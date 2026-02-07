OTS: Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG / Bikeleasing-Gruppe und Decathlon ...
Bikeleasing-Gruppe und Decathlon PULSE schließen strategische
Partnerschaft erfolgreich ab, um nachhaltige Mobilität in Europa
voranzutreiben (FOTO)
Uslar / Villeneuve d'Ascq (ots) - Die Bikeleasing-Gruppe und Decathlon PULSE
haben das Closing ihrer zuvor angekündigten strategischen Partnerschaft
erfolgreich abgeschlossen. Wie geplant hat die hundertprozentige
Tochtergesellschaft der globalen Multisport-Marke Decathlon eine
Mehrheitsbeteiligung von 65% an der Bikeleasing-Gruppe erworben. Alle
regulatorischen und formalen Anforderungen wurden erfüllt, sodass die
Zusammenarbeit zwischen den beiden Partnern nun vollständig beginnen kann.
Die Bikeleasing-Gruppe bleibt mit ihren eigenständigen Marken
Bikeleasing-Service, Probonio, BIKE2FUTURE und Lesora unverändert. Auch das
bestehende Managementteam, einschließlich der Gründer und Geschäftsführer
Bastian Krause und Paul Sinizin, ist weiterhin für die strategische Ausrichtung
und operative Weiterentwicklung verantwortlich, um Kontinuität in Vision und
Umsetzung zu gewährleisten.
Aufbau auf komplementären Stärken
Mit dem Closing startet zugleich eine neue Phase der Zusammenarbeit zwischen der
Bikeleasing-Gruppe und Decathlon PULSE, die auf einer gemeinsamen langfristigen
Vision und gegenseitigem Vertrauen basiert. Durch diese Partnerschaft kann die
Bikeleasing-Gruppe von Decathlons umfassender Branchenexpertise und breitem
Netzwerk profitieren, um ihre Weiterentwicklung über die bisherigen Märkte
hinaus zu unterstützen, und dabei weiterhin unabhängig mit ihren etablierten
Marken agieren.
Für Kundinnen und Kunden, Partner, den Fachhandel sowie die Mitarbeiter der
Bikeleasing-Gruppe bedeutet das Closing Kontinuität und Zuverlässigkeit -
verbunden mit der Perspektive, den erfolgreichen Wachstumskurs der Gruppe
konsequent fortzusetzen und schrittweise neue Kooperationsfelder innerhalb des
Decathlon-Ökosystems zu erschließen.
Gemeinsamer Anspruch auf nachhaltiges Wachstum
"Nach der Ankündigung Ende vergangenen Jahres können wir die Zusammenarbeit nun
konkret gestalten", sagt Bastian Krause, Chief Executive Officer der
Bikeleasing-Gruppe. "Gemeinsam mit Decathlon PULSE starten wir in eine Phase, in
der wir unsere Organisation gezielt weiterentwickeln und internationale
Wachstumschancen strukturiert angehen, ohne die Stärke unseres bestehenden
Geschäftsmodells aus den Augen zu verlieren."
Auch Decathlon PULSE betont den operativen Start der Zusammenarbeit: "Diese
Partnerschaft spiegelt unsere feste Überzeugung und unseren Glauben an die
Schlüsselrolle und die Entwicklung zirkulärer Geschäftsmodelle wider, ebenso wie
an die Vorteile von Mobilität im Alltag der Menschen. Wir sind besonders stolz
darauf, mit so leidenschaftlichen Gründern und hochengagierten Teams
zusammenzuarbeiten, die eine wirklich wirkungsvolle und skalierbare Plattform
aufgebaut haben," erklärt Franck Vigo, Chief Executive Officer von Decathlon
PULSE. "Gemeinsam wollen wir die Entwicklung zugänglicher, zirkulärer und
skalierbarer Mobilitätslösungen beschleunigen und gleichzeitig Synergien im
gesamten Decathlon-Ökosystem schaffen."
Mit dem erfolgreichen Abschluss der Transaktion ist die Grundlage für die
Bikeleasing-Gruppe und Decathlon PULSE geschaffen, um gemeinsam die nächste
Wachstumsphase voranzutreiben - mit Innovation, Nachhaltigkeit und operativer
Exzellenz und der Vision einer langfristigen Partnerschaft, um die Zukunft der
Mobilität und Mitarbeiter-Benefits in Europa zu gestalten.
Über die Bikeleasing-Gruppe
Die Bikeleasing-Gruppe ist einer der führenden Anbieter für nachhaltige
Radmobilität und moderne Mitarbeiter-Benefits im deutschsprachigen Raum. Seit
2015 entwickelt die Unternehmensgruppe digitale Plattformlösungen für
Dienstrad-Leasing, Versicherungsleistungen und vielfältige Benefit-Angebote.
Bereits mehr als 80.000 Unternehmenskunden mit insgesamt über 4 Millionen
Beschäftigten nutzen die Services. Zur Gruppe gehören die Marken
Bikeleasing-Service (Deutschland und Österreich), Probonio (Deutschland und
Österreich), BIKE2FUTURE und Lesora. Mehr Informationen:
https://www.bikeleasing.de/
Über Decathlon PULSE
Decathlon PULSE ist die Investment- und Startup-Einheit von Decathlon, die
darauf ausgerichtet ist, neue langfristige Wachstumsmotoren zu schaffen und die
Ambition von Decathlon zu beschleunigen, Sport und Wohlbefinden für alle
zugänglich zu machen. Als unabhängige Einheit innerhalb von Decathlon baut,
investiert und akquiriert Decathlon PULSE zukunftsorientierte Unternehmen, die
die strategischen Ziele der Decathlon Gruppe ergänzen und das globale
Sport-Ökosystem gestalten. Für das Gute. Mehr Informationen:
http://www.decathlonpulse.com/
Pressekontakt:
Linda Volkmann
Group Head Communications
E-Mail: mailto:presse@bikeleasing.de
Telefon: +49 151 / 67 97 41 62
https://bikeleasing.de/presse
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/166262/6305728
OTS: Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG