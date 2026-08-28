OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Bertelsmann Investments beschleunigt ...

28.08.26 10:01 Uhr

Bertelsmann Investments beschleunigt organisches Umsatzwachstum im

ersten Halbjahr 2026 weiter auf 45 Prozent (FOTO)

Werbung

Gütersloh (ots) -

- Umsatz steigt auf 451 Mio. Euro

- Organisches Wachstum von 45,1 Prozent

- Operating EBITDA adjusted steigt auf 57 Mio. Euro

- 41 Neu- und Folgeinvestitionen mit einem Investitionsvolumen von mehr als 100

Mio. Euro

- Aktuell 328 aktive Beteiligungen weltweit

- AppLike mit 54 Prozent organischem Wachstum

Werbung

- Neue Fonds Futurepresent und Bertelsmann Healthcare Investments vorgestellt

- Carsten Coesfeld: "Wir wachsen profitabel und investieren gleichzeitig

konsequent in die nächsten Generationen von Wachstumsunternehmen."

- Sehr erfolgreicher Börsengang von Shiprocket im August: Bewertung von 1,1 Mrd.

US-Dollar nach erstem Handelstag

Bertelsmann Investments (BI) hat seinen Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2026

Werbung

deutlich beschleunigt. Der Umsatz von BI, der aus den Geschäftsaktivitäten des

Wachstumsbereichs Bertelsmann Next resultiert, stieg auf 451 Mio. Euro (H1 2025:

280 Mio. Euro). Das organische Wachstum lag bei 45,1 Prozent und wurde

insbesondere durch die starke Entwicklung der Mobile-Ad-Tech-Plattform AppLike

getragen. Das Operating EBITDA adjusted erhöhte sich auf 57 Mio. Euro (H1 2025:

43 Mio. Euro).

Auch die Venture-Capital-Aktivitäten von Bertelsmann Investments entwickelten

sich im ersten Halbjahr stark weiter. BI tätigte insgesamt 22 Neu- und 19

Folgeinvestitionen in innovative Unternehmen und Fonds mit einem Gesamtvolumen

von mehr als 100 Mio. Euro. Zum Stichtag 30. Juni 2026 umfasste das aktive

Portfolio weltweit 328 Beteiligungen. Seit dem Start der

Venture-Capital-Aktivitäten im Jahr 2006 hat BI insgesamt rund 2,3 Mrd. Euro in

Unternehmen und Fonds investiert.

Das EBIT von Bertelsmann Investments, die zentrale Steuerungskennzahl für die

Venture-Capital-Aktivitäten, verbesserte sich auf 122 Mio. Euro nach -98 Mio.

Euro im Vorjahreszeitraum. Dazu trugen insbesondere positive Bewertungseffekte

im Beteiligungsportfolio bei.

Carsten Coesfeld, CEO von Bertelsmann Investments, sagt: "Bertelsmann

Investments hat sich im ersten Halbjahr 2026 sehr stark entwickelt. Mit

Bertelsmann Next wachsen wir profitabel in attraktiven Zukunftsmärkten und

investieren gleichzeitig konsequent in die nächsten Generationen von

Wachstumsunternehmen. Besonders die Entwicklung von AppLike mit einem

organischen Wachstum von 54 Prozent zeigt das Potenzial unserer Next-Strategie."

Coesfeld weiter: "Mit Futurepresent und Bertelsmann Healthcare Investments haben

wir zugleich zwei neue Fonds etabliert, mit denen wir unsere

Venture-Capital-Aktivitäten gezielt in strategisch relevanten Zukunftsfeldern

ausbauen. Unser Fokus liegt dabei insbesondere auf den großen technologischen

Veränderungen durch künstliche Intelligenz sowie auf dem transatlantischen

Gesundheitsmarkt."

Im Geschäftsbereich Bertelsmann Next baut BI Wachstumsgeschäfte in den Bereichen

Mobile Ad Tech, HR Tech, Pharma Tech und Indien auf. AppLike setzte seine

positive Geschäftsentwicklung fort und erzielte durch den weiteren

internationalen Ausbau seiner Geschäfte ein organisches Wachstum von 54 Prozent.

Das Pharma-Tech-Unternehmen cormeo wuchs organisch um 16,5 Prozent und

etablierte neue innovative Produkte am Markt. EMBRACE erweiterte insbesondere

sein Lösungsportfolio für Ausbildungsbetriebe und Unternehmen des öffentlichen

Sektors. Das indische Logistikunternehmen LetsTransport, das nach der

Mehrheitsübernahme durch BI im vierten Quartal 2025 in Bertelsmann Next

integriert wurde, verzeichnete ebenfalls ein starkes Wachstum von 55 Prozent.

Auch die internationalen Venture-Capital-Aktivitäten von BI entwickelten sich

dynamisch:

Bertelsmann Asia Investments (BAI): Folgeinvestitionen erfolgten unter anderem

in MStar, ein Fintech-Unternehmen mit Fokus auf Mexiko und weitere

lateinamerikanische Märkte, sowie in Meshy.AI, ein KI-Unternehmen, das auf die

Erstellung von 3D-Modellen spezialisiert ist.

Bertelsmann India Investments (BII): Neuinvestitionen erfolgten unter anderem in

Fairdeal, eine B2B-Quick-Commerce-Plattform für die bedarfsgesteuerte

Belieferung kleiner Einzelhandelsgeschäfte in Indien. Folgeinvestitionen

erfolgten unter anderem in Handpickd, eine B2C-Commerce-Plattform, das

Beauty-Unternehmen Nat Habit sowie Snabbit, eine technologiebasierte

Vermittlungsplattform für Servicekräfte im Haushalt. Im August fand in Indien

der sehr erfolgreiche Börsengang der BII-Beteiligung Shiprocket statt. Der

Börsengang mit einem Volumen von rund 170 Mio. US-Dollar bewertete Shiprocket

zum Ende des ersten Handelstages mit 1,1 Mrd. US-Dollar. BII bleibt mit einem

Anteil von rund 19 Prozent größter institutioneller Investor des Unternehmens.

Futurepresent : Der im März 2026 vorgestellte Fonds konzentriert sich unter

anderem auf Physical KI, KI-Infrastruktur und branchenspezifische KI-Agenten. Im

ersten Halbjahr investierte Futurepresent unter anderem neu in Planlab.AI, einen

Anbieter KI-gestützter Projektplanungssoftware. Zudem erfolgte eine

Folgeinvestition in General Intuition, ein Unternehmen, das KI-Agenten darauf

trainiert, sich in realen physischen Umgebungen zu bewegen, zu handeln und

Entscheidungen zu treffen.

Bertelsmann Healthcare Investments (BHI): Der im Januar 2026 vorgestellte Fonds

bündelt die Venture-Capital-Aktivitäten von BI im transatlantischen

Gesundheitsmarkt. Im ersten Halbjahr investierte BHI unter anderem neu in Take2,

eine KI-gestützte Recruiting-Plattform, die Einstellungsprozesse im

Gesundheitswesen durch automatisierte Sprach- und Chat-Interviews beschleunigt.

Deniz Pielsticker, CFO von Bertelsmann Investments, sagt: "Wir haben uns im

ersten Halbjahr bei Umsatz, Ertragsstärke und Portfoliowert weiter verbessern

können. Mit mehr als 100 Mio. Euro an Neu- und Folgeinvestitionen haben wir

unsere Investitionstätigkeit auf hohem Niveau fortgesetzt. Seit 2006 haben wir

damit nunmehr rund 2,3 Mrd. Euro in innovative Unternehmen und Fonds weltweit

investiert."

Über Bertelsmann Investments

Bertelsmann Investments (BI) bündelt als globale Investmentplattform, die

weltweit Unternehmertum fördert und erstklassige Renditen erzielt, die

Venture-Capital-Aktivitäten des Bertelsmann-Konzerns sowie den Wachstumsbereich

Bertelsmann Next. Der Venture-Capital-Arm umfasst die Fonds Bertelsmann Asia

Investments (BAI), Bertelsmann India Investments (BII), futurepresent und

Bertelsmann Healthcare Investments (BHI) sowie ausgewählte Fonds- und

Direktinvestitionen, u.a. in Europa, den USA, Lateinamerika und Südostasien. Der

Bereich Bertelsmann Next umfasst die Inkubationsaktivitäten und

Buy-and-Build-Strategien von Bertelsmann mit einem Schwerpunkt auf neue

Wachstumsbranchen und -märkten, insbesondere in den Bereichen Mobile Ad Tech

(Applike), HR Tech (EMBRACE), Pharma Tech (cormeo) und in Indien

(LetsTransport). Über das Fondsnetzwerk und die Next-Aktivitäten hat Bertelsmann

Investments rund 2,3 Milliarden Euro in rund 500 innovative Unternehmen und

Fonds investiert. Bertelsmann Investments hält derzeit weltweit mehr als 300

aktive Beteiligungen, arbeitet mit führenden Unternehmern und VC-Fonds zusammen

und ist ein Zuhause für unternehmerische Talente. Weitere Informationen finden

Sie unter: http://www.bertelsmann-investments.com

Pressekontakt:

Bertelsmann SE & Co. KGaA

Jan Hölkemann

Pressesprecher / Communications Content Team

Kommunikation Bertelsmann Investments

Telefon: +49 5241 80-89923

mailto:jan.hoelkemann@bertelsmann.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7842/6341402

OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA