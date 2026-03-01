OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Geschäftsjahr 2025: Bertelsmann Investments ...

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Geschäftsjahr 2025: Bertelsmann Investments erzielt organisches
Umsatzwachstum von 19 Prozent und baut Venture-Capital-Aktivitäten aus
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Gütersloh (ots) -
- Starkes internationales Wachstum bei Bertelsmann-Next-Geschäften mit neuem,
vierten Next-Geschäft LetsTransport in Indien
- Zwei neue thematische Fonds etabliert: Futurepresent und Bertelsmann
Healthcare Investments mit Fokus auf KI-Unternehmen und Health Tech
- Rekordinvestitionstätigkeit in Indien: knapp 100 Mio. Euro in 2025 investiert
- Umsatz bei 623 Mio. Euro, Operating EBITDA adjusted bei 84 Mio. Euro
- 51 Neu- und 23 Folgeinvestitionen in 2025
- Insgesamt rund 2,3 Mrd. Euro seit der Gründung von Bertelsmann Investments
investiert
Bertelsmann Investments (BI) blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 mit
weiterem profitablem Wachstum und einer strategischen Weiterentwicklung seines
Venture-Capital-Portfolios zurück. Der Umsatz von BI, der im Wesentlichen die
Bertelsmann-Next-Aktivitäten in den Bereichen Mobile Ad Tech, HR Tech, Pharma
Tech und Indien widerspiegelt, stieg organisch um 19 Prozent auf 623 Mio. Euro
(Vorjahr: 563 Mio. Euro). Das Operating EBITDA adjusted verbesserte sich auf 84
Mio. Euro (Vorjahr: 75 Mio. Euro).
Carsten Coesfeld, CEO von Bertelsmann Investments, sagt: "Unsere
Geschäftsjahreszahlen für 2025 belegen, dass der Ansatz von BI beim Aufbau von
Unternehmen zu einem erheblichen profitablen organischen Wachstum führt. Wir
haben Fortschritte bei unseren strategischen Initiativen erzielt, die unsere
globale Investmentplattform weiter stärken. Unter anderem haben wir unser
Engagement in Indien verstärkt, indem wir den Logistik-Marktplatz LetsTransport
in unsere Wachstumseinheit Bertelsmann Next integriert haben. Gleichzeitig haben
wir unsere Venture-Capital-Aktivitäten weiter ausgebaut und unsere Investitionen
in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Gesundheitstechnologie durch zwei
dedizierte Fonds verstärkt."
Carsten Coesfeld weiter: "Seit dem Start im Jahr 2006 hat BI mehr als 2,1 Mrd.
Euro in Unternehmen und Fonds investiert. Die Rückflüsse beliefen sich im
gleichen Zeitraum auf rund 1,5 Mrd. Euro. Unter Einbeziehung der Investitionen
im Wachstumsbereich Bertelsmann Next summiert sich das gesamte
Investitionsvolumen von BI seit Gründung auf rund 2,3 Mrd. Euro."
Im Geschäftsjahr 2025 ergänzte BI seine Venture-Capital-Aktivitäten neben den
bestehenden regionalen Fonds Bertelsmann Asia Investments (BAI) und Bertelsmann
India Investments (BII) um zwei neue thematische Vehikel, die in den USA und
Europa aktiv sind. Futurepresent investiert dabei schwerpunktmäßig in KI- und
Technologieunternehmen, Bertelsmann Healthcare Investments (BHI) bündelt alle
Investmentaktivitäten im strategisch relevanten Gesundheitssektor. Insgesamt
tätigte BI 2025 über seine globalen Venture-Fonds hinweg 51 Neuinvestitionen und
23 Folgeinvestitionen in junge Unternehmen. Zum 31. Dezember 2025 umfasste das
aktive Portfolio damit 307 Beteiligungen.
Im Wachstumsbereich Bertelsmann Next setzte die Mobile-Ad-Tech-Plattform Applike
2025 ihr weltweit starkes organisches Wachstum fort und expandierte unter
anderem weiter in Asien. Beim HR-Tech-Unternehmen EMBRACE wurde die Akquisition
von Vocanto, einer E-Learning-Plattform für kaufmännische und
gewerblich-technische Ausbildungsberufe, abgeschlossen. Die
Pharma-Tech-Plattform cormeo vollzog die vollständige Übernahme von Docuvera
sowie eine Mehrheitsbeteiligung an medicines.ie, Irlands führender
Informationsplattform für Arzneimittelinformationen. In Indien erfolgte die
Mehrheitsübernahme des Logistikmarktplatzes LetsTransport, der fortan den
vierten Bereich des Wachstumsprogramms Bertelsmann Next darstellt. Mit der
ersten Komplettübernahme in Indien stärkt BI damit seine Präsenz in einem der
attraktivsten Wachstumsmärkte der Welt und tritt in den stark skalierenden und
attraktiven indischen Intra-City Logistikmarkt ein.
Deniz Pielsticker, CFO von Bertelsmann Investments, sagt: "Unsere Next-Geschäfte
sind 2025 profitabel gewachsen. Gleichzeitig war 2025 das investitionsstärkste
Jahr in der Geschichte von Bertelsmann India Investments. Die erfolgte
Neuaufstellung im Venture-Bereich stärkt unsere Position in relevanten
Zukunftsindustrien und -regionen sowie beim Aufbau technologischen und
unternehmerischen Know-hows."
Bertelsmann Asia Investments (BAI) investierte im vergangenen Geschäftsjahr
unter anderem in DiDi Finance, die Fintech-Tochter von DiDi Global und einen der
führenden Online-Kreditgeber in Lateinamerika, sowie in SparkView, eine
KI-basierte Plattform für professionelle Video- und Filmeditierung. Mit Deepexi
(KI) und Seyond (LiDAR-Technologie) gelangen zudem zwei erfolgreiche Börsengänge
von Portfolio-Unternehmen an der Hong Kong Stock Exchange.
Bertelsmann India Investments (BII) verzeichnete 2025 die höchste
Investitionstätigkeit seiner Geschichte. Im Rahmen des Boost-Programms wurden
knapp 100 Mio. Euro investiert, unter anderem in Snabbit, eine digitale
Plattform zur Buchung von Haushaltskräften, sowie in Scimplify, einen
B2B-Marktplatz für Chemikalien im Kontext der "Make-In-India"-Agenda.
Der neu gegründete Fonds Futurepresent investierte in seinem ersten Jahr in den
USA und Europa bereits in 14 Gründerteams mit Fokus auf KI in der physischen
Welt, KI-Infrastruktur und branchenspezifische KI-Agenten. Zu den Beteiligungen
zählt unter anderem General Intuition, das größte soziale Netzwerk für
Computerspieler (Medal TV) mit einem einzigartigen Gameplay-Datenschatz, auf
dessen Basis ein führendes Modell im Bereich physische KI entwickelt wird.
Futurepresent investierte hierbei gemeinsam mit Khosla Ventures und General
Catalyst.
Bertelsmann Healthcare Investments (BHI) tätigte mehrere Neuinvestitionen, unter
anderem in Flinn, eine KI-Lifecycle-Managementplattform für
Medizintechnikunternehmen. Zudem wurde das KI-Unternehmen Phare Health
erfolgreich an den US-Marktführer R1 im Bereich Revenue Cycle Management
veräußert.
Im Berichtszeitraum öffnete BI zudem seinen Fonds Bertelsmann Digital Media
Investments (BDMI) für einen breiteren Investorenkreis.
Mit der strategischen Weiterentwicklung seiner Wachstumsfelder und
Fondsaktivitäten unterstreicht Bertelsmann Investments auch im Jahr 2025 seinen
Anspruch, neue Geschäftsfelder aufzubauen, innovative Technologien frühzeitig zu
identifizieren und das Portfolio regional wie thematisch weiter zu
diversifizieren.
Über Bertelsmann Investments
Bertelsmann Investments (BI) bündelt als globale Investmentplattform, die
weltweit Unternehmertum fördert und erstklassige Renditen erzielt, die
Venture-Capital-Aktivitäten des Bertelsmann-Konzerns sowie den Wachstumsbereich
Bertelsmann Next. Der Venture-Capital-Arm umfasst die Fonds Bertelsmann Asia
Investments (BAI), Bertelsmann India Investments (BII), futurepresent und
Bertelsmann Healthcare Investments (BHI) sowie ausgewählte Fonds- und
Direktinvestitionen, u.a. in Europa, den USA, Lateinamerika und Südostasien. Der
Bereich Bertelsmann Next umfasst die Inkubationsaktivitäten und
Buy-and-Build-Strategien von Bertelsmann mit einem Schwerpunkt auf neue
Wachstumsbranchen und -märkten, insbesondere in den Bereichen Mobile Ad Tech
(Applike), HR Tech (EMBRACE), Pharma Tech (cormeo) und in Indien
(LetsTransport). Über das Fondsnetzwerk und die Next-Aktivitäten hat Bertelsmann
Investments rund 2,3 Milliarden Euro in rund 500 innovative Unternehmen und
Fonds investiert. Bertelsmann Investments hält derzeit weltweit mehr als 300
aktive Beteiligungen, arbeitet mit führenden Unternehmern und VC-Fonds zusammen
und ist ein Zuhause für unternehmerische Talente. Weitere Informationen finden
Sie unter: http://www.bertelsmann-investments.com
Pressekontakt:
Bertelsmann SE & Co. KGaA
Jan Hölkemann
Pressesprecher/Communications Content Team
Kommunikation Bertelsmann Investments
Telefon: +49 5241 80-89923
mailto:jan.hoelkemann@bertelsmann.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7842/6244566
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