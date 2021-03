OTS: Bergfreunde GmbH / Online-Fachhändler Bergfreunde.de wächst weiter und ...

Online-Fachhändler Bergfreunde.de wächst weiter und stellt Weichen auf

Kirchentellinsfurt (ots) - Die Bergfreunde GmbH verzeichnet einen ungebrochenen

Wachstumskurs. Für das Geschäftsjahr 2020 verkündet der Online-Fachhändler für

Bergsport-, Kletter- und Outdoorausrüstung einen Jahresumsatz von 155 Millionen

Euro, ein Plus von 41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die positiven Zahlen

wirken sich auch bei der Belegschaft aus, die im Corona-Jahr 2020 um 20 Prozent

auf 371 Mitarbeiter gewachsen ist. Allein 50 neue Mitarbeiter wurden aus dem

Home-Office eingearbeitet und ins Team integriert.

Das Geschäftsjahr 2020 war geprägt durch die Coronavirus-Pandemie, die die

Verlagerung der Kundennachfrage vom stationären Handel hin zu digitalen

Angeboten beschleunigt hat. Davon profitiert der Online Pure-Player, der zudem

mit seinem Sortimentsangebot Berg- und Outdoorsport den Nerv der Zeit trifft.

"Diese beiden Entwicklungen haben uns in 2020 einen großen Schub in unseren

Wachstumszielen verliehen und wir schauen dankbar auf ein starkes und letztlich

erfolgreiches Geschäftsjahr zurück", sagt Matthias Gebhard, Geschäftsführer von

Bergfreunde GmbH.

Der Kundenzufriedenheit rund um das Einkaufserlebnis räumt der

Online-Fachhändler höchste Priorität ein und hat viel getan, um das auch in

Coronazeiten zu erreichen. "Bereits im März haben wir unsere Rückgabefrist auf

100 Tage erhöht und sofort ein Corona-Infoportal für Kunden eingerichtet", so

Matthias Gebhard weiter. Um der gesteigerten Nachfrage nachzukommen und die

gewohnte Beratungs- und Servicequalität zu sichern, hat das Unternehmen die

Belegschaft um 20 Prozent aufgestockt.

Seit Mitte März 2020 arbeitet die gesamte Verwaltung und der Kundenservice mit

über 200 Mitarbeitern zum größten Teil aus dem Home-Office, 50 neue Mitarbeiter

mussten in den letzten Monaten remote in die Teams eingearbeitet werden. Für die

Mitarbeiter in der Logistik wurde ein umfassendes Arbeitsschutzkonzept

eingeführt, um den Gesundheitsschutz unter den Pandemie-Bedingungen zu

gewährleisten. "Das Jahr 2020 war für alle ein enormer Kraftakt", erklärt Ronny

Höhn Geschäftsführer der Bergfreunde GmbH. "Wir bedanken uns bei allen

Mitarbeitern, die Unglaubliches geleistet haben. Um dies zu unterstreichen,

haben wir Ende 2020 jedem Mitarbeiter eine Corona-Prämie in Höhe von 1.000 EUR

ausgezahlt. "

Ausblick 2021: Investitionen in Digitale Talente und Nachhaltigkeit

Das Unternehmen geht für 2021 weiter von Wachstum und profitablen

Geschäftsentwicklung aus. Der Hidden Champion aus der schwäbischen Provinz setzt

dabei verstärkt auf Innovation im Digitalen Marketing, Data und Tech und wird

dort massiv investieren. "Wir wollen die nächste Entwicklungsstufe zünden und

investieren konsequent in Spitzentechnologien", so Ronny Höhn. "Dafür brauchen

wir auch entsprechend Digitale Talente, die wie unser bestehendes Team mit viel

Eigenverantwortung und Gestaltungsfreiraum etwas bewegen wollen." 30 neue

Stellen sind in diesem Jahr alleine in den Bereichen Digitales Marketing und IT

geplant.

Darüber hinaus wird der Outdoor-Spezialist personelle wie finanzielle Ressourcen

dafür einsetzen, sein unternehmerisches Handeln so emissionsarm wie möglich zu

machen. Bereits seit 2019 ist der Outdoor-Spezialist ein klimaneutrales

Unternehmen, und zwar rückwirkend bis zum Gründungsjahr 2006. Für die nächsten

zwei Jahre steht unter anderem auf der Agenda, die Emissionswerte pro

versendetes Paket um 25 Prozent zu reduzieren. "Die Natur ist für uns

Bergfreunde ein wichtiger Baustein unseres Tuns und ihr Schutz liegt uns sehr am

Herzen", erläutert Matthias Gebhard. Als einer der führenden

Outdoor-Onlinehändler fühlen wir uns in der Pflicht, mehr Verantwortung für

unseren Einfluss auf die Umwelt zu übernehmen und arbeiten an der Reduzierung

unseres CO2 Fußabdrucks."

Über die Bergfreunde

Die Bergfreunde GmbH ist ein Online-Fachhändler für Bergsport-, Kletter- und

Outdoorausrüstung. Das Sortiment umfasst 35.000 Artikel von über 750 Marken für

den ambitionierten Kletterer, den Expeditionsbergsteiger und den sport- und

naturbegeisterten Großstädter. Der Pure Player vertreibt das Sortiment

ausschließlich über den Online-Shop, der für insgesamt 14 europäische Märkte

individualisiert und lokalisiert ist unter anderem in Frankreich und den

Niederlanden. Der Outdoor-Onlinehändler beschäftigt am Verwaltungsstandort

Kirchentellinsfurt und Logistikstandort Ergenzingen bei Tübingen insgesamt 370

Mitarbeiter, der Jahresumsatz betrug 155 Millionen EUR im Jahr 2020.

Geschäftsführer sind Matthias Gebhard und Ronny Höhn. Seit 2019 ist das

Unternehmen klimaneutral, und zwar rückwirkend bis zum Gründungsjahr 2006. Ende

2020 wurde Bergfreunde von der deutschen Sportartikelzeitung (SAZ) zum "Outdoor

Händler des Jahres" ausgezeichnet.

http://www.bergfreunde.de/?wt_mc=de.referral.presse.ots.presseportal.-

