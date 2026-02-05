OTS: Bertrandt AG / Profitabilität verbessert und Gesamtleistung stabilisiert ...
Profitabilität verbessert und Gesamtleistung stabilisiert / Bertrandt
veröffentlicht Bericht zum 1. Quartal 2025/2026 (FOTO)
Ehningen (ots) - Das Auftaktquartal 2025/2026 des Bertrandt Konzerns war von
heterogenen, insgesamt jedoch konstruktiven makroökonomischen Rahmenbedingungen
geprägt. Die Gesamtleistung betrug im Berichtszeitraum 234.052 TEUR und war im
Vergleich zum Vorjahreszeitraum rückläufig. Gleichzeitig konnte das EBIT spürbar
gesteigert werden, was die Wirksamkeit des Ergebnisoptimierungsprogramms "Fit
for Future" sowie der darüber hinaus eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen
bestätigt.
In der Automobilbranche zeigte sich zum Jahreswechsel ein gemischtes Bild. Die
Geschäftserwartungen hellten sich leicht auf, während die aktuelle Lage
weiterhin herausfordernd eingeschätzt wurde. Auch bei Bertrandt war die
Auslastung aufgrund von anhaltend verzögerten Projektentscheidungen einzelner
Kunden noch gering. Dennoch hat sich der Auftragseingang zum Quartalsende
belebt. Damit wird die Einschätzung von Bertrandt hinsichtlich einer weiteren
Normalisierung der Projektvergabe von Entwicklungsleistungen im Laufe des
Geschäftsjahres 2025/2026 bestätigt.
"Die Automobilhersteller treiben aktuell sowohl die Technologievielfalt als auch
den Ausbau ihrer Modellpaletten voran. Diese Entwicklungen stärken die Nachfrage
nach Entwicklungsleistungen deutlich. Außerdem nehmen die Investitionen unserer
Kunden in Forschung und Entwicklung auch in den kommenden Jahren zu. Das
bestätigt auch der Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA). Dass die
F&E-Budgets grundsätzlich auf einem hohen Niveau bleiben, bietet uns weiterhin
gute Chancen auf dem Engineering-Markt", sagt Markus Ruf, Mitglied des Vorstands
Finanzen.
Bertrandt erzielte im ersten Quartal 2025/2026 eine Gesamtleistung von 234.052
TEUR (Q1 2024/2025: 266.451 TEUR) und blieb damit noch unter dem
Vorjahresniveau. Gegenüber den beiden Vorquartalen zeigte sich jedoch bereits
eine Stabilisierung der Geschäftsentwicklung. Das EBIT erreichte im
Berichtszeitraum trotz der gesunkenen Gesamtleistung einen positiven Wert in
Höhe von 238 TEUR (Q1 2024/2025: -2.143 TEUR). Die spürbare Verbesserung
spiegelt die Wirksamkeit des Ergebnisoptimierungsprogramms "Fit for Future"
sowie der darüber hinaus eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen wider. Der
Personalbestand sank zum 31.12.2025 auf 11.932 Mitarbeitende (Vorjahr: 13.605).
Unter der Annahme einer im Geschäftsjahresverlauf sukzessiv steigenden
Auslastung - insbesondere im zweiten Halbjahr der laufenden Berichtsperiode -
bleibt der Vorstand bei seinen Prognose-Aussagen des Geschäftsberichts 2024/2025
(Seite 152ff). Demnach wird zusammenfassend ein moderater* Anstieg der
Gesamtleistung und eine deutliche* Verbesserung des EBIT auf einen positiven
Wert erwartet.
*moderat: 0-10 %, deutlich >10 %
Pressekontakt:
Bertrandt AG
Birkensee 1
71139 Ehningen
Julia Schmid
Corporate Communications
Mobil: +49 (0)16098628706
E-Mail: mailto:presse@bertrandt.com
http://www.bertrandt.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/14016/6215310
OTS: Bertrandt AG