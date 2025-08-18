DAX24.233 +0,2%ESt505.395 +0,1%Top 10 Crypto17,03 +0,2%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin104.227 -1,1%Euro1,1680 -0,2%Öl65,89 +0,2%Gold3.353 ±-0,0%
OTS: BISON / Bitcoin und Ethereum: Krypto-Schwergewichte auf Rekordjagd

14.08.25 10:16 Uhr
Bitcoin und Ethereum: Krypto-Schwergewichte auf Rekordjagd

Stuttgart (ots) - Neben dem heute erreichten Euro-Allzeithoch von Bitcoin



(105.972,00 EUR, 14.08.2025) rückt zusätzlich der zweite Big Player unter den

Kryptowährungen ins Rampenlicht: auch Ethereum hat einen neuen Rekordstand im

Visier. Bitcoin wird zwar häufig als Synonym für den gesamten Kryptomarkt

wahrgenommen, aber es lohnt sich ein differenzierter Blick: Bitcoin und Ethereum

verfolgen unterschiedliche Ansätze und tragen jeweils auf ihre Weise zur Dynamik

des Marktes bei.



" Das Wechselspiel zwischen Bitcoin und Ethereum ist ein zentraler Motor für

Innovation und Aufmerksamkeit im Kryptomarkt ", erklärt Dr. Ulli Spankowski,

Co-Founder & CEO von BISON. " Während Bitcoin als digitales Gold und

Wertaufbewahrungsmittel gilt, überzeugt Ethereum mit seiner flexiblen Plattform

als für Smart Contracts und dezentralisierte Anwendungen. Die Flexibilität der

Ethereum-Blockchain ermöglicht eine Vielzahl von Innovationen, die weit über



Zahlungsverkehr hinausgehen. Diese Synergie sorgt nicht nur für neue

Kursimpulse, sondern stärkt auch das Vertrauen in die gesamte Anlageklasse. "

Die aktuelle ETH-Rallye zeigt, wie eng die Kursentwicklungen der beiden

Schwergewichte miteinander verknüpft sind: Neue Höchststände bei Bitcoin

schaffen häufig ein positives Umfeld, von dem auch Ethereum profitiert und

umgekehrt. Gleichzeitig eröffnet Ethereum mit technologischen Neuerungen wie dem

Umstieg auf Proof-of-Stake und Entwicklungen im DeFi- und NFT-Bereich neue

Anwendungsfelder, die das Wachstum der Branche vorantreiben.

" Für den Markt ist klar: Die Zeit der Ein-Coin-Dominanz, wenn es die denn

jemals gab, ist vorbei. Die Vielfalt und das Zusammenspiel der großen Coins

bieten attraktive Chancen und zeigen, wie reif und professionell der Kryptomarkt

inzwischen aufgestellt ist. Der differenzierte Blick auf verschiedene Coins

lohnt sich mehr denn je ", so Dr. Spankowski.

Über BISON

BISON ist die mehrfach ausgezeichnete Krypto-Trading-Plattform der Boerse

Stuttgart Group für Privatanleger und bietet einen seriösen, vollständig

regulierten und benutzerfreundlichen Zugang zu +30 Kryptowährungen sowie +2.500

Wertpapieren. BISON steht für Sicherheit und Qualität "made in Germany". Mit

seinem Hauptsitz in Stuttgart und einem internationalen Team von über 180

Mitarbeitenden zählt die Handelsplattform aktuell +950.000 aktive Nutzer und ist

für Personen aus 72 Nationen verfügbar.

Über Boerse Stuttgart Group

Die Boerse Stuttgart Group ist die sechstgrößte Börsengruppe in Europa mit

strategischen Standbeinen im Kapitalmarktgeschäft sowie im Digital- und

Kryptogeschäft. Sie betreibt Börsen in Deutschland, Schweden und der Schweiz und

hat als Vorreiter das größte Digital- und Kryptogeschäft aller europäischen

Börsengruppen aufgebaut. Die Boerse Stuttgart Group beschäftigt mehr als 700

Mitarbeitende an Standorten in Stuttgart, Berlin, Frankfurt, Ljubljana, Mailand,

Stockholm und Zürich.

Rückfragehinweis:

Stefanie Möllner

Head of Communications BISON

mailto:stefanie.moellner@bisonapp.com

