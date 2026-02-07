OTS: Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG / Bikeleasing-Gruppe und Decathlon ...

Bikeleasing-Gruppe und Decathlon PULSE schließen strategische

Partnerschaft erfolgreich ab, um nachhaltige Mobilität in Europa

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voranzutreiben (FOTO)

Uslar / Villeneuve d'Ascq (ots) - Die Bikeleasing-Gruppe und Decathlon PULSE

haben das Closing ihrer zuvor angekündigten strategischen Partnerschaft

erfolgreich abgeschlossen. Wie geplant hat die hundertprozentige

Tochtergesellschaft der globalen Multisport-Marke Decathlon eine

Mehrheitsbeteiligung von 65% an der Bikeleasing-Gruppe erworben. Alle

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regulatorischen und formalen Anforderungen wurden erfüllt, sodass die

Zusammenarbeit zwischen den beiden Partnern nun vollständig beginnen kann.

Die Bikeleasing-Gruppe bleibt mit ihren eigenständigen Marken

Bikeleasing-Service, Probonio, BIKE2FUTURE und Lesora unverändert. Auch das

bestehende Managementteam, einschließlich der Gründer und Geschäftsführer

Bastian Krause und Paul Sinizin, ist weiterhin für die strategische Ausrichtung

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und operative Weiterentwicklung verantwortlich, um Kontinuität in Vision und

Umsetzung zu gewährleisten.

Aufbau auf komplementären Stärken

Mit dem Closing startet zugleich eine neue Phase der Zusammenarbeit zwischen der

Bikeleasing-Gruppe und Decathlon PULSE, die auf einer gemeinsamen langfristigen

Vision und gegenseitigem Vertrauen basiert. Durch diese Partnerschaft kann die

Bikeleasing-Gruppe von Decathlons umfassender Branchenexpertise und breitem

Netzwerk profitieren, um ihre Weiterentwicklung über die bisherigen Märkte

hinaus zu unterstützen, und dabei weiterhin unabhängig mit ihren etablierten

Marken agieren.

Für Kundinnen und Kunden, Partner, den Fachhandel sowie die Mitarbeiter der

Bikeleasing-Gruppe bedeutet das Closing Kontinuität und Zuverlässigkeit -

verbunden mit der Perspektive, den erfolgreichen Wachstumskurs der Gruppe

konsequent fortzusetzen und schrittweise neue Kooperationsfelder innerhalb des

Decathlon-Ökosystems zu erschließen.

Gemeinsamer Anspruch auf nachhaltiges Wachstum

"Nach der Ankündigung Ende vergangenen Jahres können wir die Zusammenarbeit nun

konkret gestalten", sagt Bastian Krause, Chief Executive Officer der

Bikeleasing-Gruppe. "Gemeinsam mit Decathlon PULSE starten wir in eine Phase, in

der wir unsere Organisation gezielt weiterentwickeln und internationale

Wachstumschancen strukturiert angehen, ohne die Stärke unseres bestehenden

Geschäftsmodells aus den Augen zu verlieren."

Auch Decathlon PULSE betont den operativen Start der Zusammenarbeit: "Diese

Partnerschaft spiegelt unsere feste Überzeugung und unseren Glauben an die

Schlüsselrolle und die Entwicklung zirkulärer Geschäftsmodelle wider, ebenso wie

an die Vorteile von Mobilität im Alltag der Menschen. Wir sind besonders stolz

darauf, mit so leidenschaftlichen Gründern und hochengagierten Teams

zusammenzuarbeiten, die eine wirklich wirkungsvolle und skalierbare Plattform

aufgebaut haben," erklärt Franck Vigo, Chief Executive Officer von Decathlon

PULSE. "Gemeinsam wollen wir die Entwicklung zugänglicher, zirkulärer und

skalierbarer Mobilitätslösungen beschleunigen und gleichzeitig Synergien im

gesamten Decathlon-Ökosystem schaffen."

Mit dem erfolgreichen Abschluss der Transaktion ist die Grundlage für die

Bikeleasing-Gruppe und Decathlon PULSE geschaffen, um gemeinsam die nächste

Wachstumsphase voranzutreiben - mit Innovation, Nachhaltigkeit und operativer

Exzellenz und der Vision einer langfristigen Partnerschaft, um die Zukunft der

Mobilität und Mitarbeiter-Benefits in Europa zu gestalten.

Über die Bikeleasing-Gruppe

Die Bikeleasing-Gruppe ist einer der führenden Anbieter für nachhaltige

Radmobilität und moderne Mitarbeiter-Benefits im deutschsprachigen Raum. Seit

2015 entwickelt die Unternehmensgruppe digitale Plattformlösungen für

Dienstrad-Leasing, Versicherungsleistungen und vielfältige Benefit-Angebote.

Bereits mehr als 80.000 Unternehmenskunden mit insgesamt über 4 Millionen

Beschäftigten nutzen die Services. Zur Gruppe gehören die Marken

Bikeleasing-Service (Deutschland und Österreich), Probonio (Deutschland und

Österreich), BIKE2FUTURE und Lesora. Mehr Informationen:

https://www.bikeleasing.de/

Über Decathlon PULSE

Decathlon PULSE ist die Investment- und Startup-Einheit von Decathlon, die

darauf ausgerichtet ist, neue langfristige Wachstumsmotoren zu schaffen und die

Ambition von Decathlon zu beschleunigen, Sport und Wohlbefinden für alle

zugänglich zu machen. Als unabhängige Einheit innerhalb von Decathlon baut,

investiert und akquiriert Decathlon PULSE zukunftsorientierte Unternehmen, die

die strategischen Ziele der Decathlon Gruppe ergänzen und das globale

Sport-Ökosystem gestalten. Für das Gute. Mehr Informationen:

http://www.decathlonpulse.com/

Pressekontakt:

Linda Volkmann

Group Head Communications

E-Mail: mailto:presse@bikeleasing.de

Telefon: +49 151 / 67 97 41 62

https://bikeleasing.de/presse

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/166262/6305728

OTS: Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG