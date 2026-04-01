OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Bertelsmann begrüßt EU-Freigabe für Erwerb ...

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Bertelsmann begrüßt EU-Freigabe für Erwerb von Sky Deutschland durch
RTL Group - Vollzug zum 1. Juni 2026 erwartet (FOTO)
Gütersloh/Brüssel (ots) -
- Europäische Kommission genehmigt Erwerb von Sky Deutschland (DACH) ohne
Auflagen
- Meilenstein in der Umsetzung der Boost+-Strategie von Bertelsmann
- Stärkung von RTL Deutschland als National Media Champion
- Rund 12 Millionen Streaming-Abonnenten bei RTL+, Sky und WOW
- Synergien von jährlich rund 250 Millionen Euro erwartet
Bertelsmann begrüßt die Genehmigung der Europäischen Kommission für den Erwerb
von Sky Deutschland durch die RTL Group. Der Vollzug des Erwerbs wird für den 1.
Juni 2026 erwartet.
Mit dem Zusammengehen von RTL Deutschland und Sky Deutschland stärkt Bertelsmann
seine Position als eines der führenden Medienunternehmen in Europa und baut RTL
Deutschland weiter zu einem National Media Champion für Deutschland, Österreich
und die deutschsprachige Schweiz aus. Gemeinsam werden RTL+ sowie die
Streaming-Angebote von Sky und Wow künftig mehr als 12 Millionen zahlende
Abonnent:innen haben.
Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "Die Freigabe durch
die Europäische Kommission ist ein Meilenstein für Bertelsmann sowie ein
wichtiges Signal für die gesamte europäische Medienindustrie. Mit dem
Zusammengehen von RTL Deutschland und Sky Deutschland schaffen wir einen
schlagkräftigen Verbund, der im Wettbewerb mit den internationalen Streamern
bestehen kann."
Stephan Schmitter, CEO von RTL Deutschland, wird das kombinierte Unternehmen
nach Abschluss der Transaktion führen. RTL Deutschland bleibt mit Hauptsitz in
Köln ansässig, Sky Deutschland in München.
Die Bertelsmann-Tochter RTL Group hatte den Abschluss einer verbindlichen
Vereinbarung zum Erwerb von Sky Deutschland (DACH) am 27. Juni 2025
bekanntgegeben. Mit der heutigen Entscheidung der Europäischen Kommission sind
nun alle wesentlichen regulatorischen Voraussetzungen erfüllt, um die
Transaktion zum 1. Juni 2026 abzuschließen.
Über Bertelsmann
Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit mehr
als 75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum
Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die
Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der
Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann
Education Group sowie Bertelsmann Investments. Das Unternehmen erzielte im
Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 19 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für
Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige
Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt
begeistern. http://www.bertelsmann.de
Pressekontakt:
Bertelsmann SE & Co. KGaA
Jan Hölkemann
Pressesprecher / Unternehmenskommunikation
Tel.: +49 5241 80-89923
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