OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Bertelsmann treibt mit Zusammenschluss von ...

24.09.26 07:08 Uhr

Bertelsmann treibt mit Zusammenschluss von Afya und YDUQS Ausbau

seines Bildungsgeschäfts voran (FOTO)

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Gütersloh / Rio de Janeiro (ots) -

- Durch die geplante Transaktion entsteht ein führender Anbieter von

Hochschulbildung in Brasilien

- Thomas Rabe: "Deutliche Stärkung des Bildungsgeschäfts als dritte

Bertelsmann-Säule und unserer globalen Aufstellung"

- Zusammenschluss bedarf der Freigabe durch die Wettbewerbsbehörden und der

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Zustimmungen der Hauptversammlungen von Afya und YDUQS

Bertelsmann baut sein Bildungsgeschäft in Brasilien deutlich aus: Das

internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen plant den

Zusammenschluss der zu Bertelsmann gehörenden, führenden brasilianischen

Hochschulgruppe für medizinische Aus- und Weiterbildung, Afya, mit YDUQS, einem

Anbieter für Hochschulbildung in den Bereichen Medizin, Wirtschaft, Recht und

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Naturwissenschaften. Die Transaktion steht unter anderem unter dem Vorbehalt der

kartellrechtlichen Genehmigung und der Zustimmungen der Hauptversammlungen von

Afya und YDUQS.

Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "Mit dem geplanten

Zusammenschluss von Afya und YDUQS entsteht unter unserer Führung eines der

größten brasilianischen Bildungsunternehmen mit einem Gesamtumsatz von 1,6

Milliarden Euro. Das Bildungsgeschäft wird damit immer mehr zu einer tragenden

Säule in unserem Portfolio."

Rabe weiter: "Durch die Transaktion stärkt Bertelsmann seine Position im

Bildungsmarkt in Brasilien, die wir in den vergangenen zwölf Jahren mit Partnern

Schritt für Schritt aufgebaut haben. Bertelsmann erweitert zudem seine

internationale Präsenz, nachdem wir die Umsätze in den USA seit 2012 auf 5,3

Milliarden Euro mehr als verdoppelt und in Asien über die Investmentaktivitäten

von Bertelsmann Asia Investments in China und Bertelsmann India Investments in

Indien eine starke Grundlage für weiteres Wachstum geschaffen haben. Wie bei der

Gründung von Penguin Random House 2013 und zuletzt bei der Zusammenführung von

RTL und Sky Deutschland sowie von BMG und Concord schaffen wir auch hier durch

die Bündelung unserer Kräfte mit Partnern erheblichen Mehrwert und leisten

darüber hinaus einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung des brasilianischen

Bildungssystems."

Durch die Zusammenlegung entsteht ein Unternehmen mit mehr als 900.000

Studierenden, 40.000 allein im Studiengang Medizin, und 440.000

Online-Studierenden.

Aus dem vereinbarten Aktien-Umtauschverhältnis von 69 Prozent (Afya) und 31

Prozent (YDUQS) ergibt sich für Bertelsmann ein Anteil von 47 Prozent an dem

zusammengeführten Unternehmen, das weiterhin im Novo Mercado an der

brasilianischen Börse B3 notiert sein wird. CEO des Unternehmens mit Sitz in Rio

de Janeiro wird der bisherige CEO von Afya, Virgilio Gibbon, Chairman wird Kay

Krafft, CEO der Bertelsmann Education Group.

Carsten Coesfeld, im Bertelsmann-Vorstand verantwortlich für das

Bildungsgeschäft, sagt: "Auf dem brasilianischen Hochschulmarkt ist es eine

strategische Priorität der Bertelsmann Education Group, Afya als

Wachstumsgeschäft sowohl organisch als auch anorganisch auszubauen. Der

Zusammenschluss von Afya und YDUQS ist damit der nächste logische Schritt in der

Umsetzung unserer Strategie. Seit der Mehrheitsübernahme durch Bertelsmann 2022

wuchs die Zahl der Medizin-Studierenden von 18.000 auf 26.000 - ein Zeichen für

die Stärke des Geschäfts."

Kay Krafft, CEO der Bertelsmann Education Group, ergänzt: "Durch diese

Zusammenlegung würde die medizinische Ausbildung in Brasilien regional breiter

verankert werden, bei gleichbleibend hohen Qualitätsstandards. Zugleich würde

das Angebot um Rechts-, Wirtschafts- und Naturwissenschaften erweitert. Das

zusammengeführte Unternehmen wäre weiterhin im Novo Mercado der B3 notiert."

The common shares to be delivered in the merger have not been and will not be

registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities

Act"), and will be delivered only in transactions exempt from, or not subject

to, the registration requirements of the Securities Act or the U.S. Securities

Exchange Act of 1934, as amended.

Über die Bertelsmann Education Group

Die Bertelsmann Education Group umfasst die Bildungsaktivitäten von Bertelsmann.

Die Unternehmen der Gruppe konzentrieren sich auf die Bereiche Gesundheit und

Bildung, insbesondere die Aus- bzw. Weiterbildung, und bieten innovative Lehr-

und Lernmethoden sowie Performance-Management-Lösungen für Studierende,

Fachkräfte und Organisationen an. Zu den Unternehmen gehören die führende

brasilianische Hochschulgruppe für medizinische Aus- und Weiterbildung Afya, der

US-Anbieter von Weiterbildungs- und Arbeitsprozesslösungen Relias sowie die

berufspraktisch orientierte Alliant University. Die Bertelsmann Education Group

gehört zu 100 Prozent zu Bertelsmann.

Über Bertelsmann

Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit rund

75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum

Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die

Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der

Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann

Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments.

Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 19 Mrd. Euro.

Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination

ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die

Kunden in aller Welt begeistern.

http://www.bertelsmann.de

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Bertelsmann SE & Co. KGaA

Markus Harbaum

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Pressesprecher

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