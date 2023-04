OTS: BLANCO GmbH + Co. KG / Mit der BLANCO UNIT zum Systemanbieter am ...

Mit der BLANCO UNIT zum Systemanbieter am Küchenwasserplatz / BLANCO

setzt Transformationskurs erfolgreich fort (FOTO)

Oberderdingen (ots) - Die BLANCO Gruppe hat ihren Transformations- und

Wachstumskurs erfolgreich fortgesetzt. Der Pionier für Systemlösungen am

Küchenwasserplatz steigerte im vergangenen Geschäftsjahr seinen Umsatz um zwei

Prozent auf insgesamt 493 Mio. Euro. Während das Unternehmen in den Jahren zuvor

von der pandemiebedingten Sonderkonjunktur im Bau- und Renovierungsbereich, dem

so genannten Cocooning-Effekt, profitieren konnte, gestaltete sich vor allem das

zweite Halbjahr 2022 aufgrund der globalen Rahmenbedingungen herausfordernd.

Trotzdem sei es gelungen, das Unternehmen weiter zukunftsfähig auszurichten, so

BLANCO CEO Frank Gfrörer: "Das Geschäftsjahr 2022 war ein Transformationsjahr.

Wir haben es genutzt, um weitere strategische und operative Weichenstellungen

vorzunehmen und die BLANCO UNIT als hochwertige Systemeinheit zu vermarkten. Mit

unseren Neuheiten, allen voran dem BLANCO Multi Frame als zukunftsweisender

Premium-Einbaulösung, sowie neuen Farbkonzepten, konnten wir letztes Jahr sowohl

im Handel als auch bei Konsumentinnen und Konsumenten attraktive Impulse

setzen."

Insgesamt operierte BLANCO im abgelaufenen Geschäftsjahr in einem schwierigen

Gesamtumfeld, das geprägt war vom Krieg in der Ukraine, von der angespannten

Liefersituation an den Beschaffungsmärkten, drastisch gestiegenen Energie- und

Transportkosten, gefolgt von steigender Inflation und nachlassender

Konsumdynamik. Vor diesem Hintergrund entschied das Unternehmen im Frühjahr

2022, sich aus dem operativen Geschäft in Russland zurückzuziehen und die

dortige Tochtergesellschaft aufzulösen. Darüber hinaus reagierte das Unternehmen

mit einer erstmals unterjährigen Preiserhöhung sowie mit Maßnahmen zur Kosten-

und Energieeinsparung in Produktion und Logistik.

Aufwertung des Küchenwasserplatzes durch Innovationen und hochwertige

Gestaltungssprache

In eine neue Dimension der cleveren Unterschrank-Organisation stieß das

Unternehmen im vergangenen Jahr vor: Die im September 2022 erstmals präsentierte

Weltneuheit BLANCO Multi Frame erhöht nicht nur den Komfort für Nutzerinnen und

Nutzer, sondern vereinfacht als vorinstalliertes Komplettsystem das gesamte

Handling für die Handelspartner - von der Bestellung und Lieferung bis zur

Montage.

Neben technischen Innovationen bleibt die Weiterentwicklung der Designsprache

ein Treiber der Premiumstrategie. Mit trendstarken neuen Farben für ein

ausgewähltes Portfolio an Spülen, Armaturen und drink.systems erweiterte BLANCO

2022 die Möglichkeiten der hochwertigen Küchengestaltung mit BLANCO UNITs, die

sich damit nicht nur funktional, sondern auch gestalterisch ergänzen. Zwei

weitere Neuheiten für die BLANCO UNIT - die Armatur BLANCO SONEA-S Flexo und der

im Unterschrank integrierbare Restezerkleinerer BLANCO FWD - wurden mit dem

internationalen iF design award 2022 ausgezeichnet.

Näher an Kunden und Konsumenten: Neuausrichtung der globalen Marktorganisation

Um die Vermarktung der BLANCO UNIT international zu intensivieren und die

Premiummarke BLANCO unter lokalen Marktbedingungen bestmöglich zu positionieren,

wurde im Herbst 2022 der globale Vertrieb neu ausgerichtet, mit klarem Fokus auf

die Kernregionen EMEA, Nordamerika und Asia-Pacific. Gleichzeitig sorgt eine

noch spezifischere Marktsegmentierung für eine effiziente und zielgerichtete

Marketingsteuerung.

Um die BLANCO UNIT als Premiumprodukt am Küchenwasserplatz für Handelspartner

und für Konsumentinnen und Konsumenten sichtbarer und erfahrbarer zu machen, hat

BLANCO eine Reihe von Maßnahmen umgesetzt. So wurde das neue Brand-Space-Konzept

ausgerollt, das dem Handel ein Spektrum hochwertiger UNIT-Module und Materialien

für Showrooms und Ausstellungsküchen bereitstellt. Eine europaweite

Händler-Road-Show durch sieben Länder, begleitet von Social-Media- Kampagnen,

sorgte zudem für hohe Aufmerksamkeit bei Küchenfans. In Indonesien hat BLANCO

zusammen mit einem langjährigen Handelspartner einen Flagship-Store eröffnet. Zu

den weiteren markenstrategischen Aktivitäten 2022 gehörte die Präsenz auf

wichtigen Branchenmessen im Inland und in internationalen Märkten.

Investitionen in die Zukunft: Standorte und Knowhow optimieren

Die Transformation von BLANCO schreitet dynamisch voran - in allen

Unternehmensbereichen. 2022 konnten einige umfassende Digitalisierungsprojekte,

ob in der Produktion, Logistik oder Administration, erfolgreich vorangetrieben

oder abgeschlossen werden, etwa die Einführung eines digitalen

Lagerverwaltungssystems in Großbritannien und der Launch eines digitalen

Transportmanagementsystems in Nordamerika, um die Kunden künftig noch

serviceorientierter zu bedienen. Auch die über mehrere Jahre angelegte

Umstellung des weltweiten ERP-Systems hat wichtige Etappenziele erreicht, hebt

CFO Rüdiger Böhle hervor.

Fertiggestellt wurden außerdem die Umbauten zur Erhöhung der

Produktionskapazität für Silgranit-Spülen in den Werken in Toronto (CA) und Most

(CZ). Darüber hinaus hat BLANCO im vergangenen Jahr in die Infrastruktur für die

Bereitstellung durch alternative Energien investiert.

Als Unternehmen, das seit bald 100 Jahren für langlebige Produkte für die Küche

seht, haben der effiziente und schonende Einsatz von Ressourcen und

richtungsweisende Qualitätsstandards auf Premium-Niveau seit jeher einen hohen

Stellenwert. BLANCO hat 2022 intensiv am Nachhaltigkeitskonzept der BLANC &

FISCHER Familienholding mitgewirkt und dokumentiert diesen Einsatz transparent

im aktuellen Nachhaltigkeitsbericht A.I.R., der als Download auf den Webseiten

des Unternehmens zur Verfügung steht.

Mit exzellentem Team Premiummarke BLANCO weiterentwickeln

Die BLANCO Gruppe beschäftigte zum Jahresende weltweit 1.587 Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter (Vollzeit/Jahresende)."Sie alle haben zum Geschäftserfolg

beigetragen, in dem sie sich für unser gemeinsames Ziel, den Wasserplatz zu

einem begehrten Markenprodukt in der hochwertigen Küche zu machen, einsetzen.

Dafür bedanken wir uns als Geschäftsführung ganz herzlich", betont CFO Böhle und

führt weiter aus: "Mit klarem Kurs auf die strategische Ausrichtung hat BLANCO

im vergangenen Jahr konsequent Knowhow aufgebaut, sei es durch ein umfassendes

Entwicklungsprogramm für die Belegschaft, maßgeschneidert auf die Anforderungen

der Transformation, sowie durch gezielte Neueinstellungen".

Für das Jahr 2023 geht das Unternehmen von einem verhaltenen Wachstum des

Geschäftsvolumens aus, denn die globalen Rahmenbedingungen und deren Folgen

seien schwer abzuschätzen, so CEO Frank Gfrörer. "Wir setzen dennoch alles

daran, Menschen zu inspirieren, ihre neue Küche mit der BLANCO UNIT

auszustatten, um sich mit komfortablen Zusatznutzen wie veredeltem Trinkwasser

für jeden Geschmack, digitalen Bestell-Services für Verbrauchsmaterialien oder

praktischen Utensilien rund ums Trinken, Vorbereiten und Saubermachen das Leben

einfacher und angenehmer zu machen."

Das Geschäftsjahr 2022 in Zahlen (gerundet*)

Konsolidierter Gesamtumsatz: 493 Mio. Euro (+ 9 Mio. Euro / + 2%)

Umsatz Inland: 167 Mio. Euro (+ 1 Mio. Euro / + 1%)

Umsatz International: 326 Mio. Euro (+ 8 Mio. Euro / + 2%)

Umsatz Auslandsanteil: 67 Prozent

Investitionen: 20 Mio. Euro

Beschäftigte (Vollzeit/Ende 2022): 1.587

- davon in Deutschland: 1.085

- davon an internationalen Standorten: 502

*) Wir weisen darauf hin, dass durch Rundungen Differenzen zu den genauen Zahlen

bei Prozentangaben, absoluten Werten und Vergleichen zum Vorjahr auftreten

können.

