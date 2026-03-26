OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Bertelsmann erzielt erneut Milliardengewinn ...

Bertelsmann erzielt erneut Milliardengewinn und investiert mehr als 2

Milliarden Euro (FOTO)

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Gütersloh (ots) -

- Konzernumsatz von 19,0 Mrd. Euro

- Operating EBITDA adj. mit 3 Mrd. Euro trotz des Verkaufs von RTL Nederland auf

hohem Vorjahresniveau

- Konzernergebnis zum 11. Mal in Folge über 1 Mrd. Euro

- Konzernumsatz seit 2011 durch organisches Wachstum und Akquisitionen

verdoppelt

- Eigenkapital von 15,3 Mrd. Euro, Eigenkapitalquote knapp 50 Prozent

- Boost-Investitionen von 7 Mrd. Euro seit 2021

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- Thomas Rabe: "Abermals in einem herausfordernden Umfeld gut behauptet."

- Ausblick 2026: "Weiteres Umsatz- und Ergebniswachstum bei den fortgeführten

Geschäften."

Bertelsmann erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Konzernumsatz von 19,0 Mrd.

Euro. Der Umsatz des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und

Bildungsunternehmens hat sich damit seit dem Jahr 2011 und unter

Berücksichtigung aller abgegebenen Geschäfte nahezu verdoppelt.

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Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "Wir blicken auf ein

solides Geschäftsjahr 2025 zurück, in dem sich unsere breite geschäftliche und

geografische Aufstellung in einem herausfordernden Umfeld erneut bewährt hat.

Das operative Ergebnis lag mit 3 Milliarden Euro auf dem hohen Vorjahresniveau,

vor Wechselkurseffekten und Portfolioeffekten wie dem Verkauf von RTL Nederland

leicht darüber. Das Konzernergebnis lag zum 11. Mal in Folge über 1 Milliarde

Euro. Unsere Investitionstätigkeit ist ungebrochen - die wirtschaftlichen

Investitionen beliefen sich auf über 2 Milliarden Euro."

Thomas Rabe weiter: "Mit dem angekündigten Kauf von Sky Deutschland läge der

Konzernumsatz von Bertelsmann bei ganzjährigem Einbezug im laufenden

Geschäftsjahr 2026 bei rund 21 Milliarden Euro."

Der Konzernumsatz von Bertelsmann betrug 19,0 Mrd. Euro (Vorjahr: 19,0 Mrd.

Euro). Bereinigt um Wechselkurs- und Portfolioeffekte stiegt der Umsatz um 0,4

Mrd. Euro. Das organische Wachstum betrug 1,9 Prozent.

Das Operating EBITDA adjusted lag mit 3,0 Mrd. Euro auf dem hohen

Vorjahresniveau (Vorjahr: 3,1 Mrd. Euro). Bereinigt um Portfolioeffekte wie den

Verkauf von RTL Nederland sowie um die Belastung durch Wechselkurseffekte lag

das Ergebnis leicht über Vorjahr.

Das Konzernergebnis betrug 1,0 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,0 Mrd. Euro) und lag damit

zum 11. Mal in Folge über 1 Mrd. Euro.

Das Eigenkapital von Bertelsmann lag bei 15,3 Mrd. Euro (Vorjahr: 15,6 Mrd.

Euro). Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 49 Prozent (Vorjahr: 47

Prozent).

Die wirtschaftlichen Investitionen erreichten abermals den hohen Vorjahreswert

von 2,1 Mrd. Euro (Vorjahr: 2,1 Mrd. Euro).

Bertelsmann ist auch im Jahr 2025 beim Ausbau seiner strategischen

Wachstumsprioritäten - Nationale Media-Champions, Globale Inhalte, Globale

Dienstleistungen, Bildung und Beteiligungen - gut vorangekommen.

Nationale Media-Champions

Bei den nationalen Media-Champions setzte die RTL Group ihr dynamisches Wachstum

im Streaming-Geschäft fort. Die Summe der zahlenden Abonnent:innen der drei

Dienste stieg im Berichtszeitraum um 19,2 Prozent auf zusammen 8,06 Mio.

(Vorjahr: 6,76 Mio.); der Streaming-Umsatz wuchs um 26,2 Prozent auf 509 Mio.

Euro (Vorjahr: 403 Mio. Euro). Die Partnerschaft von RTL Deutschland mit der

Deutschen Telekom wurde bis mindestens 2030 verlängert, die Partnerschaft mit

Warner Bros. Discovery wurde vertieft, und eine Partnerschaft mit Amazon zur

Bereitstellung von RTL+ als Zusatzkanal bei Prime Video in Deutschland und

Österreich gestartet. Die RTL Group schloss den Verkauf von RTL Nederland an DPG

Media ab und kündigte die Übernahme von Sky Deutschland (DACH) an, die nach

regulatorischer Freigabe im ersten Halbjahr 2026 vollzogen werden soll.

Globale Inhalte

Fremantle investierte in die Entwicklung eigener Formate, den Erwerb von

IP-Rechten sowie in den Einsatz Künstlicher Intelligenz und erhielt insgesamt

145 Auszeichnungen für seine Produktionen. Penguin Random House erzielte

Bestsellererfolge mit Titeln wie "The Secret of Secrets" von Dan Brown und

landete 496 Mal auf der Bestsellerliste der New York Times, davon 76 Mal auf dem

ersten Platz. BMG tätigte 30 Katalogerwerbe und die bislang größte

Katalogakquisition mit dem Erwerb von Musikrechten des Country-Stars Jason

Aldean. Darüber hinaus schloss BMG einen mehrjährigen Lizenzvertrag mit Spotify.

Globale Dienstleistungen

Arvato stärkte seine Position in den USA durch den Einstieg in die

Fashion-Logistik und Distributionscenterlogistik sowie den Ausbau der Beauty-

und Lifestyle-Logistik. Riverty implementierte eine KI-gestützte

Kundenservice-Plattform und führte neue Payment-Lösungen ein. Der

IT-Dienstleister Arvato Systems stärkte seine Position als führender Anbieter

souveräner IT-Lösungen für regulierte Märkte durch den operativen Betrieb der

souveränen Delos Cloud.

Bildung

Die brasilianische Hochschulgruppe Afya erhöhte die Zahl der Medizinstudierenden

durch die Übernahme von Faculdade Masterclass Ltda und stärkte zugleich ihre

Präsenz im Großraum Belo Horizonte. Aktuell sind rund 26.000 Medizinstudierende

an Hochschulen von Afya eingeschrieben. Relias profitierte weiterhin von der

Verlagerung hin zum Onlinelernen und der steigenden Nachfrage nach Workforce-

und Compliance-Management-Lösungen und baute seine Plattform für Fort- und

Weiterbildung und Compliance im Gesundheitswesen aus. Die Alliant International

University verzeichnete steigende Studierendenzahlen in den Bereichen mentale

Gesundheit und Krankenpflege und erweiterte ihr Programmangebot.

Beteiligungen

Bertelsmann Investments (BI) tätigte 51 Neu- und 23 Folgeinvestitionen. Ende des

Jahres 2025 hielt BI über seine internationalen Fonds insgesamt 307

Beteiligungen. Im Jahr 2025 stellte BI seine Venture-Capital-Aktivitäten neu auf

und erweiterte sein Portfolio neben Bertelsmann Asia Investments (BAI) und

Bertelsmann India Investments (BII) um zwei Fonds in den Bereichen Künstliche

Intelligenz (Futurepresent) sowie Health Tech (Bertelsmann Healthcare

Investments). Der Wachstumsbereich Bertelsmann Next baute das

Mobile-Ad-Tech-Geschäft von Applike weiter aus. In Indien erfolgte die

Mehrheitsübernahme des Logistikunternehmens LetsTransport. Zudem gründete BI die

Pharma-Tech-Holding cormeo und übernahm das Unternehmen Docuvera, das sich auf

KI-gestützte strukturierte Inhaltserstellung spezialisiert hat.

Anfang des Jahres 2024 erweiterte Bertelsmann seine Konzernstrategie und treibt

seitdem das Wachstum in zwei Programmen voran. Das erste Programm, "Boost",

startete Bertelsmann bereits 2021 mit dem Ziel, die Wachstumsdynamik der

Geschäfte weiter zu steigern.

Thomas Rabe sagt dazu: "Seit 2021 haben wir bereits 7 Milliarden Euro in unsere

Boost-Strategie investiert, davon allein 1,5 Milliarden Euro im Jahr 2025. Das

organische Wachstum unserer Boost-Geschäfte lag 2025 bei 3,9 Prozent. Bis Ende

2026 werden wir etwa 8 Milliarden Euro in Boost investiert haben."

Das zweite Programm, "Boost+", umfasst "Next", "Regional Boost" und "Breakout".

Ziel von "Next" ist der Aufbau neuer Geschäftsbereiche mit einem langfristigen

Umsatzpotenzial von etwa einer Milliarde Euro, von "Regional Boost" der Auf- und

Ausbau von Geschäften in wachstumsstarken Regionen, wie etwa Indien und

Lateinamerika, sowie von "Breakout" der Zusammenschluss von bestehenden

Geschäften mit anderen Unternehmen.

Rolf Hellermann, Finanzvorstand von Bertelsmann, sagt: "Unter Berücksichtigung

der konjunkturellen Erwartungen rechnet Bertelsmann für das Geschäftsjahr 2026

mit einer insgesamt stabilen Umsatz- und Ergebnisentwicklung. Für unsere

fortgeführten Geschäfte rechnen wir mit einem Umsatz- und Ergebniswachstum."

Die Mitarbeitenden von Bertelsmann erhalten für das abgelaufene Geschäftsjahr

2025 Gewinn- und Erfolgsbeteiligungen in Höhe von insgesamt 50 Mio. Euro

(Vorjahr: 63 Mio. Euro).

Für den Bertelsmann Genussschein 2001 (ISIN DE0005229942) werden voraussichtlich

am 6. Mai 2026 gemäß den Genussscheinbedingungen erneut 15 Prozent auf den

Grundbetrag ausgeschüttet. Die Ausschüttung für den Genussschein 1992 (ISIN

DE0005229900) wird bei 6,01 Prozent (Vorjahr: 5,53 Prozent) liegen.

Weitere Eckwerte im Überblick:

Sondereinflüsse

Die Sondereinflüsse im Geschäftsjahr 2025 betrugen 66 Mio. Euro (Vorjahr: -277

Mio. Euro).

Leverage Factor

Der Leverage Factor lag im Berichtszeitraum mit 2,0 (Vorjahr: 2,0) weiterhin

deutlich unterhalb des Maximalwerts von 2,5.

Cashflow

Der Cashflow aus der betrieblichen Geschäftstätigkeit lag bei 2,1 Mrd. Euro

(Vorjahr: 2,2 Mrd. Euro).

Bilanzsumme

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2025 belief sich auf 31,3 Mrd. Euro (Vorjahr:

33,0 Mrd. Euro). Die liquiden Mittel lagen bei 1,8 Mrd. Euro (Vorjahr: 2,2 Mrd.

Euro).

Mitarbeitende

Zum Ende des Geschäftsjahres 2025 beschäftigte der Konzern weltweit 76.965

Mitarbeitende (Vorjahr: 74.607).

Über Bertelsmann

Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit mehr

als 75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum

Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die

Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der

Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann

Education Group sowie Bertelsmann Investments. Das Unternehmen erzielte im

Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 19 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für

Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige

Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt

begeistern. http://www.bertelsmann.de

Pressekontakt:

Bertelsmann SE & Co. KGaA

Jan Hölkemann

Pressesprecher / Unternehmenskommunikation

Tel.: +49 5241 80-89923

mailto:jan.hoelkemann@bertelsmann.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7842/6243618

OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA