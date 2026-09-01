OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Bertelsmann und Great Mountain Partners ...

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Bertelsmann und Great Mountain Partners schließen Zusammenführung von
BMG und Concord ab (FOTO)
Gütersloh / Nashville (ots) -
- Musikunternehmen geht am heutigen 1. September an den Start
- Freigabe durch Wettbewerbsbehörden erfolgt
- Bertelsmann-CEO Thomas Rabe: "Bestätigung unserer Strategie, Kräfte mit
Partnern zu bündeln, um Mehrwert zu schaffen."
- Vermögensverwalter Apollo stellt als Minderheitsgesellschafter Eigenkapital
auf Ebene einer BMG-Tochtergesellschaft bereit
Bertelsmann und Great Mountain Partners (GMP) schließen die Zusammenführung
ihrer Musikunternehmen BMG und Concord mit Wirkung zum heutigen 1. September
2026 ab. Nachdem die Partner ihren Plan Ende April bekanntgegeben hatten, haben
inzwischen alle zuständigen Wettbewerbsbehörden die Transaktion freigegeben.
Thomas Rabe, CEO von Bertelsmann, sagt: "Wir freuen uns, dass die
Wettbewerbsbehörden die Zusammenführung von BMG und Concord genehmigt haben.
Damit ist der Weg frei für eine der größten Transaktionen unserer
Unternehmensgeschichte und einen Meilenstein unserer Boost+-Strategie. Nach der
Schaffung von Penguin Random House und der Zusammenführung von RTL und Sky
Deutschland, ist dies ein weiterer großer Schritt, mit Partnern Kräfte zu
bündeln, erheblichen Mehrwert zu schaffen und zugleich unsere weltweiten
Inhaltegeschäfte zu stärken."
Thomas Coesfeld, Chairman von BMG, vormals CEO von BMG und designierter CEO von
Bertelsmann, sagt: "Heute entsteht ein neues, weltweit tätiges Musikunternehmen
mit einer starken Marktposition und guten Wachstumschancen. Als global skalierte
Plattform ist BMG perfekt positioniert, um von weiteren Investitionen in Talent,
Technologie und Musikrechte zu profitieren - insbesondere im Zeitalter von KI.
Für die Kreativschaffenden, die unverändert im Mittelpunkt unseres Denkens und
Handelns stehen, eröffnet der Zusammenschluss herausragende Möglichkeiten, ihre
Werke zu vermarkten."
Jon Rotolo, Mitbegründer von GMP, erklärt: "Concord spielt seit zwei Jahrzehnten
eine zentrale Rolle in unserer Medienstrategie. Gemeinsam mit BMG und
Bertelsmann tragen wir dazu bei, eine globale Musikplattform aufzubauen, die auf
dem Erbe großartiger Künstlerinnen, Künstler und Songwriter basiert, aber
zugleich auf die nächste Ära von Kreativen und Fans ausgerichtet ist."
Bertelsmann wird, wie im April angekündigt, einen Anteil von 67 Prozent am
zusammengeführten Unternehmen halten und es voll konsolidieren. Die Eigner von
Concord werden 33 Prozent der Anteile übernehmen, die von GMP verwaltet werden.
Das neue Unternehmen, das unter dem Namen BMG firmiert, wird im Jahr 2026 einen
Pro-Forma-Jahresumsatz von 2,2 Mrd. US-Dollar und ein Operating EBITDA adjusted
von 730 Mio. US-Dollar erzielen. Weltweiter Hauptsitz wird Nashville im
US-Bundesstaat Tennessee, der europäische Hauptsitz Berlin. In das Board von BMG
wird Bertelsmann drei Vertreter entsenden, GMP zwei. Chairman des Boards wird
Thomas Coesfeld, CEO wird der bisherige CEO von Concord, Bob Valentine.
Im Rahmen des Zusammenschlusses von BMG und Concord sichert sich Bertelsmann
Eigenkapital in Höhe von rund 1,1 Mrd. Euro (1,25 Mrd. US-Dollar) durch eine
Vereinbarung mit dem Asset Manager Apollo, der eine Minderheitsbeteiligung an
einem Teil des Rechteportfolios von BMG erwirbt. Mit dem zusätzlichen
Eigenkapital schafft BMG die Grundlage für die künftige Refinanzierung und
Ablösung von ausstehenden ABS-Verbindlichkeiten von BMG/Concord. Goldman Sachs
unterstützte bei dieser Finanzierung als Financial Advisor.
Über Bertelsmann
Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit rund
75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum
Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die
Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der
Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann
Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments.
Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 19 Mrd. Euro.
Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination
ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die
Kunden in aller Welt begeistern.
Über GMP
Great Mountain Partners (GMP) ist ein in New Haven, Connecticut, USA; ansässiger
Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 10 Mrd.
US-Dollar, der von Alex Thomson und Jon Rotolo gegründet wurde und Concord sowie
dessen Vorgängerunternehmen seit 2006 unterstützt. Das Team von GMP besteht aus
langjährigen Investoren in der Medien- und Unterhaltungsbranche mit Erfahrungen
in den Bereichen Musik, Film und Fernsehen, Live-Events und anderen IP-basierten
Vermögenswerten. GMP bringt eine langfristige und lösungsorientierte Denkweise
in die Zusammenarbeit mit institutionellen Investoren und der Führungsebene der
Portfoliounternehmen ein.
Über BMG
BMG wurde 2008 gegründet und hat sich dem Ziel verschrieben, das weltweit
vertrauenswürdigste und zukunftsorientierteste Musikunternehmen zu schaffen.
Seit dem Zusammenschluss mit Concord im Jahr 2026 vereint BMG globale
Reichweite, tiefgreifende Expertise, Technologie und starke Partnerschaften, um
für Musikschaffende neue Möglichkeiten zu erschließen und zugleich den
langfristigen Wert und die kulturelle Bedeutung ihrer Werke zu schützen und zu
stärken. Das Repertoire von BMG umfasst Werke weltbekannter Künstler,
Songwriterinnen, Komponisten und Dramatikerinnen, darunter will.i.am, Phil
Collins, Tina Turner, Lin-Manuel Miranda, Jason Aldean, Jelly Roll, Evanescence,
Kylie Minogue, Billie Holiday, Rodgers & Hammerstein, Creedence Clearwater
Revival, Tennessee Williams, OneRepublic, Daddy Yankee und Leonard Bernstein.
BMG hat seinen Hauptsitz in Nashville und ist mit 18 Niederlassungen weltweit
vertreten. Das Unternehmen ist in Privatbesitz und Teil von Bertelsmann, dem
internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen. Affiliates
von Great Mountain Partners halten eine Minderheitsbeteiligung.
Pressekontakt:
Bertelsmann SE & Co. KGaA
Markus Harbaum
Leiter Communications Content Team
Pressesprecher
Tel.: +49 5241 80-24 66
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