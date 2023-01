OTS: BIO Deutschland e.V. / Biotechnologie-Industrie sieht pessimistisch auf ...

GO

Heute im Fokus

Bank of Japan lässt Zinsniveau unverändert: DAX wenig bewegt -- Asiatische Börsen letztlich mit Gewinnen -- Verdi fordert 15 Prozent mehr Lohn für Post-Mitarbeiter -- Bayer, BASF, Continental im Fokus

Renault verkauft trotz Rekord-Auftragsbestand in Europa weniger Autos. Moderna plant Zulassungsantrag beim RSV-Impfstoff für Ältere. United Airlines verdient mehr. Just Eat Takeaway schreibt trotz Konsumflaute schwarze Zahlen - Delivery Hero-Aktie profitiert. Rheinmetall schließt Rahmenvertrag mit US Army für Waffenstationen. EZB-Rat Villeroy dementiert Gerichte über nur leichte Zinserhöhung im März.