OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Bertelsmann verzeichnet rund 5 Prozent ...
Bertelsmann verzeichnet rund 5 Prozent organisches Umsatzwachstum im
ersten Quartal 2026 (FOTO)
Gütersloh (ots) -
- Umsatz von 4,4 Mrd. Euro
- Starke operative Performance der Geschäfte
- Bekanntgabe des Sky-Erwerbs sowie des geplanten Zusammengehens von BMG und
Concord im April
- Prognose für das Gesamtjahr bestätigt
- Thomas Rabe: "Sehr vielversprechender Start in das neue Jahr."
Bertelsmann verzeichnete einen guten Start ins Geschäftsjahr 2026. Das
internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen verbuchte einen
Umsatz von 4,4 Mrd. Euro (Vorjahresquartal: 4,5 Mrd. Euro). Bereinigt um
Wechselkurs- und Portfolioeffekte, wie insbesondere den Verkauf von RTL
Niederlande im Jahr 2025, stieg der Umsatz um 4,9 Prozent. Besonders stark
legten BMG, die Arvato Group und Bertelsmann Investments zu.
Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "Der Jahresauftakt
verlief in jeder Hinsicht sehr vielversprechend für Bertelsmann. Neben der
erfreulichen operativen Performance in nahezu allen Unternehmensbereichen haben
wir wichtige strategische Meilensteine erreicht. Die kartellrechtliche
Genehmigung des Erwerbs von Sky Deutschland durch die RTL Group sowie das
geplante Zusammengehen von BMG und Concord werden das Geschäftsportfolio von
Bertelsmann in den kommenden Jahren nachhaltig stärken."
Highlights aus den Bereichen:
Bei der RTL Group stieg die Anzahl der zahlenden Streaming-Abonnent:innen um
18,8 Prozent auf 8,4 Millionen. Die Streaming-Dienste der RTL Group - RTL+ in
Deutschland und Ungarn sowie M6+ in Frankreich - waren im ersten Quartal 2026
erstmals profitabel. RTL Deutschland startete Streaming-Partnerschaften mit HBO
Max, CH Media und Edeka, die Groupe M6 für M6+ ging eine
Distributionsvereinbarung mit Amazon Prime Video ein. Im April 2026 genehmigte
die Europäische Kommission den Erwerb von Sky Deutschland (DACH) ohne Auflagen.
Der Abschluss der Transaktion wird für den 1. Juni 2026 erwartet.
Penguin Random House (PRH) erzielte eine starke Geschäftsentwicklung, getragen
von globalen Erfolgen, darunter "KPop Demon Hunters - Für die Fans!" von Angela
Song, das sich im ersten Quartal 1,6 Millionen Exemplare in den USA,
Großbritannien, Kanada, Deutschland und Spanien verkaufte, sowie "The
Correspondent" von Virginia Evans, das sich in den USA, Großbritannien und
Australien mehr als 1,5 Millionen Mal verkaufte. Zusätzliche Impulse kamen von
den globalen Filmadaptionen der Werke "Der Astronaut" (Originaltitel: "Project
Hail Mary") von Andy Weir und "Sturmhöhe" (Originaltitel: "Wuthering Heights")
von Emily Brontë. In Spanien zählte "Mentira" von Juan Gómez-Jurado zu den
bemerkenswerten Bestsellern, während in Deutschland Ferdinand von Schirachs
Kinderbuch "Alexander" zum Quartalsergebnis beitrug.
BMG investierte weiter in sein Musikrechte-Portfolio und schloss sieben
Akquisitionen ab. Zudem konnte BMG hochkarätige Talente wie Gary Barlow und
Jamiroquai gewinnen und erweiterte seine globale Reichweite durch eine
Partnerschaft mit Sketch Music. Der neu geschaffene Geschäftsbereich SYNC+
erzielte gute Ergebnisse mit großen Markenkampagnen. Auch verzeichneten
BMG-Künstler:innen und Songwriter:innen im ersten Quartal starke kreative
Erfolge, mit Platzierungen in den weltweiten Charts und Auszeichnungen bei den
GRAMMY Awards, darunter drei Siege für den Country-Star Jelly Roll, sowie einen
Academy Award für "Golden" aus der Netflix-Show "KPop Demon Hunters". Im April
gab Bertelsmann das geplante Zusammengehen von BMG und Concord bekannt.
Die Arvato Group stärkte insbesondere den Logistikbereich und baute ihre
Position in den Wachstumsmärkten weiter aus. Im Fokus standen dabei
E-Commerce-Dienstleistungen für Mode-, Beauty- und Lifestyle-Anbieter sowie für
Rechenzentrumsbetreiber, insbesondere in den USA. Arvato Systems erweiterte die
Aktivitäten im Bereich souveräner Cloud-Dienstleistungen weiter.
Bei Bertelsmann Marketing Services verzeichnete der Illustrationsdruck in
Deutschland eine gute Auslastung; beim Buchdruck in den USA und in Deutschland
lagen die Verlagsbuchmengen unter Vorjahr. Die Marketinggeschäfte haben sich
trotz einer weiterhin zurückhaltenden Nachfrage im Direktmarketing- und
Agenturmarkt gut behauptet.
Die Bertelsmann Education Group wuchs organisch in allen Geschäftsbereichen.
Afya, die führende brasilianische Hochschulgruppe für medizinische Aus- und
Weiterbildung, erhöhte die Zahl der Medizinstudierenden auf rund 26.500. Relias
baute seine digitale Plattform für Weiterbildung sowie für Personal- und
Compliance-Management-Lösungen im Gesundheitswesen in den USA und Deutschland
weiter aus. Die Alliant University erweiterte ihr Portfolio im Bereich Health
Sciences und startete den neuen Masterstudiengang Ergotherapie.
Bertelsmann Investments (BI) hielt zum 31. März 2026 weltweit 319 Beteiligungen,
nach 12 Neu- und 4 Folgeinvestitionen im ersten Quartal 2026. Insbesondere
Bertelsmann Asia Investments (BAI) tätigte mehrere Neuinvestitionen, unter
anderem in die AI-Unternehmen Meshy.AI und AI Motion. Das starke Wachstum des
Bereichs Bertelsmann Next war insbesondere durch das Mobile-Adtech-Unternehmen
Applike getrieben, das weiter global expandierte. Darüber hinaus gab BI im
ersten Quartal 2026 die Gründung von zwei neuen Fonds bekannt: Futurepresent
investiert fortan schwerpunktmäßig in KI- und Technologieunternehmen,
Bertelsmann Healthcare Investments (BHI) bündelt alle Investments im Bereich
"Digital Health".
Rolf Hellermann, Finanzvorstand von Bertelsmann, sagt: "Hinter uns liegt ein
gutes erstes Quartal 2026. Wir bestätigen unseren Ausblick für das Gesamtjahr
und rechnen weiterhin mit einem Umsatz- und Ergebniswachstum. Unter
Berücksichtigung des Erwerbs von Sky Deutschland erwarten wir einen Umsatz von
mehr als 20 Milliarden Euro."
Über Bertelsmann
Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit mehr
als 75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum
Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die
Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der
Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann
Education Group sowie Bertelsmann Investments. Das Unternehmen erzielte im
Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 19 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für
Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige
Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt
begeistern. http://www.bertelsmann.de
Pressekontakt:
Bertelsmann SE & Co. KGaA
Jan Hölkemann
Pressesprecher / Unternehmenskommunikation
Tel.: +49 5241 80-89923
mailto:jan.hoelkemann@bertelsmann.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7842/6274252
OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA