OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Bertelsmann und Great Mountain Partners ...

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Bertelsmann und Great Mountain Partners planen Zusammenführung von BMG
und Concord (FOTO)
Gütersloh (ots) -
- Schaffung des führenden, vielfältigsten Independent-Musikunternehmens mit
einem Pro-forma-Jahresumsatz von 2,2 Mrd. US-Dollar
- Neues Unternehmen firmiert unter dem Namen BMG
- Bedeutender Meilenstein in der Umsetzung der Bertelsmann-Boost+-Strategie
- Erhebliche Stärkung des Medien- und US-Geschäfts von Bertelsmann
- Thomas Coesfeld wird Chairman des Unternehmens, Bob Valentine wird CEO
Bertelsmann und Great Mountain Partners (GMP) haben heute ihre Vereinbarung
bekanntgegeben, die Musikunternehmen BMG und Concord zusammenzuführen. Als
Ergebnis einer Transaktion in bar und Anteilen wird Bertelsmann einen Anteil von
67 Prozent am zusammengeführten Unternehmen halten. Die Eigner von Concord
werden 33 Prozent der Anteile übernehmen, die von Great Mountain Partners (GMP)
verwaltet werden, und eine einmalige Barzahlung in Höhe von 1,16 Milliarden
US-Dollar erhalten. Das neue Unternehmen wird im Jahr 2026 einen
Pro-Forma-Jahresumsatz von 2,2 Mrd. US-Dollar und ein EBITDA von 730 Mio.
US-Dollar erzielen. Der Abschluss der Transaktion, die noch von den zuständigen
Wettbewerbsbehörden genehmigt werden muss, wird für das vierte Quartal 2026
erwartet.
Thomas Rabe, CEO von Bertelsmann, erklärt: "Der geplante Zusammenschluss von BMG
und Concord ist ein Meilenstein in der Umsetzung unserer Boost+-Strategie. Er
ist nach der Schaffung von Penguin Random House und der Zusammenführung von RTL
und Sky Deutschland ein weiterer wichtiger Schritt, um gemeinsam mit Partnern
Kräfte zu bündeln, Geschäfte zu skalieren und erheblichen Mehrwert zu schaffen.
Wir freuen uns sehr auf eine langfristige Partnerschaft mit GMP."
Thomas Rabe weiter: "Diese Transaktion zählt zu den größten in der mehr als
190-jährigen Geschichte von Bertelsmann. Musik ist seit den 1950er-Jahren Teil
unserer Identität. Nach dem vorübergehenden Ausstieg 2006 haben wir seit 2008
unser Musikgeschäft von Grund auf neu aufgebaut. Mit der heute bekanntgegebenen
Transaktion stärken wir unser Medien- und Inhaltegeschäft weiter und bauen
unsere Präsenz in den USA aus, dem größten und innovativsten Entertainment-Markt
der Welt. Bereits 2025 waren die USA mit einem Umsatzanteil von 28 Prozent und
einem noch weit höheren Anteil am Gewinn der größte Markt für Bertelsmann. Wir
werden weiterhin in das Wachstum unseres Musikgeschäfts investieren und es
organisch, genauso wie durch Investitionen, ausbauen. Mittelfristiges Ziel ist
ein EBITDA von 1,2 Mrd. US-Dollar."
Thomas Coesfeld, CEO von BMG und designierter CEO von Bertelsmann, sagt: "Für
BMG ist heute ein historischer Tag, der, aufbauend auf seiner Dynamik, die
strategische Position des Unternehmens stärken und sein Wachstum beschleunigen
wird. Wir sind auf dem Weg, BMG als neuartiges Musikunternehmen zu
positionieren, geschaffen für das Streaming- und KI-Zeitalter. Nach der
Investition von mehr als 1,5 Mrd. US-Dollar in Inhalte durch Bertelsmann und der
strategischen Transformation durch unser BMG-Next-Programm seit 2023 markiert
der Zusammenschluss mit Concord den nächsten Meilenstein in der
Erfolgsgeschichte von BMG."
Thomas Coesfeld fährt fort: "BMG und Concord passen strategisch hervorragend
zusammen. Beide fokussieren sich auf IP-gesteuerte, skalierbare und integrierte
Geschäftsmodelle, die gänzlich darauf ausgerichtet sind, das volle Potenzial des
Musikkatalogs auszuschöpfen und neue Möglichkeiten für Künstler und Songwriter
im Zeitalter der KI zu schaffen. In einer langfristigen Partnerschaft mit GMP
werden wir den Wachstumskurs von BMG in einem dynamischen und schnell wachsenden
globalen Musikmarkt beibehalten. Concord teilt unsere Überzeugung, die Künstler
und ihre kreative Arbeit in den Mittelpunkt unseres Tuns zu stellen. Durch die
Bündelung unserer Kräfte werden wir über ein einzigartig vielfältiges Repertoire
von mehr als vier Millionen Songs verfügen. Ich freue mich sehr auf die
Zusammenarbeit mit Bob Valentine und dem gesamten Concord-Team."
Jon Rotolo von GMP sagt: "Als langfristig orientierte Medieninvestoren waren wir
schon immer beeindruckt von Bertelsmanns Engagement und der Bandbreite seiner
Geschäfte im Mediensektor. Es ist kaum eine Überraschung, dass wir einen Weg
gefunden haben, im Musikbereich zusammenzuarbeiten. Dies ist für BMG und Concord
in vielerlei Hinsicht eine große Chance, und GMP ist überzeugt, dass das
kombinierte Unternehmen als führender Partner für Talente und Künstler aus der
Musikwelt bestens positioniert ist - mit der Größe eines Major-Labels und dem
Service sowie der Fokussierung eines Independent-Labels."
Der Name des geplanten neuen Musikunternehmens ist BMG, weltweiter Hauptsitz
wird Nashville im US-Bundesstaat Tennessee, der europäische Hauptsitz Berlin. In
das Board von BMG wird Bertelsmann drei Vertreter entsenden, GMP zwei. Chairman
des Boards wird Thomas Coesfeld, CEO wird der bisherige CEO von Concord, Bob
Valentine. Das Unternehmen wird einen Jahresumsatz von rund 2,2 Mrd. US-Dollar
erwirtschaften.
Über Bertelsmann
Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit rund
75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum
Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die
Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der
Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann
Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments.
Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 19 Mrd. Euro.
Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination
ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die
Kunden in aller Welt begeistern.
Über GMP
Great Mountain Partners (GMP) ist ein in New Haven, Connecticut, ansässiger
Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 10 Mrd.
US-Dollar, der von Alex Thomson und Jon Rotolo gegründet wurde, und Concord
sowie dessen Vorgängerunternehmen seit 2006 unterstützt. Das Team von GMP
besteht aus langjährigen Investoren in der Medien- und Unterhaltungsbranche mit
Erfahrungen in den Bereichen Musik, Film und Fernsehen, Live-Events und anderen
IP-basierten Vermögenswerten. GMP bringt eine langfristige und
lösungsorientierte Denkweise in die Zusammenarbeit mit institutionellen
Investoren und der Führungsebene der Portfoliounternehmen ein.
Über BMG
BMG wurde 2008 gegründet. Mit 16 Niederlassungen in 13 Kernmärkten repräsentiert
BMG mehr als drei Millionen Songs und Aufnahmen, darunter einige der
ikonischsten Kataloge und Werke von führenden Künstler:innen und
Songwriter:innen wie will.i.am, Jean-Michel Jarre, Tina Turner, Jason Aldean,
Jelly Roll, Paul Simon und vielen mehr. BMG ist eine hundertprozentige Tochter
des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmens
Bertelsmann.
Über Concord
Concord unterstützt mehr als 125.000 Künstler und Songwriter, deren Werke
weltweit lizenziert, vermarktet und aufgeführt werden. Der wachsende Katalog von
Concord umfasst 1,3 Millionen Songs, Kompositionen, Tonaufnahmen, Filme,
Theaterstücke und Musicals. Er gehört zu den kulturell relevantesten Sammlungen
von Kreativrechten. Concord hat seinen Hauptsitz in Nashville und
Niederlassungen in Los Angeles, New York, London, Berlin, Melbourne und Miami.
Pressekontakt:
Bertelsmann SE & Co. KGaA
Markus Harbaum
Leiter Communications Content Team
Pressesprecher
Tel.: +49 5241 80-24 66
mailto:markus.harbaum@bertelsmann.de
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