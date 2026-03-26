OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Bertelsmann zeigt sich im Geschäftsbericht ...

Bertelsmann zeigt sich im Geschäftsbericht 2025 als "The Opportunity

Company" (FOTO)

Gütersloh (ots) -

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- Interaktiver Geschäftsbericht 2025 ab sofort online verfügbar

- Leitmotiv: "The Opportunity Company"

- Highlights aus den Unternehmensbereichen und digitale Bonus-Inhalte

Bertelsmann stellt ab sofort den neuen interaktiven Geschäftsbericht 2025 online

zur Verfügung. Unter dem Leitmotiv "The Opportunity Company" zeigt der Bericht,

wie das internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen gezielt

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Chancen für Ideen, Gestaltung und Wachstum eröffnet. Neben Erfolgen bei der

Umsetzung der Boost-Strategie verdeutlicht der Bericht, wie Bertelsmann

unternehmerische Freiräume schafft und neue Entwicklungsmöglichkeiten

erschließt.

Karin Schlautmann, Leiterin der Unternehmenskommunikation von Bertelsmann, sagt:

"Bertelsmann ist 'The Opportunity Company' - ein Unternehmen, das Chancen

erkennt, ermöglicht und konsequent nutzt. Unsere strategischen Investitionen,

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unsere internationale Präsenz und unsere Innovationskraft schaffen Freiräume für

Talente, kreative Inhalte und neue Geschäftsmodelle. Das spiegelt sich sowohl in

der Leitidee des Geschäftsberichts als auch in den zahlreichen Erfolgen unserer

Unternehmensbereiche wider."

Zentrales grafisches Element des Geschäftsberichts sind transparente,

aufgefächerte Flächen in abgestuften Blau- und Grüntönen. Die sich überlagernden

Ebenen erzeugen räumliche Tiefe und Dynamik. Sie stehen sinnbildlich für die

Vielzahl an Möglichkeiten, die Bertelsmann schafft und miteinander verbindet.

Der Geschäftsbericht 2025 besteht aus einem Image- und einem Finanzteil. Während

der Finanzteil transparent und detailliert über die Zahlen des vergangenen

Geschäftsjahres informiert, präsentiert der Imageteil Highlights aus den sieben

Unternehmensbereichen von Bertelsmann entlang der strategischen

Wachstumsprioritäten. Im Fokus stehen unter anderem Investitionen von bisher

sieben Milliarden Euro seit Start der Boost-Strategie, der Ausbau der

Aktivitäten in Wachstumsregionen wie Brasilien, Indien und China, strategische

Partnerschaften mit global führenden Technologieunternehmen sowie internationale

kreative Erfolge, die von Oscar- und Grammy-Auszeichnungen bis hin zu

Pulitzer-Preisen reichen.

Ergänzt werden die verschiedenen Highlights im Geschäftsbericht um zahlreiche

interaktive Features wie Videos, Hörproben und weiterführende Links. Der

interaktive Bericht ist unter folgendem Link abrufbar:

https://gb2025.bertelsmann.de.

Über Bertelsmann

Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit mehr

als 75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum

Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die

Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der

Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann

Education Group sowie Bertelsmann Investments. Das Unternehmen erzielte im

Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 19 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für

Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige

Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt

begeistern.

http://www.bertelsmann.de

Pressekontakt:

Bertelsmann SE & Co. KGaA

Jan Hölkemann

Pressesprecher / Unternehmenskommunikation

Tel.: +49 5241 80-89923

mailto:jan.hoelkemann@bertelsmann.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7842/6244036

OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA