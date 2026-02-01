OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Bertelsmann hat rund 1 Milliarde Euro seit ...

Bertelsmann hat rund 1 Milliarde Euro seit 2013 am Heimatstandort

Gütersloh investiert (FOTO)

Gütersloh (ots) -

- Spenden in Höhe von 300.000 Euro im Jahr 2025

- Seit 2013 rund 4 Mio. Euro am Heimatstandort gespendet

- Investitionen am Standort belaufen sich auf rund 50 Mio. Euro im Jahr 2025

- Mit 10.000 Mitarbeitenden größter privater Arbeitgeber im Großraum Gütersloh

- Puccini-Ausstellung zählt 12.000 Besucher:innen im Theater Gütersloh

- 2026: Bertelsmann Corporate Center wird 50 Jahre alt

- Im laufenden Geschäftsjahr 2026 erneut hohe Investitionen geplant

- Thomas Rabe: "Gütersloh bleibt die Heimat von Bertelsmann."

Das internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen Bertelsmann

hat im Jahr 2025 rund 50 Mio. Euro in seine am Standort Gütersloh ansässigen

Unternehmensbereiche investiert (2024: 76 Mio. Euro). Die Mittel flossen

insbesondere in die Geschäfte der IT-Tochter Arvato Systems sowie in die

Logistikdienstleistungsgeschäfte der Arvato Group. Seit dem Jahr 2013 beläuft

sich damit die Summe der Investitionen in OWL auf rund 1 Mrd. Euro. Auch künftig

bekennt sich Bertelsmann klar zu seinem Heimatstandort und plant weiterhin

substanzielle Investitionen in der Region.

Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "Gütersloh ist und

bleibt die Heimat von Bertelsmann. Mit rund 10.000 Mitarbeitenden ist der

Standort nicht nur unser weltweit größter, sondern auch ein zentraler Pfeiler

für die Entwicklung unseres Konzerns. Deshalb investieren wir hier

kontinuierlich - wirtschaftlich, gesellschaftlich und kulturell."

Bertelsmann unterstützte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 mehr als 200

Organisationen, Vereine und Projekte am Heimatstandort Gütersloh mit 300.000

Euro (2024: 250.000 Euro). Hinzu kommen zahlreiche Sachspenden, unter anderem

mehr als 6.000 Bücher. Zum 19. Mal spendete Bertelsmann zu Weihnachten 25.000

Euro an die Bielefelder Palliativ-Initiative "Der Weg nach Hause". Insgesamt hat

Bertelsmann die Initiative seit 2006 mit rund 500.000 Euro unterstützt. Seit dem

Jahr 2013 belaufen sich die Spendenaktivitäten von Bertelsmann am Heimatstandort

Gütersloh auf insgesamt rund 4 Mio. Euro.

Die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Heimatstandort ist mit rund

10.000 seit vielen Jahren konstant. Bertelsmann ist damit nach wie vor der

größte private Arbeitgeber in der Region. 100 neue Auszubildende und dual

Studierende begannen im August 2025 eine Ausbildung bei Bertelsmann in der

Region (2024: 107). Alle Absolventen im Jahr 2025 erhielten ein Jobangebot im

Konzern.

Am 3. und 4. Juni veranstaltete Bertelsmann wieder ein Management Meeting im

Theater Gütersloh. Rund 500 internationale Top-Manager:innen aus dem Konzern

kamen dafür nach Gütersloh. Ein Highlight im Veranstaltungsjahr 2025 war die

Ausstellung "Opera Meets New Media - Puccini, Ricordi und der Aufstieg der

modernen Unterhaltungsindustrie", die Bertelsmann der Stadt Gütersloh anlässlich

ihres 200-jährigen Stadtrechtejubiläums schenkte. Nach Berlin und Mailand

gastierte die Ausstellung vom 29. Oktober 2025 bis zum 4. Januar 2026 im Theater

Gütersloh und verzeichnete rund 12.000 Besucherinnen und Besucher.

Auch darüber hinaus prägte Bertelsmann das kulturelle Leben in der Stadt: Das

Literaturformat "Blaues Sofa" gastierte mit den Autor:innen Stefan Kaminski und

Raphaela Gromes in Gütersloh und unterstrich den Anspruch des Unternehmens,

Kultur und gesellschaftlichen Dialog am Heimatstandort aktiv zu fördern. Im

April kam NRW- Ministerpräsident Wüst für ein Bertelsmann Forum nach Gütersloh.

Im Rahmen der Lesestadt Gütersloh im November trat Bertelsmann als Hauptsponsor

auf und holte unter anderem das TOGGO Radio nach Gütersloh.

Für das laufende Jahr 2026 plant Bertelsmann weitere Veranstaltungen an seinem

Heimatstandort. Das erste "Blaue Sofa" findet am 29. April im Theater Gütersloh

mit dem renommierten Profiler und Kriminalisten Axel Petermann statt.

Ein historischer Termin steht im Sommer 2026 an: Der 50. Geburtstag des

Bertelsmann Corporate Centers, das an der Carl-Bertelsmann-Straße 270 liegt,

wird mit einem Sommerfest für die Mitarbeitenden gefeiert.

