnerschaften und Wertschöpfung erhebliche Wachstumschancen schaffen können.
Deutsche und europäische Hersteller konnten über viele Jahre von Marktzugang,
Skaleneffekten und profitablen Joint Ventures profitieren. Gleichzeitig trugen
diese Partnerschaften zum Aufbau eines zunehmend eigenständigen und global
wettbewerbsfähigen lokalen Automobilökosystems bei. Ob Indien eine vergleichbare
Entwicklung vollziehen wird, ist offen. Die strategische Leitlinie bleibt jedoch
dieselbe: Wer heute lokale Kompetenzen und Partnerschaften aufbaut, partizipiert
am Wachstum und prägt zugleich die Wettbewerbslandschaft von morgen", resümiert
Manuel Schuler.
Über die Umfrage
Die BearingPoint-Studie basiert auf einer internationalen Online-Befragung von
Autofahrerinnen, Autofahrern und potenziellen Fahrzeugkäufern in Deutschland,
Großbritannien, den USA, China und Indien. Insgesamt wurden rund 10.000 Personen
befragt. Die Erhebungen fanden länderspezifisch zwischen Ende Januar und Ende
März 2026 statt. Abgefragt wurden unter anderem Kaufabsichten, bevorzugte
Antriebsarten, Nutzungs- und Finanzierungsmodelle, Markenpräferenzen und
Einstellungen zu gebrauchten Elektrofahrzeugen. Die indische Stichprobe hat
einen urbanen Schwerpunkt. Die Ergebnisse beschreiben daher insbesondere die
Perspektive urbaner indischer Konsumentinnen und Konsumenten.
Über BearingPoint
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europäischen Wurzeln und globaler Reichweite, die Unternehmen mithilfe moderner
Technologien transformiert. Wir unterstützen Unternehmen bei der Transformation,
indem wir fundiertes Branchenwissen mit starken Kompetenzen in Strategie,
Geschäftsprozessen, Technologie und KI kombinieren. Unsere Beraterteams arbeiten
dabei in unterschiedlichsten Industrien - immer nah am Kunden. Spezialisierte
SAP- und Microsoft-Einheiten, ein starker Fokus auf KI sowie ergebnisorientierte
Softwarelösungen ermöglichen maßgeschneiderte, innovative Lösungen für die
Herausforderungen unserer Kunden.
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Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 15.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und
engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen
Geschäftserfolg.
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