OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Hartwig Masuch übergibt BMG-Führung zum 1. ...

Hartwig Masuch übergibt BMG-Führung zum 1. Juli 2023 (FOTO)

Gütersloh (ots) -

- Gründungs-CEO geht auf eigenen Wunsch früher als bisher geplant

- Thomas Rabe würdigt Hartwig Masuch als "großartigen Musikunternehmer"

- Masuch bleibt BMG und Bertelsmann bis 2026 beratend verbunden

Gründungs-CEO Hartwig Masuch (69) übergibt die Führung von BMG bereits zum 1.

Juli 2023 an Thomas Coesfeld (33). Damit zieht Bertelsmann den lange geplanten

und im Januar 2023 verkündeten Wechsel an der Spitze seines Musikbereichs vor.

Ursprünglich war der CEO-Wechsel für den 1. Januar 2024 vorgesehen. Aufgrund

seiner persönlichen Lebensplanung hatte Hartwig Masuch nun jedoch um ein

früheres Ausscheiden gebeten. Er wird Bertelsmann bis 2026 beratend verbunden

bleiben.

Thomas Rabe, CEO von Bertelsmann, sagt: "Mit Hartwig Masuch geht ein großartiger

Musikunternehmer - und ein überaus geschätzter und geachteter Kollege - von

Bord. Seit 2008 hat er unter dem Dach von Bertelsmann ein Musikunternehmen neuen

Typs aufgebaut, das die Interessen von Künstlern und Songwritern in den

Mittelpunkt stellt. BMG arbeitet heute mit einigen der bedeutendsten Kreativen

der Welt zusammen. Hartwig Masuch hat das Geschäft von BMG kontinuierlich

ausgebaut, bis hin zum Rekordumsatz im vergangenen Jahr. Für seine

Lebensleistung sind wir Hartwig Masuch bei BMG und Bertelsmann zutiefst dankbar,

genauso wie für die vielen kreativen und unternehmerischen Impulse, die er der

Arbeit des Bertelsmann Group Management Committee gegeben hat. Hartwig Masuch

hat in den vergangenen Wochen und Monaten die Weichen für einen reibungslosen

Übergang auf seinen Nachfolger Thomas Coesfeld gestellt. Wir entsprechen seinem

Wunsch, nach drei Jahrzehnten bei Bertelsmann den Zeitpunkt seines Ausscheidens

vorzuziehen. Wir freuen uns, dass Hartwig Masuch unser Unternehmen bis 2026

weiter beraten wird. Für die Zukunft wünsche ich ihm persönlich und im Namen des

Vorstands alles erdenklich Gute."

Hartwig Masuch, scheidender CEO von BMG, erklärt: "BMG hat in den vergangenen

Monaten Umsatzrekorde aufgestellt, herausragende Künstler unter Vertrag

genommen, ikonische Musikrechtekataloge erworben und neue Geschäftsfelder

erschlossen. Die Werte Transparenz, Service und Fairness sind unauflöslicher

Teil einer inzwischen von der gesamten Musikindustrie viel beachteten DNA des

Unternehmens geworden. Ich gehe also, wenn es am schönsten ist - und in der

festen Überzeugung, dass mit Thomas Coesfeld und seinem Führungsteam eine neue

Generation das Musikunternehmen erfolgreich in eine neue Zeit führen wird. Die

Phase des Übergangs und der Übergabe zwischen uns hat so reibungslos

funktioniert, dass ich mich entschieden habe, mein Amt wenige Monate früher als

ursprünglich geplant niederzulegen. Persönlich blicke ich voller Dankbarkeit und

Freude auf mehr als vier Jahrzehnte in der Musikbranche, 32 Jahre bei

Bertelsmann und 14 Jahre an der Spitze von BMG zurück. Es war eine fantastische

Zeit."

Meilensteine der BMG-Geschichte unter der Führung von Hartwig Masuch

2008

BMG nimmt am 1. Oktober 2008 mit einem revolutionären Konzept den Betrieb eines

weltweiten Musikverlags- und Tonträgergeschäfts unter einem Dach und auf

derselben Plattform auf - zunächst mit einem Team von nur drei Mitarbeitern in

Berlin, angeführt von Hartwig Masuch.

2009

BMG eröffnet Niederlassungen in Großbritannien, den USA, Spanien, Frankreich,

Italien und den Niederlanden. Das Unternehmen wird zu einem Joint Venture

zwischen Bertelsmann und KKR. Nenas "Made in Germany" erreicht Platz 3 der

deutschen Albumcharts und wird der erste Hit von BMG.

2010

BMG expandiert in den USA mit dem Erwerb von Cherry Lane Music Publishing, Stage

Three und Evergreen Copyrights. Es folgen Niederlassungen in Schweden und den

Benelux-Ländern.

2011

BMG übernimmt Chrysalis Music und Bug Music.

2012

BMG expandiert mit der Übernahme der Kataloge Strictly Rhythm, Dreyfus, R2M,

Virgin Music und Famous Music, wodurch das Unternehmen auf insgesamt eine

Million Urheberrechte kommt und weniger als vier Jahre nach der Gründung zum

viertgrößten Musikverlag der Welt wird.

2013

Bertelsmann kauft die Anteile von KKR, um BMG vollständig zu übernehmen. Das

Unternehmen erwirbt den Verlag Primary Wave und die Kataloge von Sanctuary

Records und Mute Records. BMG landet im Juli 2013 mit "Hoch2" von Hip-Hop-Star

RAF 3.0 sein erstes Nummer-eins-Album in Deutschland. In einem bahnbrechenden

Signing sichert sich BMG die Rechte an den Katalogen von Mick Jagger und Keith

Richards.

2014

BMG China gibt sein Debüt mit einer Niederlassung in Peking. Die Übernahme von

Talpa Music in den Niederlanden führt zur Gründung von BMG Talpa Music. BMG

setzt das schnelle Wachstum im Tonträgerbereich mit der Übernahme des

Skint/Loaded-Katalogs, der Labels Vagrant (USA) und Infectious (Großbritannien)

sowie des Katalogspezialisten Union Square Music fort. Das Unternehmen verbucht

mit "Cavalier Youth" von You Me At Six sein erstes britisches Nummer-eins-Album

und mit "Hydra" von Within Temptation sein erstes niederländisches

Nummer-eins-Album.

2015

BMG unterzeichnet einen Vertrag mit dem chinesischen E-Commerce-Riesen Alibaba,

um die Musik von BMG-Kunden in das bevölkerungsreichste Land der Welt zu

bringen. BMG erwirbt das US-Rocklabel Rise Records und den Minder Music

Verlagskatalog. Mit Iron Maiden und Scarface werden zwei gleichzeitige

Top-10-Platzierungen in den US-Charts erreicht. Und es gibt das erste

Nummer-eins-Album in den USA: Janet Jacksons "Unbreakable".

2016

BMG startet in Australien und Brasilien. Rick Astley und blink-182 unterzeichnen

bei BMG und veröffentlichen jeweils Nummer-eins-Alben. Der Smash-Hit "Lost on

You" von LP erreicht Platin in Italien und Griechenland sowie Gold in

Frankreich, der Schweiz und Belgien. Roger Waters unterzeichnet seinen

Pink-Floyd-Katalog bei BMG. Rick Astley und Van Morrison unterzeichnen weltweite

Verlagsverträge mit BMG. Das australische Verlags- und Aufnahmeunternehmen

Alberts findet bei BMG ein neues Zuhause. Mit dem Erwerb des ARC-Katalogs

sichert sich BMG Blues- und Rock'n'Roll-Größen wie Chuck Berry und die Beach

Boys. BMG relauncht Noise Records.

2017

BMG erwirbt die BBR Music Group und bringt BMG Production Music auf den Markt.

Netflix Inc. unterzeichnet einen Exklusivvertrag mit BMG, um seine

Musikverlagsrechte außerhalb der USA verwalten zu lassen. BMG veröffentlicht

vier Nummer-eins-Alben in vier europäischen Ländern mit vier verschiedenen

Künstlern: Kontra K's "Gute Nacht" (Deutschland), Texas' "Jump On Board"

(Frankreich), Francesco Gabbanis "Magellano" (Italien) und Per Gessles "En

Vacker Natt" (Schweden). BMG-Songwriter Poo Bear hat zwei der größten Hits des

Jahres 2017 mitgeschrieben, "I'm The One" (DJ Khaled ft. Justin Bieber, Quavo,

Chance the Rapper, Lil Wayne) und "Despacito" (Luis Fonsi & Daddy Yankee ft.

Justin Bieber).

2018

BMG verstärkt seine Aktivitäten im Film- und Fernsehgeschäft. BMG produziert und

finanziert Musik-Filme wie "Bad Reputation", "Rudeboy - The Story Of Trojan

Records", eine David Crosby-Dokumentation und Shows wie "Live From Daryl's

House" und "Ready Steady Go!". Künstler wie Dido, Lenny Kravitz, Good Charlotte,

Alice In Chains und Cypress Hill unterschreiben bei BMG. Songwriter wie Ringo

Starr, Cat Stevens und Camille Purcell vertrauen ihre Arbeit BMG an. Mit der

Übernahme des renommierten Hip-Hop-Labels RBC Records sowie World Circuit

Records kommen weitere hochkarätige Künstler:innen und Kataloge hinzu.

2019

BMG steigt mit Shelter Music ins Künstlermanagement ein und erweitert seine

Präsenz in Lateinamerika, Südostasien und Kanada. Das Unternehmen unterzeichnet

außerdem einen weltweiten Produktionsmusikvertrag mit Netflix Inc. Zu den

erfolgreichsten Veröffentlichungen gehören Projekte von Jason Aldean, Blanco

Brown, Keith Richards, AJR und Lil Dicky sowie Nummer-eins-Alben von Kylie

Minogue, Jack Savoretti und Kontra K. Im Musikverlagsgeschäft sind

Nummer-eins-Alben von Lewis Capaldi, Bring Me The Horizon, Juice WRLD, 21 Savage

und Johannes Oerding zu verzeichnen. BMG startet das Klassik- und Jazz-Label

Modern Recordings, das erste neue Label des Unternehmens seit 2008.

2020

BMG unternimmt einen strategischen Schritt in Richtung Live-Entertainment und

erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung am Konzertveranstalter Undercover. Zu den

Neuerwerbungen im Tonträgerkatalog gehören Mick Fleetwood und No Angels, zu den

Top-Tonträgerprojekten Veröffentlichungen von Conkarah, Curtis Waters, KSI,

Kylie Minogue und Run The Jewels. BMG geht eine globale Partnerschaft mit Dark

Horse Records ein. 21 Savage, AC/DC, Lewis Capaldi, Nav und The Rolling Stones

landen mit ihren Alben und Singles unter den BMG-Künstler:innen auf den ersten

Plätzen.

2021

BMG verstärkt sein Akquisitionsprogramm und wird mithilfe des

Boost-Investitionsprogramms von Bertelsmann zu einem der aktivsten Käufer von

Musikrechten in der Welt. Es werden Deals mit einigen der bekanntesten Künstler

der populären Musikgeschichte abgeschlossen, darunter Tina Turner, Mötley Crüe

und ZZ Top.

2022

BMG verdoppelt seine Investitionen mit dem Erwerb von Rechten an klassischen

Künstler:innen und Songwritern wie Simple Minds, Primal Scream, Jean-Michel

Jarre und John Lee Hooker. Der Umsatz von BMG steigt um 25 Prozent und

verzeichnet damit das größte Wachstum in der 14-jährigen Geschichte des

Unternehmens. Zu den Höhepunkten des Jahres zählen: ein Vertrag über die

Vertretung der Rechte am Music Publishing Katalog von George Harrison; die

Expansion in Lateinamerika mit der Eröffnung eines Büros in Mexiko-Stadt;

hochkarätige Vertragsabschlüsse mit Elvis Costello, Logic, Slowthai, Rita Ora

und vielen anderen mehr; eine Reihe von hochgelobten Dokumentarfilmen von "DIO:

Dreamers Never Die" bis zur einzigen David-Bowie-Dokumentation, die vom

Bowie-Nachlass unterstützt wird, "Moonage Daydream".

Über Bertelsmann

Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen, das in

rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das

Entertainmentunternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House,

das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing

Services, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk

Bertelsmann Investments. Mit weltweit 165.000 Mitarbeitenden erzielte das

Unternehmen im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 20,2 Mrd. Euro. Bertelsmann

steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht

erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller

Welt begeistern. Bertelsmann verfolgt das Ziel der Klimaneutralität bis 2030.

http://www.bertelsmann.de

Pressekontakt:

Bertelsmann SE & Co. KGaA

Markus Harbaum

Leiter Communications Content Team

Pressesprecher

Tel.: +49 5241 80-24 66

mailto:markus.harbaum@bertelsmann.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7842/5511522

OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA