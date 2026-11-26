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Neue nationale Leitlinie erhöht Druck auf Unternehmen: Die
Vorbereitung auf die Post-Quanten-Ära beginnt jetzt (FOTO)
Frankfurt (ots) - Die neue Sicherheitsleitlinie fordert eine frühzeitige
Migration zu quantensicherer Kryptografie. BearingPoint erprobt quantensichere
Kommunikation in realer Infrastruktur und unterstützt Organisationen bei der
Bewertung von Quantenrisiken und der Vorbereitung ihrer Sicherheitsarchitekturen
auf die Post-Quanten-Ära.
Die Veröffentlichung der neuen nationalen Leitlinie von Bundesministerium des
Innern, Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung sowie Bundesamt
für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) erhöht den Handlungsdruck für
Unternehmen und öffentliche Institutionen. Die Leitlinie zur Umsetzung der
europäischen Post-Quantum-Cryptography-Roadmap sieht vor, dass Anwendungen mit
hohem Quantenrisiko bis Ende 2030 auf quantensichere Verfahren umgestellt
werden. Bis 2035 soll die Migration weitgehend abgeschlossen sein.
Im Mittelpunkt steht zunächst der Übergang zur Post-Quanten-Kryptografie (PQC),
also kryptografischen Verfahren, die auch Angriffen mit leistungsfähigen
Quantencomputern widerstehen sollen. Für Unternehmen und öffentliche
Institutionen markiert die neue Leitlinie den Übergang von der langfristigen
Beobachtung einer technologischen Entwicklung zur konkreten Vorbereitung. Die
Frage ist nicht mehr, ob quantensichere Kryptografie erforderlich wird, sondern
wie bestehende Systeme rechtzeitig darauf vorbereitet werden können. Dafür
müssen Organisationen Transparenz über ihre kryptografischen Abhängigkeiten
schaffen, Migrationspfade definieren und ihre Sicherheitsarchitekturen auf die
Anforderungen der Post-Quanten-Ära ausrichten.
Besonders kritisch sind Informationen mit langfristigem Schutzbedarf.
Verschlüsselte Daten, die heute abgegriffen und gespeichert werden, könnten
künftig mit leistungsfähigen Quantencomputern entschlüsselt werden. Für
Unternehmen und Behörden, die sensible Informationen über viele Jahre schützen
müssen, entsteht dadurch bereits heute Handlungsbedarf.
"Viele Organisationen betrachten Quantencomputing noch immer als ein Thema für
die ferne Zukunft. Die neue Leitlinie macht deutlich, dass die Vorbereitung
bereits heute beginnen muss. Sicherheitsarchitekturen entstehen über Jahre,
nicht innerhalb weniger Monate. Wer seine kryptografischen Abhängigkeiten nicht
kennt, wird die anstehenden Umstellungen kaum geordnet und effizient bewältigen
können", sagt Reinhard Geigenfeind, Partner bei BearingPoint.
Von der Strategie zur praktischen Umsetzung
Um Kunden bei der Vorbereitung auf die PQC-Migration fundiert unterstützen zu
können, untersucht BearingPoint gemeinsam mit Partnern bereits heute, wie sich
quantensichere Technologien unter realen Bedingungen einsetzen lassen.
Eine dieser Technologien ist die Quantum Key Distribution (QKD), bei der
quantenphysikalische Prinzipien für die Verteilung kryptografischer Schlüssel
genutzt werden. Im Projekt QKD-PoC-HES beteiligt sich BearingPoint an der
praktischen Erprobung quantensicherer Kommunikation zwischen der Hochschule
RheinMain und der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung. Ziel ist es,
Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie sich solche Technologien in bestehende
Infrastrukturen integrieren lassen und welche Anforderungen bei einem späteren
produktiven Einsatz zu berücksichtigen sind. Die gewonnenen Erfahrungen helfen
Unternehmen und Behörden dabei, Chancen, Grenzen und Integrationsanforderungen
neuer Technologien frühzeitig zu bewerten.
Für BearingPoint steht die erfolgreiche Vorbereitung seiner Kunden auf die
PQC-Migration im Mittelpunkt. QKD versteht die Management- und
Technologieberatung dabei nicht als Alternative zur notwendigen Umstellung auf
Post-Quanten-Kryptografie, sondern als einen zusätzlichen Schutz in einer von KI
extrem beschleunigten Entwicklung mathematischer Erkenntnisse. Ziel ist es,
Organisationen belastbare Entscheidungsgrundlagen für ihre langfristige
Sicherheitsstrategie zu liefern und technologische Optionen frühzeitig bewerten
zu können.
"Reale Infrastrukturen sind entscheidend, wenn wir verstehen wollen, wie sich
QKD tatsächlich in bestehende Netze und Anwendungen integrieren lässt. Die
Testumgebung in Wiesbaden ermöglicht uns, diese Fragen praktisch zu untersuchen
und Erkenntnisse für zukünftige Anwendungsszenarien zu gewinnen", sagt Prof. Dr.
Holger Hünemohr von der Hochschule RheinMain.
Wissenstransfer zwischen Forschung, öffentlicher Hand und Wirtschaft
Die Erkenntnisse aus dem Wiesbadener Projekt wurden auch auf der von
BearingPoint mitorganisierten Fachveranstaltung seQUcom - Securing Enterprise
Communications in Frankfurt vorgestellt. Dort berichteten Vertreter der
Hochschule RheinMain und der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung über ihre
Erfahrungen bei der Integration quantensicherer Technologien in bestehende
Infrastrukturen.
BearingPoint verbindet Erfahrungen aus Kundenprojekten mit Forschungs- und
Entwicklungsaktivitäten im Umfeld von PQC und QKD. Der kontinuierliche Austausch
mit Forschungseinrichtungen, Technologieanbietern, Behörden und Anwendern
ermöglicht es, neue Erkenntnisse frühzeitig in die Beratung von Unternehmen und
öffentlichen Institutionen einfließen zu lassen und praxisnahe Antworten auf die
Herausforderungen der Post-Quanten-Ära zu entwickeln.
Unternehmen sollten jetzt mit der Bestandsaufnahme beginnen
Aus Sicht von BearingPoint liegt die größte Herausforderung der kommenden Jahre
im Verständnis der bestehenden kryptografischen Landschaft. Viele Organisationen
wissen heute nur eingeschränkt, welche kryptografischen Verfahren in
Anwendungen, Netzen, Identitätssystemen oder der Maschinenkommunikation
tatsächlich eingesetzt werden.
Die neue Leitlinie macht deutlich, dass die Vorbereitung auf quantensichere
Verfahren langfristig geplant werden muss. Dazu gehören der Aufbau eines
Kryptografie-Inventars, die Identifikation kritischer Systeme sowie die
Einführung kryptoagiler Architekturen, mit denen kryptografische Verfahren
künftig kontrolliert und effizient ausgetauscht werden können. Um sowohl Budget
als auch die verbleibende Zeit effizient einzusetzen, ist es aus Sicht von
BearingPoint entscheidend, auch die geschäftskritischen Indikatoren wie Risiken,
Relevanz, aber auch zukünftige Entwicklungen als Grundlage von Priorisierung und
Notwendigkeit einzubeziehen.
Quantencomputing ist dabei nur einer von mehreren Treibern technologischer
Veränderungen. Auch Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz erhöhen
die Dynamik im Security-Umfeld. Neue Angriffsmethoden, weitreichende
Automatisierungsmöglichkeiten und immer kürzere Innovationszyklen verändern die
Anforderungen an die Informationssicherheit. Sicherheitsarchitekturen sollten
deshalb nicht auf einen einmaligen Technologiewechsel ausgelegt sein. Vielmehr
müssen Organisationen in der Lage sein, kryptografische Verfahren und
Sicherheitsmechanismen kontinuierlich an neue technologische und regulatorische
Anforderungen anzupassen.
Über BearingPoint
BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit
europäischen Wurzeln und globaler Reichweite, die Unternehmen mithilfe moderner
Technologien transformiert. Wir unterstützen Unternehmen bei der Transformation,
indem wir fundiertes Branchenwissen mit starken Kompetenzen in Strategie,
Geschäftsprozessen, Technologie und KI kombinieren. Unsere Beraterteams arbeiten
dabei in unterschiedlichsten Industrien - immer nah am Kunden. Spezialisierte
SAP- und Microsoft-Einheiten, ein starker Fokus auf KI sowie ergebnisorientierte
Softwarelösungen ermöglichen maßgeschneiderte, innovative Lösungen für die
Herausforderungen unserer Kunden.
Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und
Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 15.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und
engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen
Geschäftserfolg.
BearingPoint gehört zu den TIME World's Best Companies und den Forbes World's
Best Employers. Das Unternehmen ist zudem eine zertifizierte B Corporation, die
hohe soziale und ökologische Standards erfüllt.
Weitere Informationen:
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