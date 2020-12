OTS: Bien-Zenker GmbH / Bien-Zenker mit positiver Entwicklung in 2020 / ...

Aktien in diesem Artikel

Schlüchtern (ots) - Bien-Zenker (https://www.bien-zenker.de/), einer der

größten Fertighaushersteller Europas mit Sitz im hessischen Schlüchtern, hat im

Jahr 2020 abermals ein starkes Wachstum verzeichnet. "Obwohl wir in diesem Jahr

mit der Corona-Pandemie vor außergewöhnliche Herausforderungen gestellt wurden,

ist 2020 für Bien-Zenker aus wirtschaftlicher Sicht sehr erfolgreich gelaufen",

sagt Friedemann Born, Geschäftsbereichsleiter Vertrieb, im Rückblick. "Wir

werden 2020 elf Prozent mehr Häuser bauen als im Vorjahr und können, verglichen

mit dem letztjährigen Ergebnis, auch über 20 Prozent mehr Hausverkäufe

verzeichnen." Die mit der Pandemiebekämpfung einhergehenden Einschränkungen hat

Bien-Zenker demzufolge gut gemeistert. "Weil wir schon seit Jahren stark an der

Digitalisierung sämtlicher Prozesse arbeiten, konnten wir angefangen bei der

Beratung der Interessenten über die Planung und die Produktion bis hin zur

Organisation der Baustellen schnell reagieren, ohne aus dem Tritt zu kommen. Wir

haben umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt, ohne dass es zu Verzögerungen

bei den Hausbauterminen kam. Darauf sind wir alle sehr stolz", sagt Born.

"Die Pandemie hat uns Anfang des Jahres genauso überraschend getroffen wie alle

anderen Hausbauunternehmen", erzählt Born. "Aber wir waren vielleicht besser

darauf vorbereitet." Interessenten finden bei Bien-Zenker alle

Informationsmaterialien online - von der Informationsbroschüre bis zum

virtuellen Hausrundgang - und können über viele verschiedene Kanäle in Kontakt

treten und ihre Fragen stellen. "Wir haben zusätzlich ganz neue Formate

eingeführt, weil bisherige Veranstaltungen nicht mehr durchführbar waren.

Beispielsweise anstelle des Tags der offenen Tür den Hausbau-Infotag als

Live-Stream, bei dem Baufamilien einen umfassenden Blick hinter die Kulissen

bekommen und so nah dran sind, wie es ohne einen Werksbesuch möglich ist. Auch

im Service sind wir so flexibel, dass unsere Baufamilien auf fast nichts

verzichten müssen", sagt Born. Die Bien-Zenker Hausberater können von jedem

beliebigen Ort aus arbeiten. Sie habe ihr Büro praktisch immer dabei. Dabei

können sie über digitale Kanäle und insbesondere Video-Schaltungen die

Baufamilien so ausführlich beraten, als säßen sie an einem Tisch. "So ist

sichergestellt, dass unsere Baufamilien bei der Verwirklichung ihres Haustraums

immer perfekt unterstützt werden", versichert Born.

Die Digitalisierung der Fertigung war auch ein wesentlicher Faktor für das gute

Abschneiden, so Born. Durch die digitale Vernetzung von der Planung über die

Fertigung bis hin zur Montage auf der Baustelle konnte Bien-Zenker die im

Branchenvergleich kurzen Lieferzeiten auch unter den erschwerten Bedingungen

dieses Jahres einhalten. Zudem ermöglichte die digitalisierte Fertigung eine

weitere Optimierung der Ressourcennutzung und leistete somit auch einen Beitrag

zur Verbesserung der Nachhaltigkeit des Hausbauprozesses insgesamt. Bauherren

profitieren zudem von der hochpräzisen Fertigung und der damit einhergehenden

zusätzlichen Verbesserung der Qualität der Bauteile. Gleichzeitig sind die

durchweg digitalisierten Prozesse auch die Voraussetzung dafür, dass Baufamilien

über die Bien-Zenker App ständig über die Fortschritte ihres Bauprojekts

informiert werden können. Über die App haben sie außerdem den direkten Kontakt

zu ihrem Bien-Zenker Team und alle relevanten Unterlagen direkt zur Hand. "Die

Pandemie ist für alle eine schwere Prüfung", sagt Born. "Aber wir sind sehr

froh, dass wir alle Erwartungen unserer Bauherren voll erfüllen und ihnen so

etwas geben, auf das sie sich freuen können."

Über Bien-Zenker

Die Bien-Zenker GmbH, einer der größten Fertighaushersteller in Europa, blickt

auf über 114 Jahre Erfahrung und über 80.000 gebaute Häuser zurück. Über 600

Mitarbeiter im topmodernen Hausbauwerk am Sitz im hessischen Schlüchtern bauen

zusammen mit den Hausberatern in den rund 60 Musterhäusern und Vertriebsbüros in

ganz Deutschland jedem Bauherrn sein ganz individuell perfektes Haus.

Bien-Zenker Häuser bieten dabei technisch größtmögliche Energieeffizienz bei

maximaler Individualisierung und sind auf die mittleren bis gehobenen

Preisklassen ausgerichtet. Als erster Fertighaushersteller hat Bien-Zenker

außerdem eine Bauherren-App entwickelt, mit der Bauherren alle Unterlagen und

die aktuellsten Informationen zu ihrem Bauprojekt immer dabeihaben. Alle

Bien-Zenker Häuser unterliegen den Anforderungen der Qualitätsgemeinschaft

Deutscher Fertigbau (QDF) und sind serienmäßig mit dem Gold-Siegel der Deutschen

Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen - DGNB e.V. zertifiziert. Bien-Zenker bildet

jedes Jahr rund 30 Nachwuchs-Fachkräfte aus und ist einer der größten

Arbeitgeber in Ost-Hessen. Mit der Initiative "Bienen schützen. Zukunft sichern"

engagiert sich das Unternehmen außerdem für den Erhalt der Artenvielfalt und den

Naturschutz.

