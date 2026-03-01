OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Geschäftsjahr 2025: Bertelsmann Investments ...

Geschäftsjahr 2025: Bertelsmann Investments erzielt organisches

Umsatzwachstum von 19 Prozent und baut Venture-Capital-Aktivitäten aus

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Gütersloh (ots) -

- Starkes internationales Wachstum bei Bertelsmann-Next-Geschäften mit neuem,

vierten Next-Geschäft LetsTransport in Indien

- Zwei neue thematische Fonds etabliert: Futurepresent und Bertelsmann

Healthcare Investments mit Fokus auf KI-Unternehmen und Health Tech

- Rekordinvestitionstätigkeit in Indien: knapp 100 Mio. Euro in 2025 investiert

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- Umsatz bei 623 Mio. Euro, Operating EBITDA adjusted bei 84 Mio. Euro

- 51 Neu- und 23 Folgeinvestitionen in 2025

- Insgesamt rund 2,3 Mrd. Euro seit der Gründung von Bertelsmann Investments

investiert

Bertelsmann Investments (BI) blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 mit

weiterem profitablem Wachstum und einer strategischen Weiterentwicklung seines

Venture-Capital-Portfolios zurück. Der Umsatz von BI, der im Wesentlichen die

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Bertelsmann-Next-Aktivitäten in den Bereichen Mobile Ad Tech, HR Tech, Pharma

Tech und Indien widerspiegelt, stieg organisch um 19 Prozent auf 623 Mio. Euro

(Vorjahr: 563 Mio. Euro). Das Operating EBITDA adjusted verbesserte sich auf 84

Mio. Euro (Vorjahr: 75 Mio. Euro).

Carsten Coesfeld, CEO von Bertelsmann Investments, sagt: "Unsere

Geschäftsjahreszahlen für 2025 belegen, dass der Ansatz von BI beim Aufbau von

Unternehmen zu einem erheblichen profitablen organischen Wachstum führt. Wir

haben Fortschritte bei unseren strategischen Initiativen erzielt, die unsere

globale Investmentplattform weiter stärken. Unter anderem haben wir unser

Engagement in Indien verstärkt, indem wir den Logistik-Marktplatz LetsTransport

in unsere Wachstumseinheit Bertelsmann Next integriert haben. Gleichzeitig haben

wir unsere Venture-Capital-Aktivitäten weiter ausgebaut und unsere Investitionen

in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Gesundheitstechnologie durch zwei

dedizierte Fonds verstärkt."

Carsten Coesfeld weiter: "Seit dem Start im Jahr 2006 hat BI mehr als 2,1 Mrd.

Euro in Unternehmen und Fonds investiert. Die Rückflüsse beliefen sich im

gleichen Zeitraum auf rund 1,5 Mrd. Euro. Unter Einbeziehung der Investitionen

im Wachstumsbereich Bertelsmann Next summiert sich das gesamte

Investitionsvolumen von BI seit Gründung auf rund 2,3 Mrd. Euro."

Im Geschäftsjahr 2025 ergänzte BI seine Venture-Capital-Aktivitäten neben den

bestehenden regionalen Fonds Bertelsmann Asia Investments (BAI) und Bertelsmann

India Investments (BII) um zwei neue thematische Vehikel, die in den USA und

Europa aktiv sind. Futurepresent investiert dabei schwerpunktmäßig in KI- und

Technologieunternehmen, Bertelsmann Healthcare Investments (BHI) bündelt alle

Investmentaktivitäten im strategisch relevanten Gesundheitssektor. Insgesamt

tätigte BI 2025 über seine globalen Venture-Fonds hinweg 51 Neuinvestitionen und

23 Folgeinvestitionen in junge Unternehmen. Zum 31. Dezember 2025 umfasste das

aktive Portfolio damit 307 Beteiligungen.

Im Wachstumsbereich Bertelsmann Next setzte die Mobile-Ad-Tech-Plattform Applike

2025 ihr weltweit starkes organisches Wachstum fort und expandierte unter

anderem weiter in Asien. Beim HR-Tech-Unternehmen EMBRACE wurde die Akquisition

von Vocanto, einer E-Learning-Plattform für kaufmännische und

gewerblich-technische Ausbildungsberufe, abgeschlossen. Die

Pharma-Tech-Plattform cormeo vollzog die vollständige Übernahme von Docuvera

sowie eine Mehrheitsbeteiligung an medicines.ie, Irlands führender

Informationsplattform für Arzneimittelinformationen. In Indien erfolgte die

Mehrheitsübernahme des Logistikmarktplatzes LetsTransport, der fortan den

vierten Bereich des Wachstumsprogramms Bertelsmann Next darstellt. Mit der

ersten Komplettübernahme in Indien stärkt BI damit seine Präsenz in einem der

attraktivsten Wachstumsmärkte der Welt und tritt in den stark skalierenden und

attraktiven indischen Intra-City Logistikmarkt ein.

Deniz Pielsticker, CFO von Bertelsmann Investments, sagt: "Unsere Next-Geschäfte

sind 2025 profitabel gewachsen. Gleichzeitig war 2025 das investitionsstärkste

Jahr in der Geschichte von Bertelsmann India Investments. Die erfolgte

Neuaufstellung im Venture-Bereich stärkt unsere Position in relevanten

Zukunftsindustrien und -regionen sowie beim Aufbau technologischen und

unternehmerischen Know-hows."

Bertelsmann Asia Investments (BAI) investierte im vergangenen Geschäftsjahr

unter anderem in DiDi Finance, die Fintech-Tochter von DiDi Global und einen der

führenden Online-Kreditgeber in Lateinamerika, sowie in SparkView, eine

KI-basierte Plattform für professionelle Video- und Filmeditierung. Mit Deepexi

(KI) und Seyond (LiDAR-Technologie) gelangen zudem zwei erfolgreiche Börsengänge

von Portfolio-Unternehmen an der Hong Kong Stock Exchange.

Bertelsmann India Investments (BII) verzeichnete 2025 die höchste

Investitionstätigkeit seiner Geschichte. Im Rahmen des Boost-Programms wurden

knapp 100 Mio. Euro investiert, unter anderem in Snabbit, eine digitale

Plattform zur Buchung von Haushaltskräften, sowie in Scimplify, einen

B2B-Marktplatz für Chemikalien im Kontext der "Make-In-India"-Agenda.

Der neu gegründete Fonds Futurepresent investierte in seinem ersten Jahr in den

USA und Europa bereits in 14 Gründerteams mit Fokus auf KI in der physischen

Welt, KI-Infrastruktur und branchenspezifische KI-Agenten. Zu den Beteiligungen

zählt unter anderem General Intuition, das größte soziale Netzwerk für

Computerspieler (Medal TV) mit einem einzigartigen Gameplay-Datenschatz, auf

dessen Basis ein führendes Modell im Bereich physische KI entwickelt wird.

Futurepresent investierte hierbei gemeinsam mit Khosla Ventures und General

Catalyst.

Bertelsmann Healthcare Investments (BHI) tätigte mehrere Neuinvestitionen, unter

anderem in Flinn, eine KI-Lifecycle-Managementplattform für

Medizintechnikunternehmen. Zudem wurde das KI-Unternehmen Phare Health

erfolgreich an den US-Marktführer R1 im Bereich Revenue Cycle Management

veräußert.

Im Berichtszeitraum öffnete BI zudem seinen Fonds Bertelsmann Digital Media

Investments (BDMI) für einen breiteren Investorenkreis.

Mit der strategischen Weiterentwicklung seiner Wachstumsfelder und

Fondsaktivitäten unterstreicht Bertelsmann Investments auch im Jahr 2025 seinen

Anspruch, neue Geschäftsfelder aufzubauen, innovative Technologien frühzeitig zu

identifizieren und das Portfolio regional wie thematisch weiter zu

diversifizieren.

Über Bertelsmann Investments

Bertelsmann Investments (BI) bündelt als globale Investmentplattform, die

weltweit Unternehmertum fördert und erstklassige Renditen erzielt, die

Venture-Capital-Aktivitäten des Bertelsmann-Konzerns sowie den Wachstumsbereich

Bertelsmann Next. Der Venture-Capital-Arm umfasst die Fonds Bertelsmann Asia

Investments (BAI), Bertelsmann India Investments (BII), futurepresent und

Bertelsmann Healthcare Investments (BHI) sowie ausgewählte Fonds- und

Direktinvestitionen, u.a. in Europa, den USA, Lateinamerika und Südostasien. Der

Bereich Bertelsmann Next umfasst die Inkubationsaktivitäten und

Buy-and-Build-Strategien von Bertelsmann mit einem Schwerpunkt auf neue

Wachstumsbranchen und -märkten, insbesondere in den Bereichen Mobile Ad Tech

(Applike), HR Tech (EMBRACE), Pharma Tech (cormeo) und in Indien

(LetsTransport). Über das Fondsnetzwerk und die Next-Aktivitäten hat Bertelsmann

Investments rund 2,3 Milliarden Euro in rund 500 innovative Unternehmen und

Fonds investiert. Bertelsmann Investments hält derzeit weltweit mehr als 300

aktive Beteiligungen, arbeitet mit führenden Unternehmern und VC-Fonds zusammen

und ist ein Zuhause für unternehmerische Talente. Weitere Informationen finden

Sie unter: http://www.bertelsmann-investments.com

Pressekontakt:

Bertelsmann SE & Co. KGaA

Jan Hölkemann

Pressesprecher/Communications Content Team

Kommunikation Bertelsmann Investments

Telefon: +49 5241 80-89923

mailto:jan.hoelkemann@bertelsmann.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7842/6244566

OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA