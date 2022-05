OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Bertelsmann stärkt weltweites ...

Bertelsmann stärkt weltweites Bildungsgeschäft mit Anteilsaufstockung

an Afya

Gütersloh (ots) - Bertelsmann stockt seine Anteile am Nasdaq-notierten

Bildungsunternehmen Afya auf und wird den führenden Anbieter für medizinische

Aus- und Weiterbildung sowie für digitale Lösungen für Ärzte in Brasilien in der

Bertelsmann Education Group konsolidieren. Der internationale Medien-,

Dienstleistungs- und Bildungskonzern übernimmt von der Familie Esteves für 161

Millionen US-Dollar weitere sechs Millionen Class-B-Aktien. Die Bertelsmann

Education Group hält dann 57 Prozent der Stimmrechte an Afya. Bertelsmann plant

darüber hinaus, den Anteil an Afya mittelfristig durch den Erwerb zusätzlicher

Aktien unter anderem über die Börse weiter auszubauen. Bertelsmann war seit 2014

am Aufbau von Afya beteiligt und hatte zuletzt im August 2021 einen

dreistelligen Millionen-Euro-Betrag in Anteile an dem Unternehmen investiert.

Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "Bertelsmann engagiert

sich seit mehr als acht Jahren bei Afya - und von Beginn an haben wir gemeinsam

mit der Gründerfamilie Esteves das Management Team dabei unterstützt, in

Brasilien das führende Unternehmen für medizinische Aus- und Weiterbildung

aufzubauen. Die Investition ist Teil unseres konzernweiten Wachstumsprogramms

'Boost 25'. Der Erwerb der Stimmrechtsmehrheit an Afya bedeutet eine weitere

Stärkung der Bertelsmann Education Group, die mittelfristig einen Jahresumsatz

von mehr als einer Milliarde Euro und ein EBITDA von einer halben Milliarde Euro

erwirtschaften wird."

Nicolau Esteves erklärt: "Ich bin erfreut darüber, dass ich als Gründer nun

Bertelsmann den Stab als Hauptgesellschafter übergeben kann: Neben der

Ausrichtung auf langfristigen Wertzuwachs wird die Bertelsmann Education Group

mit ihrem Fokus auf digitale Bildung im Gesundheitswesen weitere inhaltliche

Impulse geben können, damit sich das Afya-Geschäft auch in Zukunft

weiterentwickeln kann."

Kay Krafft, CEO der Bertelsmann Education Group, fügt hinzu: "Afya passt perfekt

zur Strategie der Education Group. Neben der Bildung stehen dabei der Ausbau von

digitalen Lösungen und die Verbesserung von Arbeitsabläufen im Gesundheitswesen

im Vordergrund. Wir werden Afyas Management nun bei der Umsetzung der nächsten

Wachstumsphase unterstützen. Deren Ziel ist es, sich als der Referenzpartner von

Ärzten in Brasilien zu positionieren. Brasilien hat - wie auch die USA - ein

großes Markt- und Wachstumspotenzial."

Afya ist der führende Anbieter für medizinische Aus- und Weiterbildung in

Brasilien. Er richtet sich an Medizinstudierende und an Ärztinnen und Ärzte, die

sich fortbilden und die digitalen Lösungen von Afya, etwa in den Bereichen

Praxismanagement und Telehealth, im klinischen Alltag einsetzen. Das seit 2019

an der Nasdaq in New York notierte Unternehmen hat Niederlassungen in 18

Bundesstaaten sowie dem Bundesdistrikt des südamerikanischen Landes. Die Zahl

der Studierenden im Bereich Medizin hat sich seit 2017 auf 16.000 mehr als

versechsfacht. Das Unternehmen arbeitet derzeit mit über 1.000

Partner-Krankenhäusern zusammen. Die Zahl der Nutzer digitaler Lösungen liegt

bei rund 250.000. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Afya einen Nettoumsatz von

umgerechnet rund 270 Millionen Euro und ein Adjusted EBITDA von rund 118

Millionen Euro.

Über Bertelsmann

Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen, das in

rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das

Entertainmentunternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House,

das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato, die Bertelsmann Printing

Group, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk

Bertelsmann Investments. Mit 145.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte

das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 18,7 Mrd. Euro.

Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination

ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die

Kunden in aller Welt begeistern. Bertelsmann verfolgt das Ziel der

Klimaneutralität bis 2030.

