OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Bertelsmann Investments beschleunigt ...
Bertelsmann Investments beschleunigt organisches Umsatzwachstum im
ersten Halbjahr 2026 weiter auf 45 Prozent (FOTO)
Gütersloh (ots) -
- Umsatz steigt auf 451 Mio. Euro
- Organisches Wachstum von 45,1 Prozent
- Operating EBITDA adjusted steigt auf 57 Mio. Euro
- 41 Neu- und Folgeinvestitionen mit einem Investitionsvolumen von mehr als 100
Mio. Euro
- Aktuell 328 aktive Beteiligungen weltweit
- AppLike mit 54 Prozent organischem Wachstum
- Neue Fonds Futurepresent und Bertelsmann Healthcare Investments vorgestellt
- Carsten Coesfeld: "Wir wachsen profitabel und investieren gleichzeitig
konsequent in die nächsten Generationen von Wachstumsunternehmen."
- Sehr erfolgreicher Börsengang von Shiprocket im August: Bewertung von 1,1 Mrd.
US-Dollar nach erstem Handelstag
Bertelsmann Investments (BI) hat seinen Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2026
deutlich beschleunigt. Der Umsatz von BI, der aus den Geschäftsaktivitäten des
Wachstumsbereichs Bertelsmann Next resultiert, stieg auf 451 Mio. Euro (H1 2025:
280 Mio. Euro). Das organische Wachstum lag bei 45,1 Prozent und wurde
insbesondere durch die starke Entwicklung der Mobile-Ad-Tech-Plattform AppLike
getragen. Das Operating EBITDA adjusted erhöhte sich auf 57 Mio. Euro (H1 2025:
43 Mio. Euro).
Auch die Venture-Capital-Aktivitäten von Bertelsmann Investments entwickelten
sich im ersten Halbjahr stark weiter. BI tätigte insgesamt 22 Neu- und 19
Folgeinvestitionen in innovative Unternehmen und Fonds mit einem Gesamtvolumen
von mehr als 100 Mio. Euro. Zum Stichtag 30. Juni 2026 umfasste das aktive
Portfolio weltweit 328 Beteiligungen. Seit dem Start der
Venture-Capital-Aktivitäten im Jahr 2006 hat BI insgesamt rund 2,3 Mrd. Euro in
Unternehmen und Fonds investiert.
Das EBIT von Bertelsmann Investments, die zentrale Steuerungskennzahl für die
Venture-Capital-Aktivitäten, verbesserte sich auf 122 Mio. Euro nach -98 Mio.
Euro im Vorjahreszeitraum. Dazu trugen insbesondere positive Bewertungseffekte
im Beteiligungsportfolio bei.
Carsten Coesfeld, CEO von Bertelsmann Investments, sagt: "Bertelsmann
Investments hat sich im ersten Halbjahr 2026 sehr stark entwickelt. Mit
Bertelsmann Next wachsen wir profitabel in attraktiven Zukunftsmärkten und
investieren gleichzeitig konsequent in die nächsten Generationen von
Wachstumsunternehmen. Besonders die Entwicklung von AppLike mit einem
organischen Wachstum von 54 Prozent zeigt das Potenzial unserer Next-Strategie."
Coesfeld weiter: "Mit Futurepresent und Bertelsmann Healthcare Investments haben
wir zugleich zwei neue Fonds etabliert, mit denen wir unsere
Venture-Capital-Aktivitäten gezielt in strategisch relevanten Zukunftsfeldern
ausbauen. Unser Fokus liegt dabei insbesondere auf den großen technologischen
Veränderungen durch künstliche Intelligenz sowie auf dem transatlantischen
Gesundheitsmarkt."
Im Geschäftsbereich Bertelsmann Next baut BI Wachstumsgeschäfte in den Bereichen
Mobile Ad Tech, HR Tech, Pharma Tech und Indien auf. AppLike setzte seine
positive Geschäftsentwicklung fort und erzielte durch den weiteren
internationalen Ausbau seiner Geschäfte ein organisches Wachstum von 54 Prozent.
Das Pharma-Tech-Unternehmen cormeo wuchs organisch um 16,5 Prozent und
etablierte neue innovative Produkte am Markt. EMBRACE erweiterte insbesondere
sein Lösungsportfolio für Ausbildungsbetriebe und Unternehmen des öffentlichen
Sektors. Das indische Logistikunternehmen LetsTransport, das nach der
Mehrheitsübernahme durch BI im vierten Quartal 2025 in Bertelsmann Next
integriert wurde, verzeichnete ebenfalls ein starkes Wachstum von 55 Prozent.
Auch die internationalen Venture-Capital-Aktivitäten von BI entwickelten sich
dynamisch:
Bertelsmann Asia Investments (BAI): Folgeinvestitionen erfolgten unter anderem
in MStar, ein Fintech-Unternehmen mit Fokus auf Mexiko und weitere
lateinamerikanische Märkte, sowie in Meshy.AI, ein KI-Unternehmen, das auf die
Erstellung von 3D-Modellen spezialisiert ist.
Bertelsmann India Investments (BII): Neuinvestitionen erfolgten unter anderem in
Fairdeal, eine B2B-Quick-Commerce-Plattform für die bedarfsgesteuerte
Belieferung kleiner Einzelhandelsgeschäfte in Indien. Folgeinvestitionen
erfolgten unter anderem in Handpickd, eine B2C-Commerce-Plattform, das
Beauty-Unternehmen Nat Habit sowie Snabbit, eine technologiebasierte
Vermittlungsplattform für Servicekräfte im Haushalt. Im August fand in Indien
der sehr erfolgreiche Börsengang der BII-Beteiligung Shiprocket statt. Der
Börsengang mit einem Volumen von rund 170 Mio. US-Dollar bewertete Shiprocket
zum Ende des ersten Handelstages mit 1,1 Mrd. US-Dollar. BII bleibt mit einem
Anteil von rund 19 Prozent größter institutioneller Investor des Unternehmens.
Futurepresent : Der im März 2026 vorgestellte Fonds konzentriert sich unter
anderem auf Physical KI, KI-Infrastruktur und branchenspezifische KI-Agenten. Im
ersten Halbjahr investierte Futurepresent unter anderem neu in Planlab.AI, einen
Anbieter KI-gestützter Projektplanungssoftware. Zudem erfolgte eine
Folgeinvestition in General Intuition, ein Unternehmen, das KI-Agenten darauf
trainiert, sich in realen physischen Umgebungen zu bewegen, zu handeln und
Entscheidungen zu treffen.
Bertelsmann Healthcare Investments (BHI): Der im Januar 2026 vorgestellte Fonds
bündelt die Venture-Capital-Aktivitäten von BI im transatlantischen
Gesundheitsmarkt. Im ersten Halbjahr investierte BHI unter anderem neu in Take2,
eine KI-gestützte Recruiting-Plattform, die Einstellungsprozesse im
Gesundheitswesen durch automatisierte Sprach- und Chat-Interviews beschleunigt.
Deniz Pielsticker, CFO von Bertelsmann Investments, sagt: "Wir haben uns im
ersten Halbjahr bei Umsatz, Ertragsstärke und Portfoliowert weiter verbessern
können. Mit mehr als 100 Mio. Euro an Neu- und Folgeinvestitionen haben wir
unsere Investitionstätigkeit auf hohem Niveau fortgesetzt. Seit 2006 haben wir
damit nunmehr rund 2,3 Mrd. Euro in innovative Unternehmen und Fonds weltweit
investiert."
Über Bertelsmann Investments
Bertelsmann Investments (BI) bündelt als globale Investmentplattform, die
weltweit Unternehmertum fördert und erstklassige Renditen erzielt, die
Venture-Capital-Aktivitäten des Bertelsmann-Konzerns sowie den Wachstumsbereich
Bertelsmann Next. Der Venture-Capital-Arm umfasst die Fonds Bertelsmann Asia
Investments (BAI), Bertelsmann India Investments (BII), futurepresent und
Bertelsmann Healthcare Investments (BHI) sowie ausgewählte Fonds- und
Direktinvestitionen, u.a. in Europa, den USA, Lateinamerika und Südostasien. Der
Bereich Bertelsmann Next umfasst die Inkubationsaktivitäten und
Buy-and-Build-Strategien von Bertelsmann mit einem Schwerpunkt auf neue
Wachstumsbranchen und -märkten, insbesondere in den Bereichen Mobile Ad Tech
(Applike), HR Tech (EMBRACE), Pharma Tech (cormeo) und in Indien
(LetsTransport). Über das Fondsnetzwerk und die Next-Aktivitäten hat Bertelsmann
Investments rund 2,3 Milliarden Euro in rund 500 innovative Unternehmen und
Fonds investiert. Bertelsmann Investments hält derzeit weltweit mehr als 300
aktive Beteiligungen, arbeitet mit führenden Unternehmern und VC-Fonds zusammen
und ist ein Zuhause für unternehmerische Talente. Weitere Informationen finden
Sie unter: http://www.bertelsmann-investments.com
Pressekontakt:
Bertelsmann SE & Co. KGaA
Jan Hölkemann
Pressesprecher / Communications Content Team
Kommunikation Bertelsmann Investments
Telefon: +49 5241 80-89923
mailto:jan.hoelkemann@bertelsmann.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7842/6341402
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