OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Bertelsmann zeigt sich im Geschäftsbericht ...

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Bertelsmann zeigt sich im Geschäftsbericht 2025 als "The Opportunity
Company" (FOTO)
Gütersloh (ots) -
- Interaktiver Geschäftsbericht 2025 ab sofort online verfügbar
- Leitmotiv: "The Opportunity Company"
- Highlights aus den Unternehmensbereichen und digitale Bonus-Inhalte
Bertelsmann stellt ab sofort den neuen interaktiven Geschäftsbericht 2025 online
zur Verfügung. Unter dem Leitmotiv "The Opportunity Company" zeigt der Bericht,
wie das internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen gezielt
Chancen für Ideen, Gestaltung und Wachstum eröffnet. Neben Erfolgen bei der
Umsetzung der Boost-Strategie verdeutlicht der Bericht, wie Bertelsmann
unternehmerische Freiräume schafft und neue Entwicklungsmöglichkeiten
erschließt.
Karin Schlautmann, Leiterin der Unternehmenskommunikation von Bertelsmann, sagt:
"Bertelsmann ist 'The Opportunity Company' - ein Unternehmen, das Chancen
erkennt, ermöglicht und konsequent nutzt. Unsere strategischen Investitionen,
unsere internationale Präsenz und unsere Innovationskraft schaffen Freiräume für
Talente, kreative Inhalte und neue Geschäftsmodelle. Das spiegelt sich sowohl in
der Leitidee des Geschäftsberichts als auch in den zahlreichen Erfolgen unserer
Unternehmensbereiche wider."
Zentrales grafisches Element des Geschäftsberichts sind transparente,
aufgefächerte Flächen in abgestuften Blau- und Grüntönen. Die sich überlagernden
Ebenen erzeugen räumliche Tiefe und Dynamik. Sie stehen sinnbildlich für die
Vielzahl an Möglichkeiten, die Bertelsmann schafft und miteinander verbindet.
Der Geschäftsbericht 2025 besteht aus einem Image- und einem Finanzteil. Während
der Finanzteil transparent und detailliert über die Zahlen des vergangenen
Geschäftsjahres informiert, präsentiert der Imageteil Highlights aus den sieben
Unternehmensbereichen von Bertelsmann entlang der strategischen
Wachstumsprioritäten. Im Fokus stehen unter anderem Investitionen von bisher
sieben Milliarden Euro seit Start der Boost-Strategie, der Ausbau der
Aktivitäten in Wachstumsregionen wie Brasilien, Indien und China, strategische
Partnerschaften mit global führenden Technologieunternehmen sowie internationale
kreative Erfolge, die von Oscar- und Grammy-Auszeichnungen bis hin zu
Pulitzer-Preisen reichen.
Ergänzt werden die verschiedenen Highlights im Geschäftsbericht um zahlreiche
interaktive Features wie Videos, Hörproben und weiterführende Links. Der
interaktive Bericht ist unter folgendem Link abrufbar:
https://gb2025.bertelsmann.de.
Über Bertelsmann
Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit mehr
als 75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum
Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die
Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der
Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann
Education Group sowie Bertelsmann Investments. Das Unternehmen erzielte im
Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 19 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für
Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige
Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt
begeistern.
http://www.bertelsmann.de
Pressekontakt:
Bertelsmann SE & Co. KGaA
Jan Hölkemann
Pressesprecher / Unternehmenskommunikation
Tel.: +49 5241 80-89923
mailto:jan.hoelkemann@bertelsmann.de
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