OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Bertelsmann und Great Mountain Partners ...

Bertelsmann und Great Mountain Partners planen Zusammenführung von BMG

und Concord (FOTO)

Gütersloh (ots) -

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- Schaffung des führenden, vielfältigsten Independent-Musikunternehmens mit

einem Pro-forma-Jahresumsatz von 2,2 Mrd. US-Dollar

- Neues Unternehmen firmiert unter dem Namen BMG

- Bedeutender Meilenstein in der Umsetzung der Bertelsmann-Boost+-Strategie

- Erhebliche Stärkung des Medien- und US-Geschäfts von Bertelsmann

- Thomas Coesfeld wird Chairman des Unternehmens, Bob Valentine wird CEO

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Bertelsmann und Great Mountain Partners (GMP) haben heute ihre Vereinbarung

bekanntgegeben, die Musikunternehmen BMG und Concord zusammenzuführen. Als

Ergebnis einer Transaktion in bar und Anteilen wird Bertelsmann einen Anteil von

67 Prozent am zusammengeführten Unternehmen halten. Die Eigner von Concord

werden 33 Prozent der Anteile übernehmen, die von Great Mountain Partners (GMP)

verwaltet werden, und eine einmalige Barzahlung in Höhe von 1,16 Milliarden

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US-Dollar erhalten. Das neue Unternehmen wird im Jahr 2026 einen

Pro-Forma-Jahresumsatz von 2,2 Mrd. US-Dollar und ein EBITDA von 730 Mio.

US-Dollar erzielen. Der Abschluss der Transaktion, die noch von den zuständigen

Wettbewerbsbehörden genehmigt werden muss, wird für das vierte Quartal 2026

erwartet.

Thomas Rabe, CEO von Bertelsmann, erklärt: "Der geplante Zusammenschluss von BMG

und Concord ist ein Meilenstein in der Umsetzung unserer Boost+-Strategie. Er

ist nach der Schaffung von Penguin Random House und der Zusammenführung von RTL

und Sky Deutschland ein weiterer wichtiger Schritt, um gemeinsam mit Partnern

Kräfte zu bündeln, Geschäfte zu skalieren und erheblichen Mehrwert zu schaffen.

Wir freuen uns sehr auf eine langfristige Partnerschaft mit GMP."

Thomas Rabe weiter: "Diese Transaktion zählt zu den größten in der mehr als

190-jährigen Geschichte von Bertelsmann. Musik ist seit den 1950er-Jahren Teil

unserer Identität. Nach dem vorübergehenden Ausstieg 2006 haben wir seit 2008

unser Musikgeschäft von Grund auf neu aufgebaut. Mit der heute bekanntgegebenen

Transaktion stärken wir unser Medien- und Inhaltegeschäft weiter und bauen

unsere Präsenz in den USA aus, dem größten und innovativsten Entertainment-Markt

der Welt. Bereits 2025 waren die USA mit einem Umsatzanteil von 28 Prozent und

einem noch weit höheren Anteil am Gewinn der größte Markt für Bertelsmann. Wir

werden weiterhin in das Wachstum unseres Musikgeschäfts investieren und es

organisch, genauso wie durch Investitionen, ausbauen. Mittelfristiges Ziel ist

ein EBITDA von 1,2 Mrd. US-Dollar."

Thomas Coesfeld, CEO von BMG und designierter CEO von Bertelsmann, sagt: "Für

BMG ist heute ein historischer Tag, der, aufbauend auf seiner Dynamik, die

strategische Position des Unternehmens stärken und sein Wachstum beschleunigen

wird. Wir sind auf dem Weg, BMG als neuartiges Musikunternehmen zu

positionieren, geschaffen für das Streaming- und KI-Zeitalter. Nach der

Investition von mehr als 1,5 Mrd. US-Dollar in Inhalte durch Bertelsmann und der

strategischen Transformation durch unser BMG-Next-Programm seit 2023 markiert

der Zusammenschluss mit Concord den nächsten Meilenstein in der

Erfolgsgeschichte von BMG."

Thomas Coesfeld fährt fort: "BMG und Concord passen strategisch hervorragend

zusammen. Beide fokussieren sich auf IP-gesteuerte, skalierbare und integrierte

Geschäftsmodelle, die gänzlich darauf ausgerichtet sind, das volle Potenzial des

Musikkatalogs auszuschöpfen und neue Möglichkeiten für Künstler und Songwriter

im Zeitalter der KI zu schaffen. In einer langfristigen Partnerschaft mit GMP

werden wir den Wachstumskurs von BMG in einem dynamischen und schnell wachsenden

globalen Musikmarkt beibehalten. Concord teilt unsere Überzeugung, die Künstler

und ihre kreative Arbeit in den Mittelpunkt unseres Tuns zu stellen. Durch die

Bündelung unserer Kräfte werden wir über ein einzigartig vielfältiges Repertoire

von mehr als vier Millionen Songs verfügen. Ich freue mich sehr auf die

Zusammenarbeit mit Bob Valentine und dem gesamten Concord-Team."

Jon Rotolo von GMP sagt: "Als langfristig orientierte Medieninvestoren waren wir

schon immer beeindruckt von Bertelsmanns Engagement und der Bandbreite seiner

Geschäfte im Mediensektor. Es ist kaum eine Überraschung, dass wir einen Weg

gefunden haben, im Musikbereich zusammenzuarbeiten. Dies ist für BMG und Concord

in vielerlei Hinsicht eine große Chance, und GMP ist überzeugt, dass das

kombinierte Unternehmen als führender Partner für Talente und Künstler aus der

Musikwelt bestens positioniert ist - mit der Größe eines Major-Labels und dem

Service sowie der Fokussierung eines Independent-Labels."

Der Name des geplanten neuen Musikunternehmens ist BMG, weltweiter Hauptsitz

wird Nashville im US-Bundesstaat Tennessee, der europäische Hauptsitz Berlin. In

das Board von BMG wird Bertelsmann drei Vertreter entsenden, GMP zwei. Chairman

des Boards wird Thomas Coesfeld, CEO wird der bisherige CEO von Concord, Bob

Valentine. Das Unternehmen wird einen Jahresumsatz von rund 2,2 Mrd. US-Dollar

erwirtschaften.

Über Bertelsmann

Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit rund

75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum

Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die

Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der

Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann

Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments.

Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 19 Mrd. Euro.

Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination

ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die

Kunden in aller Welt begeistern.

Über GMP

Great Mountain Partners (GMP) ist ein in New Haven, Connecticut, ansässiger

Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 10 Mrd.

US-Dollar, der von Alex Thomson und Jon Rotolo gegründet wurde, und Concord

sowie dessen Vorgängerunternehmen seit 2006 unterstützt. Das Team von GMP

besteht aus langjährigen Investoren in der Medien- und Unterhaltungsbranche mit

Erfahrungen in den Bereichen Musik, Film und Fernsehen, Live-Events und anderen

IP-basierten Vermögenswerten. GMP bringt eine langfristige und

lösungsorientierte Denkweise in die Zusammenarbeit mit institutionellen

Investoren und der Führungsebene der Portfoliounternehmen ein.

Über BMG

BMG wurde 2008 gegründet. Mit 16 Niederlassungen in 13 Kernmärkten repräsentiert

BMG mehr als drei Millionen Songs und Aufnahmen, darunter einige der

ikonischsten Kataloge und Werke von führenden Künstler:innen und

Songwriter:innen wie will.i.am, Jean-Michel Jarre, Tina Turner, Jason Aldean,

Jelly Roll, Paul Simon und vielen mehr. BMG ist eine hundertprozentige Tochter

des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmens

Bertelsmann.

Über Concord

Concord unterstützt mehr als 125.000 Künstler und Songwriter, deren Werke

weltweit lizenziert, vermarktet und aufgeführt werden. Der wachsende Katalog von

Concord umfasst 1,3 Millionen Songs, Kompositionen, Tonaufnahmen, Filme,

Theaterstücke und Musicals. Er gehört zu den kulturell relevantesten Sammlungen

von Kreativrechten. Concord hat seinen Hauptsitz in Nashville und

Niederlassungen in Los Angeles, New York, London, Berlin, Melbourne und Miami.

Pressekontakt:

Bertelsmann SE & Co. KGaA

Markus Harbaum

Leiter Communications Content Team

Pressesprecher

Tel.: +49 5241 80-24 66

mailto:markus.harbaum@bertelsmann.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7842/6264567

OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA