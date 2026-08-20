OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Shiprocket geht an die Börse: Bertelsmann ...

20.08.26 10:12 Uhr

Shiprocket geht an die Börse: Bertelsmann Investments feiert

bedeutenden Börsengang in Indien (FOTO)

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Gütersloh / Neu-Delhi / Mumbai, (ots) -

- Bertelsmann India Investments unterstützt Shiprocket seit 2015 und hat die

Entwicklung zur führenden E-Commerce-Plattform Indiens begleitet

- Shiprocket schließt ersten Handelstag nach Börsengang mit einem Volumen von

170 Mio. US-Dollar bei einer Bewertung von 1,1 Mrd. US-Dollar

- BII bleibt mit einem Anteil von rund 19 Prozent größter institutioneller

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Investor des Unternehmens

- Carsten Coesfeld: "Shiprocket ist ein eindrucksvolles Beispiel für unseren

langfristigen Ansatz, in herausragende Gründer und Unternehmen in Indien zu

investieren."

Bertelsmann Investments (BI) feiert einen bedeutenden Meilenstein für sein

Portfolio: Die indische E-Commerce-Plattform Shiprocket hat ihren Börsengang

erfolgreich abgeschlossen und ist nun an der National Stock Exchange of India

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und der BSE gelistet. Der Börsengang mit einem Volumen von rund 170 Mio.

US-Dollar bewertet Shiprocket zum Ende des ersten Handelstages mit 1,1 Mrd.

US-Dollar und markiert zugleich einen wichtigen Meilenstein in der langjährigen

Partnerschaft zwischen Shiprocket und Bertelsmann India Investments (BII), dem

indischen Investmentarm von Bertelsmann Investments. Bereits im Vorfeld stieß

der Börsengang auf eine außergewöhnlich hohe Nachfrage bei Investoren und war

100-fach überzeichnet.

BII investierte bereits 2015 als erster institutioneller Venture-Investor in

Shiprocket. Damals betreute Shiprocket rund 1.500 Kunden und erzielte einen

Umsatz von weniger als 2 Mio. US-Dollar. Seitdem hat BII das Gründerteam um CEO

Saahil Goel bei mehreren strategischen Neuausrichtungen des Unternehmens

begleitet. Heute ist Shiprocket die größte E-Commerce-Plattform Indiens, betreut

mehr als 214.000 aktive Händler und erzielt in diesem Jahr einen Umsatz von mehr

als 200 Mio. US-Dollar. Die KI-gestützte Plattform bündelt Versand, Fulfillment,

Checkout und grenzüberschreitenden E-Commerce für Händler in ganz Indien.

Carsten Coesfeld, CEO von Bertelsmann Investments, sagt: "Shiprocket ist ein

eindrucksvolles Beispiel für unseren langfristigen Ansatz, in herausragende

Gründer und Unternehmen in Indien zu investieren. Wir haben das Gründerteam

bereits in einer sehr frühen Phase der Unternehmensentwicklung unterstützt und

miterlebt, wie sie Shiprocket durch wiederholte strategische Neuausrichtungen,

Innovation und Skalierung zu einer führenden Technologieplattform entwickelt

haben. Der Börsengang ist ein entscheidender Meilenstein für das Unternehmen,

aber auch für unsere Partnerschaft. Wir sind weiterhin vom langfristigen

Potenzial von Shiprocket überzeugt und freuen uns darauf, diesen Weg als

Anteilseigner weiter zu begleiten."

Auch nach dem Börsengang bleibt BII der größte Venture-Investorvon Shiprocket

und hält einen Anteil von rund 19 Prozent am Unternehmen. Am ersten Handelstag

schloss die Shiprocket-Aktie 48 Prozent über dem Ausgabepreis. Zu den

langjährigen Venture-Investoren des Unternehmens zählen Tribe Capital, March

Capital und KDT Ventures, der Venture-Arm von Koch Inc. Im Rahmen des

Börsengangs kamen weitere renommierte Kapitalmarktinvestoren hinzu, darunter SBI

Mutual Fund, HDFC Mutual Fund und Goldman Sachs.

Deniz Pielsticker, CFO von Bertelsmann Investments, sagt: "Der Börsengang von

Shiprocket zeigt, welcher Wert durch langfristig orientiertes Kapital und eine

dauerhafte Partnerschaft geschaffen werden kann. Seit unserer ersten Investition

im Jahr 2015 hat sich das Unternehmen bemerkenswert gut entwickelt. Für

Bertelsmann Investments ist Shiprocket ein überzeugendes Beispiel dafür, wie wir

mit unseren Venture-Capital-Aktivitäten erheblichen finanziellen Wert schaffen

und uns gleichzeitig an einigen der dynamischsten Wachstumsmärkte der Welt

beteiligen können."

Shiprocket hat sich von einer Versandlösung für kleine und mittelständische

Händler zu einer integrierten Technologieplattform entwickelt, die zentrale

Bereiche der E-Commerce-Wertschöpfungskette abdeckt. Heute vereint das Angebot

des Unternehmens Versand, Fulfillment, Checkout und grenzüberschreitenden

E-Commerce in einem KI-gestützten Ökosystem und ermöglicht Händlern damit, ihre

Geschäfte zu steuern und weiterzuentwickeln.

Pankaj Makkar, Managing Partner von Bertelsmann India Investments, sagt: "Als

wir 2015 erstmals in Shiprocket investierten, hatte das Unternehmen rund 1.500

Kundenund einen Umsatz von weniger als 2 Mio. US-Dollar. Überzeugt haben uns

damals die Ambitionen von Saahil und dem Gründerteam sowie ihre Fähigkeit,

grundlegende Herausforderungen im sich rasant entwickelnden indischen

E-Commerce-Ökosystem zu erkennen und zu lösen. Im Laufe der Jahre hat das Team

immer wieder bewiesen, dass es in der Lage ist, sich strategisch neu

auszurichten, seine Pläne konsequent umzusetzen und in großem Maßstab zu

wachsen. Das heutige Börsendebüt ist ein außergewöhnlicher Meilenstein, und wir

sind stolz darauf, Shiprocket auf diesem Weg begleitet zu haben. Wir sind

weiterhin fest vom Team und den vor ihm liegenden Chancen überzeugt."

Der Börsengang unterstreicht zugleich das umfassende Engagement von Bertelsmann

Investments in Indien als einem seiner wichtigsten Wachstumsmärkte. Im Rahmen

seiner Boost-Strategie hat sich Bertelsmann dazu verpflichtet, über BII jährlich

mehr als 100 Mio. US-Dollar zu investieren; 2025 markierte dabei ein Rekordjahr.

2026 hat BII bereits acht Investitionen getätigt, davon sieben

Folgeinvestitionen, unter anderem in Rozana, Snabbit und Handpickd.

Über Bertelsmann Investments

Bertelsmann Investments (BI) bündelt als globale Investmentplattform, die

weltweit Unternehmertum fördert und erstklassige Renditen erzielt, die

Venture-Capital-Aktivitäten des Bertelsmann-Konzerns sowie den Wachstumsbereich

Bertelsmann Next. Der Venture-Capital-Arm umfasst die Fonds Bertelsmann Asia

Investments (BAI), Bertelsmann India Investments (BII), futurepresent und

Bertelsmann Healthcare Investments (BHI) sowie ausgewählte Fonds- und

Direktinvestitionen, u.a. in Europa, den USA, Lateinamerika und Südostasien. Der

Bereich Bertelsmann Next umfasst die Inkubationsaktivitäten und

Buy-and-Build-Strategien von Bertelsmann mit einem Schwerpunkt auf neue

Wachstumsbranchen und -märkten, insbesondere in den Bereichen Mobile Ad Tech

(Applike), HR Tech (EMBRACE), Pharma Tech (cormeo) und in Indien

(LetsTransport). Über das Fondsnetzwerk und die Next-Aktivitäten hat Bertelsmann

Investments rund 2,3 Milliarden Euro in rund 500 innovative Unternehmen und

Fonds investiert. Bertelsmann Investments hält derzeit weltweit mehr als 300

aktive Beteiligungen, arbeitet mit führenden Unternehmern und VC-Fonds zusammen

und ist ein Zuhause für unternehmerische Talente. Weitere Informationen finden

Sie unter: http://www.bertelsmann-investments.com

Über Bertelsmann India Investments

Bertelsmann India Investments (BII) wurde 2012 gegründet und ist ein

sektorunabhängiger Venture-Capital-Fonds, der Indiens nächste Generation

transformativer Unternehmensführer unterstützt. BII konzentriert sich auf

Start-ups in der frühen Wachstumsphase (Series A bis C) und kombiniert

langfristiges Kapital mit einer langfristig angelegten Wachstumspartnerschaft,

um Gründer dabei zu unterstützen, ihre Unternehmen nachhaltig zu skalieren. Mit

einem verwalteten Vermögen (AUM) von rund 1 Milliarde US-Dollar umfasst das

Portfolio führende Innovatoren wie Shiprocket, Eruditus, Licious, Nat Habit,

LetsTransport und Orange Health Labs. Als indischer Investmentarm der

Bertelsmann-Gruppe nutzt BII die Stärke von Bertelsmann Investments (BI) - einem

der weltweit größten VC-Ökosysteme mit Investitionen von mehr als 2 Milliarden

Euro in über 300 Unternehmen weltweit.

Über Shiprocket

Shiprocket is a leading Indian e-commerce logistics and shipping platform

serving online retailers and D2C brands. It aggregates multiple courier

partners, automates domestic and international shipping, and offers AI-powered

solutions across checkout, warehousing, fulfillment, and shipment tracking.

http://www.shiprocket.in

Pressekontakt:

Bertelsmann SE & Co. KGaA

Jan Hölkemann

Pressesprecher / Communications Content Team

Kommunikation Bertelsmann Investments

Telefon: +49 5241 80-89923

mailto:jan.hoelkemann@bertelsmann.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7842/6336804

OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA