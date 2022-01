OTS: Berenberg / Berenberg baut mit weiterem Renewable Energy Debt Fund sein ...

GO

Heute im Fokus

US-Börsen uneinheitlich -- DAX dreht ins Minus -- HELLA-Gewinn bricht ein -- SMA Solar senkt Ergebnisprognose für 2021 -- ADLER, Moderna, Aareal Bank, freenet, Evergrande und Co. im Fokus

Boeings Unglücksflieger 737 Max steht in China wohl kurz vor Rückkehr. Novartis will kommenden Monat US-Notfallzulassung für Ensovibep beantragen. VW schließt Werk in China wegen COVID-Ausbruchs. Netzagentur nimmt Praktiken der Post im Briefmarkt unter die Lupe. thyssenkrupp-Wasserelektrolyse soll Namen Nucera erhalten - Massives Wachstum erwartet. Finanzinvestoren prüfen wohl Gebote für Kauf von Drogeriekette Boots.