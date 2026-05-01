OTS: BearingPoint GmbH / Post-Quantum-Sicherheit wird zur Realität: ...

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Post-Quantum-Sicherheit wird zur Realität: BearingPoint bringt
quantensichere Kryptographie in kritische Systeme (FOTO)
Frankfurt am Main (ots) - Das Forschungsprojekt QUEST schließt die Lücke
zwischen zertifizierten Post-Quantum-Algorithmen und ihrer sicheren Umsetzung in
der Praxis.
Leistungsfähige Quantencomputer stellen die heutige IT-Sicherheit vor einen
grundlegenden Umbruch. Während erste Post-Quantum-Kryptographie-Verfahren
bereits standardisiert sind, bleibt eine zentrale Frage offen: Wie sicher sind
diese Verfahren, wenn sie in realen, oft sicherheitskritischen Systemen
tatsächlich eingesetzt werden?
Genau hier setzt das von BearingPoint geleitete Forschungsprojekt QUEST im
Rahmen des Programms SCA4PQC der Cyberagentur an. Ziel ist es,
Post-Quantum-Kryptographie (PQC) so zu implementieren und zu evaluieren, dass
sie auch unter realistischen Angriffsbedingungen - etwa durch
Seitenkanalangriffe oder gezielte Fehlerinduktion - verlässlich schützt.
"Die PQC-Migration ist richtig, notwendig und sie ist mehr als ein reines
Kryptographie-Thema. Unsere Kunden erwarten zu Recht Lösungen, die auch in der
praktischen Umsetzung sicher sind. Mit QUEST zeigen wir, dass wir Post Quantum
Sicherheit ganzheitlich denken: vom Standard bis zur belastbaren Implementierung
im realen System", kommentiert Reinhard Geigenfeind, globaler Leiter Public &
Health Services bei BearingPoint.
Die Herausforderung: Auch standardisierte Algorithmen können in der Praxis
angreifbar sein
Internationale Standards und Zertifizierungen für erste PQC-Algorithmen liegen
vor und schaffen eine belastbare kryptographische Grundlage. Doch die
eigentliche Herausforderung beginnt dort, wo diese Verfahren in reale Systeme
integriert werden: Auch formal sichere und standardisierte PQC-Verfahren können
in der praktischen Nutzung angreifbar sein.
Seitenkanalangriffe oder gezielte Fehlerinduktion ermöglichen es Angreifern,
Informationen aus der tatsächlichen Ausführung von Kryptographie zu gewinnen -
unabhängig von der mathematischen Sicherheit des zugrunde liegenden Algorithmus.
Diese physischen Angriffe nutzen messbare Eigenschaften wie Stromverbrauch,
elektromagnetische Abstrahlung oder Zeitmessungen, um vertrauliche Daten zu
entschlüsseln.
Für CISOs, CROs und Entscheider in Behörden und KRITIS-Betreibern bedeutet dies:
Eine erfolgreiche PQC-Migration erfordert mehr als die Auswahl eines
zertifizierten Algorithmus. Entscheidend ist, ob die Implementierung unter
realen Bedingungen tatsächlich sicher betrieben werden kann.
Der QUEST-Ansatz: Implementierungssicherheit von Anfang an mitdenken
QUEST adressiert gezielt die Risiken, die nicht auf Ebene theoretischer
kryptographischer Betrachtungen, sondern auf Ebene konkreter Implementierungen
entstehen - mit einem klaren Fokus auf eingebettete Systeme und
sicherheitskritische Anwendungen. Das Projekt verfolgt einen konsequent
implementierungsnahen Sicherheitsansatz:
- Klar definierte Angreifer- und Angriffsszenarien, wie sie für reale
Einsatzumgebungen typisch sind
- Analyse von Seitenkanalangriffen sowie Fehlerinduktion-Angriffen, einzeln und
in Kombination
- Härtung von Post-Quantum-Kryptoverfahren auf Basis dieser Bedrohungsmodelle
- Evaluation in praxisnahen Demonstratoren, um Wirksamkeit unter realen
Bedingungen sicherzustellen
Die im Projekt gewonnenen Erkenntnisse und Werkzeuge fließen direkt in
BearingPoints Beratungs- und Umsetzungsleistungen ein - von der Bewertung
konkreter Bedrohungsszenarien über die Auswahl geeigneter
Implementierungsstrategien bis hin zur sicheren Integration der individuell
ausgewählten PQC-Lösungen in bestehende IT- und Embedded-Landschaften. Damit
stärkt QUEST gezielt die Fähigkeit von Organisationen, ihre Systeme nachhaltig
und belastbar auf Post Quantum Kryptographie umzustellen.
Starkes Konsortium für praxisnahe Sicherheit
QUEST wird von BearingPoint geleitet und gemeinsam mit ausgewiesenen Experten
für Post Quantum Kryptographie, Implementierungssicherheit und Evaluation
umgesetzt. Die Subunternehmer bringen komplementäre Kompetenzen entlang der
gesamten Sicherheitskette von PQC ein:
- Chelpis Quantum Corporation (CHELPIS) CHELPIS, ein taiwanesischer Pionier im
Bereich der PQC, bringt ausgewiesene Expertise in der sicheren Implementierung
moderner kryptographischer Verfahren ein. Der Schwerpunkt liegt auf der
Entwicklung und Härtung von Post Quantum Kryptographie für eingebettete
Plattformen mit besonderem Fokus auf Umsetzbarkeit und Effizienz unter
realistischen Randbedingungen.
- Hochschule Darmstadt (h_da) Die Hochschule Darmstadt unterstützt QUEST mit
fundierter Forschungskompetenz in angewandter Kryptographie und sicherer
Implementierung. Der Fokus liegt auf der Entwicklung, Analyse und Absicherung
von PQC-Implementierungen sowie auf methodischen Ansätzen zur formalen und
praktischen Sicherheitsbewertung.
- Hochschule RheinMain (HSRM) Die Hochschule RheinMain bringt ihre langjährige
Erfahrung in der Sicherheitsanalyse und Evaluation kryptographischer Systeme
ein. Im Projekt werden insbesondere Implementierungen systematisch auf
Robustheit gegenüber Seitenkanal- und Fehlerangriffen untersucht und bewertet.
- Nanyang Technological University (NTU) Die Nanyang Technological University
aus Singapur ergänzt das Konsortium durch international anerkannte Expertise
in der Seitenkanalanalyse und im experimentellen Sicherheits Testing. Der
Beitrag liegt vor allem in der tiefgehenden Evaluation von
PQC-Implementierungen unter realistischen Angreiferannahmen.
Diese interdisziplinäre Zusammenarbeit verbindet Forschungsexzellenz mit
anwendungsnaher Perspektive und stellt sicher, dass die Projektergebnisse direkt
auf reale Einsatzszenarien übertragbar sind.
Über QUEST / SCA4PQC
QUEST ist Teil des Programms SCA4PQC der Agentur für Innovation in der
Cybersicherheit GmbH und widmet sich der Entwicklung und Bewertung
seitenkanalresistenter Post Quantum Kryptographie für eingebettete Systeme. Ziel
ist es, zertifizierte PQC-Algorithmen so abzusichern, dass sie auch unter
realistischen Angriffsszenarien zuverlässig eingesetzt werden können und damit
den Weg für eine sichere und nachhaltige PQC-Migration zu ebnen.
Über BearingPoint
BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit
europäischen Wurzeln und globaler Reichweite, die Unternehmen mithilfe moderner
Technologien transformiert. Wir unterstützen Unternehmen bei der Transformation,
indem wir fundiertes Branchenwissen mit starken Kompetenzen in Strategie,
Geschäftsprozessen, Technologie und KI kombinieren. Unsere Beraterteams arbeiten
dabei in unterschiedlichsten Industrien - immer nah am Kunden. Spezialisierte
SAP- und Microsoft-Einheiten, ein starker Fokus auf KI sowie ergebnisorientierte
Softwarelösungen ermöglichen maßgeschneiderte, innovative Lösungen für die
Herausforderungen unserer Kunden.
Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und
Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 15.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und
engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen
Geschäftserfolg.
BearingPoint gehört zu den TIME World's Best Companies und den Forbes World's
Best Employers. Das Unternehmen ist zudem eine zertifizierte B Corporation, die
hohe soziale und ökologische Standards erfüllt.
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