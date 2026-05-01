OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Bertelsmann verzeichnet rund 5 Prozent ...

Bertelsmann verzeichnet rund 5 Prozent organisches Umsatzwachstum im

ersten Quartal 2026 (FOTO)

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Gütersloh (ots) -

- Umsatz von 4,4 Mrd. Euro

- Starke operative Performance der Geschäfte

- Bekanntgabe des Sky-Erwerbs sowie des geplanten Zusammengehens von BMG und

Concord im April

- Prognose für das Gesamtjahr bestätigt

- Thomas Rabe: "Sehr vielversprechender Start in das neue Jahr."

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Bertelsmann verzeichnete einen guten Start ins Geschäftsjahr 2026. Das

internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen verbuchte einen

Umsatz von 4,4 Mrd. Euro (Vorjahresquartal: 4,5 Mrd. Euro). Bereinigt um

Wechselkurs- und Portfolioeffekte, wie insbesondere den Verkauf von RTL

Niederlande im Jahr 2025, stieg der Umsatz um 4,9 Prozent. Besonders stark

legten BMG, die Arvato Group und Bertelsmann Investments zu.

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Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "Der Jahresauftakt

verlief in jeder Hinsicht sehr vielversprechend für Bertelsmann. Neben der

erfreulichen operativen Performance in nahezu allen Unternehmensbereichen haben

wir wichtige strategische Meilensteine erreicht. Die kartellrechtliche

Genehmigung des Erwerbs von Sky Deutschland durch die RTL Group sowie das

geplante Zusammengehen von BMG und Concord werden das Geschäftsportfolio von

Bertelsmann in den kommenden Jahren nachhaltig stärken."

Highlights aus den Bereichen:

Bei der RTL Group stieg die Anzahl der zahlenden Streaming-Abonnent:innen um

18,8 Prozent auf 8,4 Millionen. Die Streaming-Dienste der RTL Group - RTL+ in

Deutschland und Ungarn sowie M6+ in Frankreich - waren im ersten Quartal 2026

erstmals profitabel. RTL Deutschland startete Streaming-Partnerschaften mit HBO

Max, CH Media und Edeka, die Groupe M6 für M6+ ging eine

Distributionsvereinbarung mit Amazon Prime Video ein. Im April 2026 genehmigte

die Europäische Kommission den Erwerb von Sky Deutschland (DACH) ohne Auflagen.

Der Abschluss der Transaktion wird für den 1. Juni 2026 erwartet.

Penguin Random House (PRH) erzielte eine starke Geschäftsentwicklung, getragen

von globalen Erfolgen, darunter "KPop Demon Hunters - Für die Fans!" von Angela

Song, das sich im ersten Quartal 1,6 Millionen Exemplare in den USA,

Großbritannien, Kanada, Deutschland und Spanien verkaufte, sowie "The

Correspondent" von Virginia Evans, das sich in den USA, Großbritannien und

Australien mehr als 1,5 Millionen Mal verkaufte. Zusätzliche Impulse kamen von

den globalen Filmadaptionen der Werke "Der Astronaut" (Originaltitel: "Project

Hail Mary") von Andy Weir und "Sturmhöhe" (Originaltitel: "Wuthering Heights")

von Emily Brontë. In Spanien zählte "Mentira" von Juan Gómez-Jurado zu den

bemerkenswerten Bestsellern, während in Deutschland Ferdinand von Schirachs

Kinderbuch "Alexander" zum Quartalsergebnis beitrug.

BMG investierte weiter in sein Musikrechte-Portfolio und schloss sieben

Akquisitionen ab. Zudem konnte BMG hochkarätige Talente wie Gary Barlow und

Jamiroquai gewinnen und erweiterte seine globale Reichweite durch eine

Partnerschaft mit Sketch Music. Der neu geschaffene Geschäftsbereich SYNC+

erzielte gute Ergebnisse mit großen Markenkampagnen. Auch verzeichneten

BMG-Künstler:innen und Songwriter:innen im ersten Quartal starke kreative

Erfolge, mit Platzierungen in den weltweiten Charts und Auszeichnungen bei den

GRAMMY Awards, darunter drei Siege für den Country-Star Jelly Roll, sowie einen

Academy Award für "Golden" aus der Netflix-Show "KPop Demon Hunters". Im April

gab Bertelsmann das geplante Zusammengehen von BMG und Concord bekannt.

Die Arvato Group stärkte insbesondere den Logistikbereich und baute ihre

Position in den Wachstumsmärkten weiter aus. Im Fokus standen dabei

E-Commerce-Dienstleistungen für Mode-, Beauty- und Lifestyle-Anbieter sowie für

Rechenzentrumsbetreiber, insbesondere in den USA. Arvato Systems erweiterte die

Aktivitäten im Bereich souveräner Cloud-Dienstleistungen weiter.

Bei Bertelsmann Marketing Services verzeichnete der Illustrationsdruck in

Deutschland eine gute Auslastung; beim Buchdruck in den USA und in Deutschland

lagen die Verlagsbuchmengen unter Vorjahr. Die Marketinggeschäfte haben sich

trotz einer weiterhin zurückhaltenden Nachfrage im Direktmarketing- und

Agenturmarkt gut behauptet.

Die Bertelsmann Education Group wuchs organisch in allen Geschäftsbereichen.

Afya, die führende brasilianische Hochschulgruppe für medizinische Aus- und

Weiterbildung, erhöhte die Zahl der Medizinstudierenden auf rund 26.500. Relias

baute seine digitale Plattform für Weiterbildung sowie für Personal- und

Compliance-Management-Lösungen im Gesundheitswesen in den USA und Deutschland

weiter aus. Die Alliant University erweiterte ihr Portfolio im Bereich Health

Sciences und startete den neuen Masterstudiengang Ergotherapie.

Bertelsmann Investments (BI) hielt zum 31. März 2026 weltweit 319 Beteiligungen,

nach 12 Neu- und 4 Folgeinvestitionen im ersten Quartal 2026. Insbesondere

Bertelsmann Asia Investments (BAI) tätigte mehrere Neuinvestitionen, unter

anderem in die AI-Unternehmen Meshy.AI und AI Motion. Das starke Wachstum des

Bereichs Bertelsmann Next war insbesondere durch das Mobile-Adtech-Unternehmen

Applike getrieben, das weiter global expandierte. Darüber hinaus gab BI im

ersten Quartal 2026 die Gründung von zwei neuen Fonds bekannt: Futurepresent

investiert fortan schwerpunktmäßig in KI- und Technologieunternehmen,

Bertelsmann Healthcare Investments (BHI) bündelt alle Investments im Bereich

"Digital Health".

Rolf Hellermann, Finanzvorstand von Bertelsmann, sagt: "Hinter uns liegt ein

gutes erstes Quartal 2026. Wir bestätigen unseren Ausblick für das Gesamtjahr

und rechnen weiterhin mit einem Umsatz- und Ergebniswachstum. Unter

Berücksichtigung des Erwerbs von Sky Deutschland erwarten wir einen Umsatz von

mehr als 20 Milliarden Euro."

Über Bertelsmann

Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit mehr

als 75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum

Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die

Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der

Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann

Education Group sowie Bertelsmann Investments. Das Unternehmen erzielte im

Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 19 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für

Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige

Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt

begeistern. http://www.bertelsmann.de

Pressekontakt:

Bertelsmann SE & Co. KGaA

Jan Hölkemann

Pressesprecher / Unternehmenskommunikation

Tel.: +49 5241 80-89923

mailto:jan.hoelkemann@bertelsmann.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7842/6274252

OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA