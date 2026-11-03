OTS: BearingPoint GmbH / Nach China: Deutsche Autobauer sollten Indiens ...

03.11.26 07:15 Uhr

Nach China: Deutsche Autobauer sollten Indiens E-Auto-Aufschwung jetzt

nutzen (FOTO)

Frankfurt (ots) - Elektroautos nähern sich in Indien der Zehn-Prozent-Marke bei

Werbung

den Pkw-Neuzulassungen. Im September 2026 haben sich die BEV-Zulassungszahlen

gegenüber dem Vorjahresmonat nahezu verdoppelt. Während Tata und Mahindra &

Mahindra im September 63 Prozent aller batterieelektrischen Pkw-Neuzulassungen

auf sich vereinten, schließt sich für europäische Autobauer das Zeitfenster für

den Ausbau der Marktposition zunehmend.

Indien könnte vor dem Durchbruch zur nächsten großen Elektromobilitätsnation

Werbung

stehen. Die aktuelle internationale Elektromobilitätsstudie der Management- und

Technologieberatung BearingPoint zeigt für den indischen Markt einen

bemerkenswerten Abstand zwischen der Kaufbereitschaft urbaner Konsumentinnen und

Konsumenten und der bisherigen Marktentwicklung: Unter den Befragten, die

innerhalb der kommenden drei Jahre wahrscheinlich ein Fahrzeug erwerben werden,

bevorzugen 39 Prozent ein neues batterieelektrisches Fahrzeug (BEV). Weitere 25

Werbung

Prozent würden sich für einen Hybrid- oder Plug-in-Hybrid entscheiden. Lediglich

17 Prozent bevorzugen einen neuen Benziner oder Diesel. Gleichzeitig lag der

Anteil von Elektrofahrzeugen an den Pkw-Neuzulassungen in Indien laut FADA zum

Jahresende 2025 noch bei lediglich vier Prozent. Die jüngsten Zulassungszahlen

zeigen jedoch eine deutliche Dynamik: Nach einem kontinuierlichen Anstieg im

Verlauf des Jahres 2026 erreichte der Anteil batterieelektrischer Fahrzeuge im

September bereits über acht Prozent.

"Viele deutsche und europäische Hersteller blicken derzeit vor allem auf China

und die USA. Dabei könnte Indien der nächste große Wachstumsmotor der globalen

Elektromobilität werden. Die Kombination aus hoher Kaufbereitschaft, steigenden

BEV-Zulassungen und der bereits starken Position lokaler Hersteller erinnert an

frühere Skalierungsphasen anderer großer Elektromobilitätsmärkte. Das

Zeitfenster für einen erfolgreichen Markteintritt steht nicht unbegrenzt offen.

Wer jetzt keine belastbare lokale Marktposition aufbaut, riskiert, einen

entscheidenden Teil der Wachstumsphase zu verpassen", kommentiert Manuel

Schuler, globaler Leiter Automotive bei BearingPoint.

Finanzierbarkeit entscheidet über die nächste Phase des Marktwachstums

Anders als in vielen etablierten westlichen Automobilmärkten spielt die

Finanzierung bei der Anschaffung eines neuen Fahrzeugs in Indien eine besonders

wichtige Rolle. Dabei ist für viele Verbraucherinnen und Verbraucher nicht

allein der Fahrzeugpreis ausschlaggebend, sondern auch die monatliche

finanzielle Belastung.

Diese Besonderheit spiegelt sich deutlich in den Studienergebnissen wider: Mit

43 Prozent bevorzugen die Befragten eine Fahrzeugfinanzierung, während sich

lediglich 34 Prozent für einen Barkauf entscheiden. Indien ist damit der Einzige

der untersuchten Märkte, in dem Finanzierungsmodelle den Barkauf bereits

übertreffen. Gleichzeitig verzeichnen Auto-Abo-Modelle mit über sechs Prozent

den höchsten Wert aller untersuchten Länder.

Für Hersteller ergibt sich daraus ein klarer Ansatzpunkt: Neben dem

Fahrzeugpreis sollten sie die monatliche finanzielle Belastung stärker in den

Blick nehmen und durch passende Finanzierungsangebote den Zugang zur

Elektromobilität erleichtern. Dazu zählen beispielsweise

Battery-as-a-Service-Konzepte, getrennte Finanzierungsmodelle für Fahrzeuge und

Batterien oder Batteriewechselsysteme.

Lokale Hersteller setzen internationale Wettbewerber unter Druck

Während in vielen Märkten technologische Innovationen im Mittelpunkt stehen,

dominieren in Indien klassische Vertrauensfaktoren die Kaufentscheidung. Als

wichtigste Kriterien nennen die Studienteilnehmenden Fahrzeugsicherheit (66

Prozent), Garantieumfang (63 Prozent), Reparierbarkeit der Batterie (62

Prozent), Vertrauen in die Markenqualität (61 Prozent) sowie Wartungs- und

Reparaturkosten (61 Prozent). Digitale Funktionen, technologischer Vorsprung und

Design spielen eine deutlich geringere Rolle.

Von diesen Präferenzen profitieren insbesondere lokal etablierte Hersteller.

Tata Motors und Mahindra & Mahindra führen nicht nur das Markenranking der

Befragten an, sondern vereinten im September 2026 laut FADA zusammen rund 63

Prozent aller batterieelektrischen Pkw-Neuzulassungen in Indien auf sich. Die

Ergebnisse deuten darauf hin, dass lokales Vertrauen, Marktnähe und ein

leistungsfähiges Service-Ökosystem derzeit wichtiger sind als globale

Markenbekanntheit allein. Für internationale Hersteller wird es dadurch

zunehmend schwieriger, ohne lokale Verankerung relevante Marktanteile

aufzubauen.

Gebrauchte Elektrofahrzeuge werden zum zusätzlichen Wachstumsmotor

Auch der Gebrauchtwagenmarkt könnte eine wichtige Rolle für die weitere

Verbreitung der Elektromobilität in Indien spielen. 27 Prozent der Befragten

bewerten den Kauf eines gebrauchten Elektrofahrzeugs als sehr attraktiv. Damit

liegt Indien deutlich vor Deutschland, den USA und Großbritannien.

Voraussetzung für ein weiteres Marktwachstum bleibt jedoch das Vertrauen in die

Batterie. 44 Prozent der Befragten geben an, dass ein zertifizierter Bericht zur

Batteriegesundheit ihre Wahrscheinlichkeit erhöhen würde, ein gebrauchtes

Elektrofahrzeug zu erwerben. Batteriezertifikate, Garantien und professionelle

Gebrauchtwagenprogramme könnten daher zu wichtigen Bausteinen künftiger

Geschäftsmodelle werden.

"Die hohe Offenheit gegenüber gebrauchten Elektrofahrzeugen zeigt, dass viele

Verbraucher nicht zwingend nach dem neuesten Modell suchen, sondern nach einem

bezahlbaren und verlässlichen Einstieg in die Elektromobilität. Für Hersteller

liegt hier ein Hebel: zertifizierte Gebrauchtwagenprogramme und

Batteriezertifikate schaffen Vertrauen und senken die Einstiegshürde", so Manuel

Schuler.

Lokale Wertschöpfung entscheidet über den Markterfolg

Für internationale Hersteller reicht es daher nicht aus, Elektrofahrzeuge

lediglich nach Indien zu exportieren. Die Studienergebnisse und die Entwicklung

des Marktes zeigen, dass langfristiger Erfolg eine starke lokale Verankerung

erfordert. Neben wettbewerbsfähigen Produkten gewinnen lokale

Produktionskapazitäten, regionale Partnerschaften und die Integration in

entstehende indische Wertschöpfungsnetzwerke zunehmend an Bedeutung.

Die Entwicklung erinnert in Teilen an die frühen Wachstumsjahre des chinesischen

Elektromobilitätsmarktes. Hersteller, die frühzeitig lokale Kompetenzen,

Partnerschaften und Wertschöpfung aufbauen, können nicht nur am Wachstum

partizipieren, sondern die zukünftige Wettbewerbslandschaft aktiv mitgestalten.

"Deutsche und europäische Automobilhersteller müssen entscheiden, welche Rolle

sie beim Aufbau des indischen Ökosystems für Elektromobilität übernehmen wollen.

Die Erfahrungen aus China zeigen, dass frühe Investitionen in lokale

Partnerschaften und Wertschöpfung erhebliche Wachstumschancen schaffen können.

Deutsche und europäische Hersteller konnten über viele Jahre von Marktzugang,

Skaleneffekten und profitablen Joint Ventures profitieren. Gleichzeitig trugen

diese Partnerschaften zum Aufbau eines zunehmend eigenständigen und global

wettbewerbsfähigen lokalen Automobilökosystems bei. Ob Indien eine vergleichbare

Entwicklung vollziehen wird, ist offen. Die strategische Leitlinie bleibt jedoch

dieselbe: Wer heute lokale Kompetenzen und Partnerschaften aufbaut, partizipiert

am Wachstum und prägt zugleich die Wettbewerbslandschaft von morgen", resümiert

Manuel Schuler.

Über die Umfrage

Die BearingPoint-Studie basiert auf einer internationalen Online-Befragung von

Autofahrerinnen, Autofahrern und potenziellen Fahrzeugkäufern in Deutschland,

Großbritannien, den USA, China und Indien. Insgesamt wurden rund 10.000 Personen

befragt. Die Erhebungen fanden länderspezifisch zwischen Ende Januar und Ende

März 2026 statt. Abgefragt wurden unter anderem Kaufabsichten, bevorzugte

Antriebsarten, Nutzungs- und Finanzierungsmodelle, Markenpräferenzen und

Einstellungen zu gebrauchten Elektrofahrzeugen. Die indische Stichprobe hat

einen urbanen Schwerpunkt. Die Ergebnisse beschreiben daher insbesondere die

Perspektive urbaner indischer Konsumentinnen und Konsumenten.

Über BearingPoint

BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit

europäischen Wurzeln und globaler Reichweite, die Unternehmen mithilfe moderner

Technologien transformiert. Wir unterstützen Unternehmen bei der Transformation,

indem wir fundiertes Branchenwissen mit starken Kompetenzen in Strategie,

Geschäftsprozessen, Technologie und KI kombinieren. Unsere Beraterteams arbeiten

dabei in unterschiedlichsten Industrien - immer nah am Kunden. Spezialisierte

SAP- und Microsoft-Einheiten, ein starker Fokus auf KI sowie ergebnisorientierte

Softwarelösungen ermöglichen maßgeschneiderte, innovative Lösungen für die

Herausforderungen unserer Kunden.

Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und

Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 15.000

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und

engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen

Geschäftserfolg.

BearingPoint gehört zu den TIME World's Best Companies und den Forbes World's

Best Employers. Das Unternehmen ist zudem eine zertifizierte B Corporation, die

hohe soziale und ökologische Standards erfüllt.

Weitere Informationen:

Homepage: https://www.bearingpoint.com/

LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/bearingpoint%0D

Instagram: https://www.instagram.com/bearingpoint_dach/

Pressekontakt:

Alexander Bock

Global Senior Manager Communications

Tel: +49 89 540338029

E-Mail: mailto:alexander.bock@bearingpoint.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/68073/6382909

OTS: BearingPoint GmbH