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Bertelsmann erzielt neuen Höchstwert beim Konzernumsatz nach neun
Monaten, organisches Wachstum von 6,4 Prozent (FOTO)
Gütersloh (ots) -
- Konzern setzt starkes Wachstum weiter fort
- Neuer Höchstwert: Umsatz von 14,7 Mrd. Euro nach drittem Quartal
- Wachstum in nahezu allen Unternehmensbereichen
- Investitionen von 3,0 Mrd. Euro in Boost-Strategie in 2026
- Ausblick für Gesamtjahr bestätigt: "Starkes Umsatzwachstum und deutliches
Wachstum bei Operating EBITDA adjusted."
Das internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen Bertelsmann
setzte sein Wachstum im dritten Quartal 2026 fort. Im Ausweis lag der
Konzernumsatz von Bertelsmann um 8,9 Prozent über dem Vorjahr bei 14,7 Mrd. Euro
(VJ: 13,5 Mrd. Euro), ein neuer Höchstwert nach neun Monaten. Das organische
Wachstum belief sich auf 6,4 Prozent. Zu diesem Wachstum trugen vor allem
Penguin Random House, BMG, Arvato Group, Bertelsmann Education Group und
Bertelsmann Investments bei. Allein in 2026 beliefen sich die Investitionen in
die Boost-Strategie, inklusive des Erwerbs von Sky DACH und der Zusammenführung
von BMG und Concord, bisher auf 3,0 Mrd. Euro.
Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagte: "Bertelsmann hat
seinen Wachstumskurs nach neun Monaten des Jahres 2026 fortgesetzt. Mit einem
organischen Umsatzwachstum von 6,4 Prozent haben wir uns in einem
herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld gut geschlagen. Besonders erfreulich
ist, dass nahezu alle Unternehmensbereiche zu diesem Wachstum beigetragen haben.
Dies unterstreicht die Stärke unseres Portfolios, mit einer breiten Aufstellung
nach Geschäften und Regionen."
Rabe weiter: "Seit Jahresbeginn haben wir die Zusammenschlüsse von RTL und Sky
und BMG und Concord abgeschlossen und den Zusammenschluss von Afya und YDUQS im
brasilianischen Bildungsmarkt vereinbart. Dadurch wird sich der Konzernumsatz
von Bertelsmann auf rund 23 Milliarden Euro erhöhen."
Highlights aus den Divisionen:
Die Streaming-Umsätze der RTL Group (RTL+ in Deutschland und Ungarn sowie M6+ in
Frankreich und Bedrock) wuchsen um 28 Prozent, getragen von der wachsenden
Anzahl an Abonnements, höheren Abo-Preisen in Deutschland sowie höheren
Werbeerlösen in Deutschland und Frankreich. Die Anzahl der bezahlten
Streaming-Abonnements stieg um 18 Prozent auf 9,0 Millionen, womit die RTL Group
ihr Ziel für bezahlte Abonnements für das Gesamtjahr 2026 bereits erreicht hat.
Die Groupe M6 verzeichnete einen deutlichen Zuwachs der Zuschauermarktanteile im
linearen Fernsehen und erzielte auch im Streaming und den sozialen Medien
herausragende Reichweiten, getrieben durch die Ausstrahlung der
FIFA-Fußballweltmeisterschaft 2026. Die Groupe M6 erweiterte zudem ihre
Partnerschaft mit dem französischen Entertainer Cyril Hanouna. Fremantle
produzierte unter anderem die neuen Formate Kill Jackie und Wonka's The Golden
Ticket und kündigte eine regionenübergreifende Vertriebsvereinbarung mit Prime
Video für das im Januar 2027 startende Remake von Baywatch an. Im Juni 2026 hat
die RTL Group den Erwerb von Sky Deutschland (DACH) abgeschlossen. Die
Transaktion hat zwei der bekanntesten Medienmarken in der DACH-Region mit rund
12,6 Millionen bezahlten Abonnements vereint.
Penguin Random House setzte seine Verlagserfolge in den Bereichen Belletristik
und Sachbuch in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 fort. Zu den Bestsellern
zählten 'The Correspondent' von Virginia Evans, 'Dungeon Crawler Carl' von Matt
Dinniman sowie 'Der Astronaut' (Project Hail Mary) von Andy Weir, das im Zuge
seiner Verfilmung erneut große Popularität erlangte. Weitere Erfolge waren der
Debütroman 'Yesteryear' von Caro Claire Burke sowie eine erfolgreiche Reihe von
Büchern rund um den Netflix-Hit KPop Demon Hunters, angeführt von 'For the
Fans!'. Im dritten Quartal entwickelten sich insbesondere 'The French Illusion'
von John Grisham, 'Swan Song' von Charles Spencer und 'Hollywood, Ending' von
John Green erfolgreich. Im Oktober wurde die Penguin-Random-House-Autorin Anne
Carson mit dem Literaturnobelpreis 2026 ausgezeichnet. Ihre Werke erscheinen
weltweit in zahlreichen Märkten bei Verlagen von Penguin Random House.
BMG und Concord schlossen ihren Zusammenschluss im September ab. Damit entstand
ein neues globales Musikunternehmen. Darüber hinaus gab BMG eine globale
strategische Allianz mit der KI-Musikplattform Suno bekannt. Ziel der
Partnerschaft ist es, neue Musikerlebnisse und Erlösquellen für Künstler:innen
und Songwriter:innen zu erschließen. Gleichzeitig werden die Rechte der
beteiligten Kreativschaffenden geschützt und eine angemessene Vergütung für die
Nutzung ihrer Musik gewährleistet. BMG investierte weiter in sein
Musikrechteportfolio und vertiefte seine Partnerschaft mit Andrew Stockdale von
Wolfmother durch den Erwerb seines bedeutenden Musikkatalogs. Zudem nahm BMG
namhafte Künstler:innen und Songwriter:innen unter Vertrag, darunter Michelle
Branch, Shaznay Lewis und Christopher "Tricky" Stewart.
Die Dienstleistungsgeschäfte der Arvato Group sind erneut dynamisch gewachsen.
Arvato nahm mehrere neue Distributionscenter in Betrieb und baute unter anderem
das Geschäftsfeld Rechenzentrumslogistik weiter aus. Das Fintech-Unternehmen
Riverty startete nach Erhalt der Banklizenz mit der Riverty Bank S. A. den
Ausbau seines europaweiten Zahlungs- und Konsumentenkreditangebots. Arvato
Systems weitete die Aktivitäten im Bereich souveräner Cloud-Dienstleistungen
aus.
Die Geschäfte von Bertelsmann Marketing Services gingen vor dem Hintergrund der
herausfordernden Druckmärkte und einer weiterhin spürbaren Zurückhaltung bei
Marketingbudgets erwartungsgemäß leicht zurück. Bertelsmann Marketing Services
entschied, den Geschäftsbetrieb von Vogel Druck zum 30. Juni 2027 einzustellen.
Die Agenturgruppe Territory schloss die umfassende Neuausrichtung der Geschäfte
ab.
Die Bertelsmann Education Group verzeichnete eine unverändert gute
Geschäftsentwicklung im Bereich Fort- und Weiterbildung und Compliance
Management im US-Gesundheitswesen bei Relias sowie in der Ausbildung von
Ärzt:innen in Brasilien bei Afya. Im September 2026 vereinbarten Afya und YDUQS
den Zusammenschluss ihrer Unternehmen, der im zweiten Halbjahr 2027 vollzogen
werden soll. Das gemeinsame Unternehmen würde mehr als 900.000 Studierende
betreuen, darunter rund 40.000 Medizinstudierende. Bertelsmann würde nach
Vollzug rund 48 Prozent halten.
Bertelsmann Investments setzte sein dynamisches Wachstum im dritten Quartal fort
und verzeichnete per September ein organisches Wachstum von 45 Prozent.
Maßgeblich trug das Bertelsmann Next Geschäft AppLike dazu bei, das durch die
globale Expansion seiner Rewarded-Advertising-Lösungen und die Gewinnung neuer
Partner weiter stark wuchs. Auch der Bereich Venture Capital entwickelte sich
dynamisch. Ende September hielt Bertelsmann Investments weltweit 335
Beteiligungen an Unternehmen und Fonds und hat seit Jahresbeginn 33 Neu- und 19
Folgeinvestitionen getätigt. Im dritten Quartal investierten unter anderem
Bertelsmann Asia Investments in Nirva, einen Hersteller KI-nativer Wearables,
sowie Futurepresent in Casap, einen KI-Operations-Layer für den Finanzsektor.
Bertelsmann Healthcare Investments tätigte im September unter anderem eine
Folgeinvestition in Penelope Health, eine KI-Plattform für das
US-Abrechnungswesen. Für Bertelsmann India Investments (BII) war der Börsengang
der Portfolio-Firma Shiprocket im August ein Meilenstein. Am ersten Handelstag
wurde Shiprocket mit mehr als 1 Mrd. US-Dollar bewertet; BII hält weiterhin 19
Prozent der Anteile.
Rolf Hellermann, Finanzvorstand von Bertelsmann, sagte: "Für das Gesamtjahr 2026
rechnen wir angesichts des positiven Geschäftsverlaufs sowie unter
Berücksichtigung des Erwerbs von Sky Deutschland zum 1. Juni 2026 und der
Zusammenführung von BMG und Concord im September unverändert mit einem starken
Wachstum beim Umsatz und einem deutlichen Wachstum beim Operating EBITDA
adjusted."
Über Bertelsmann
Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit mehr
als 75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum
Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die
Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der
Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann
Education Group sowie Bertelsmann Investments. Das Unternehmen erzielte im
Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 19 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für
Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige
Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt
begeistern. http://www.bertelsmann.de
Pressekontakt:
Bertelsmann SE & Co. KGaA
Jan Hölkemann
Pressesprecher / Unternehmenskommunikation
Tel.: +49 5241 80-89923
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