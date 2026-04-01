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OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Bertelsmann begrüßt EU-Freigabe für Erwerb ...

22.04.26 18:59 Uhr

Bertelsmann begrüßt EU-Freigabe für Erwerb von Sky Deutschland durch

RTL Group - Vollzug zum 1. Juni 2026 erwartet (FOTO)

Gütersloh/Brüssel (ots) -

- Europäische Kommission genehmigt Erwerb von Sky Deutschland (DACH) ohne

Auflagen

- Meilenstein in der Umsetzung der Boost+-Strategie von Bertelsmann

- Stärkung von RTL Deutschland als National Media Champion

- Rund 12 Millionen Streaming-Abonnenten bei RTL+, Sky und WOW

- Synergien von jährlich rund 250 Millionen Euro erwartet

Bertelsmann begrüßt die Genehmigung der Europäischen Kommission für den Erwerb

von Sky Deutschland durch die RTL Group. Der Vollzug des Erwerbs wird für den 1.

Juni 2026 erwartet.

Mit dem Zusammengehen von RTL Deutschland und Sky Deutschland stärkt Bertelsmann

seine Position als eines der führenden Medienunternehmen in Europa und baut RTL

Deutschland weiter zu einem National Media Champion für Deutschland, Österreich

und die deutschsprachige Schweiz aus. Gemeinsam werden RTL+ sowie die

Streaming-Angebote von Sky und Wow künftig mehr als 12 Millionen zahlende

Abonnent:innen haben.

Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "Die Freigabe durch

die Europäische Kommission ist ein Meilenstein für Bertelsmann sowie ein

wichtiges Signal für die gesamte europäische Medienindustrie. Mit dem

Zusammengehen von RTL Deutschland und Sky Deutschland schaffen wir einen

schlagkräftigen Verbund, der im Wettbewerb mit den internationalen Streamern

bestehen kann."

Stephan Schmitter, CEO von RTL Deutschland, wird das kombinierte Unternehmen

nach Abschluss der Transaktion führen. RTL Deutschland bleibt mit Hauptsitz in

Köln ansässig, Sky Deutschland in München.

Die Bertelsmann-Tochter RTL Group hatte den Abschluss einer verbindlichen

Vereinbarung zum Erwerb von Sky Deutschland (DACH) am 27. Juni 2025

bekanntgegeben. Mit der heutigen Entscheidung der Europäischen Kommission sind

nun alle wesentlichen regulatorischen Voraussetzungen erfüllt, um die

Transaktion zum 1. Juni 2026 abzuschließen.

Über Bertelsmann

Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit mehr

als 75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum

Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die

Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der

Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann

Education Group sowie Bertelsmann Investments. Das Unternehmen erzielte im

Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 19 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für

Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige

Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt

begeistern. http://www.bertelsmann.de

Pressekontakt:

Bertelsmann SE & Co. KGaA

Jan Hölkemann

Pressesprecher / Unternehmenskommunikation

Tel.: +49 5241 80-89923

mailto:jan.hoelkemann@bertelsmann.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7842/6260821

OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA