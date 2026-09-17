OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Bertelsmann stärkt Präsenz am ...

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Bertelsmann stärkt Präsenz am Wirtschaftsstandort Luxemburg (FOTO)
Luxemburg (ots) -
- Eröffnung der Riverty Bank S. A. unterstreicht Engagement des internationalen
Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmens in Luxemburg
- Bertelsmann-CEO Thomas Rabe: "Luxemburg liegt im Herzen Europas und des
Binnenmarktes"
- Bertelsmann ist seit mehr als 40 Jahren in Luxemburg aktiv
Die Fintech-Sparte von Bertelsmann, Riverty, hat die Riverty Bank S. A.
offiziell in Betrieb genommen. Damit baut Bertelsmann, das bereits seit mehreren
Jahrzehnten unter anderem mit der RTL Group in Luxemburg aktiv ist, seine
Geschäftsaktivitäten dort weiter aus.
Im Rahmen eines Festakts, an dem unter anderem der luxemburgische Finanzminister
Gilles Roth, Claude Marx, Generaldirektor der CSSF (Commission de Surveillance
du Secteur Financier), Bertelsmann-CEO Thomas Rabe und mehrere Mitglieder des
Vorstands sowie Vertreter aus Wirtschaft, Finanzwesen und luxemburgischen
Institutionen teilgenommen haben, wurde das neue Finanzinstitut feierlich
eröffnet. Mit der Riverty Bank stärkt Bertelsmann seine Position in einem der
wichtigsten europäischen Wirtschaftszentren und schafft gleichzeitig die
Grundlage, um ein europäisches Gateway für Händler aufzubauen und gemeinsam mit
ihnen Finanzprodukte zu entwickeln.
Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "Luxemburg ist ein
guter Standort für Bertelsmann-Unternehmen. Wir sind hier seit mehr als vierzig
Jahren mit unterschiedlichen Geschäften tätig. Jetzt kommt die Riverty Bank
hinzu. Luxemburg liegt im Herzen Europas und des Europäischen Binnenmarktes mit
rund 450 Millionen Verbraucherinnen und Verbrauchern. Als eines der
bedeutendsten Finanzzentren Europas bietet es beste Bedingungen für die
Riverty-Bank."
Carsten Coesfeld, Mitglied des Bertelsmann-Vorstands und verantwortlich für
Riverty, betont: "Mit der heutigen Eröffnung schlagen wir ein neues Kapitel in
der Geschichte unserer Finanzdienstleistungsgeschäfte auf. Was vor mehr als 50
Jahren als kleines Bertelsmann-Geschäft begonnen hat, ist heute ein führendes
europäisches Fintech. Und mit der Riverty Bank haben wir jetzt die Grundlage für
die nächste Wachstumsphase geschaffen."
Die Verbindung zwischen Bertelsmann und Luxemburg reicht weit zurück. Sie begann
1984 mit dem Start von RTL Plus als erstem deutschem Privatsender, der zunächst
aus Luxemburg sendete, bevor er 1988 nach Köln umzog. 1997 führte Bertelsmann
die UFA Film- und Fernseh-GmbH mit der CLT zur CLT-UFA zusammen. Drei Jahre
später entstand durch die Fusion von CLT-UFA mit dem britischen Unternehmen
Pearson TV die RTL Group, an der Bertelsmann seit 2001 die Mehrheitsanteile hält
und die ihren Hauptsitz in Luxemburg hat. Heute informiert und unterhält RTL
Luxembourg die Menschen in der Region. Das Tochterunternehmen Broadcasting
Center Europe entwickelt technische Lösungen für Medienproduktion, Übertragung
und Streaming. Jetzt kommt die Riverty Bank hinzu.
Über Bertelsmann
Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit rund
75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum
Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die
Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der
Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann
Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments.
Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 19 Mrd. Euro.
Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination
ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die
Kunden in aller Welt begeistern.
http://www.bertelsmann.de
Über Riverty
Riverty ist eine treibende Kraft im Fintech-Sektor und in zehn europäischen
Ländern tätig. Mit mehr als 4.000 Mitarbeitern bietet das Unternehmen der
Bertelsmann-Gruppe Zahlungs-, Inkasso- und Factoring-Lösungen an, die
Unternehmen und Verbraucher bei der Verwaltung ihrer Finanzprozesse und
Cashflows unterstützen. Das Unternehmen blickt auf mehr als 60 Jahre Erfahrung
im Finanzdienstleistungsbereich zurück, die bis ins Jahr 1960 reicht.
http://www.riverty.com.
Pressekontakt:
Bertelsmann SE & Co. KGaA
Jan Hölkemann
Pressesprecher / Unternehmenskommunikation
Tel.: +49 5241 80-89923
mailto:jan.hoelkemann@bertelsmann.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7842/6353739
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