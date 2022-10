OTS: Bien-Zenker GmbH / Bien-Zenker schafft Voraussetzung für KFW-Förderung / ...

Heute Abend schaut sich Trading-Experte Ingmar Königshofen wieder mit Ihnen zusammen die Aktienmärkte an. Erhalten Sie exklusive Börsen-Tipps und Marktausblicke vom Profi direkt aus erster Hand!

GO

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX zeitweise über 12.500 Punkten -- Nikkei legt letztendlich zu - Chinesische Börsen im Feiertag -- Porsche, VW und BMW auf dem US-Automarkt mit höherem Absatz -- ProSiebenSat.1, BASF im Fokus

Nestlé-Chef rechnet nicht mit baldigem Ende der Kosteninflation. Australiens Notenbank hebt Leitzins an - allerdings nur leicht. EU-Kommission bereitet sich auf mögliche Stromausfälle vor. Sika stockt Umsatzprognose auf. Holcim kauft Polymers Sealants North America zu. Roche erhält in den USA Zulassung für Brustkrebs-Begleittest. Gebiet um Nord-Stream-Lecks abgesperrt - Untersuchungen geplant. RTL will Sender M6 nun doch nicht verkaufen.