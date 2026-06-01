OTS: Blumer Lehmann / Holzbau mit Zukunft: Blumer Lehmann baut Produktion in ...

Holzbau mit Zukunft: Blumer Lehmann baut Produktion in Deutschland aus

(FOTO)

Steinau an der Straße (ots) - Führendes Schweizer Holzbauunternehmen setzt auf

Wer­bung Wer­bung

Holzmodulbau - neues Werk in Steinau an der Straße erhöht seine Kapazitäten und

schafft Stellen im modernen Handwerk.

Schulen, Kitas, Wohnhäuser: Das Schweizer Holzbau- und Holzindustrieunternehmen

Blumer Lehmann (https://www.blumer-lehmann.com/) erweitert seine Produktion in

Deutschland mit einem neuen Werk im hessischen Steinau an der Straße. Ab Januar

2027 stellt das Unternehmen dort insbesondere Holzelemente und Holzmodule für

Wer­bung Wer­bung

Bauprojekte mit einem Fokus auf gesellschaftlich relevante Gebäude her. Am 14.

Juni, wenige Monate vor dem geplanten Betriebsstart, öffnet das Unternehmen die

Baustelle und gibt Einblicke in den Holzelement- und Modulbau sowie die moderne

Arbeitsumgebung vor Ort: Am neuen Standort werden insgesamt etwa 40

Mitarbeitende tätig sein, rund 20 Stellen sind neu zu besetzen.

Mehr Kapazität für Wachstum in Deutschland

Wer­bung Wer­bung

Das neue Werk ist Teil der Wachstumsstrategie des Unternehmens: Es ersetzt die

bisherige Produktion im nahegelegenen Großenlüder und erweitert die Kapazitäten

deutlich. Auf dem 38.000 m2 großen Grundstück im Industriegebiet West II

entstehen im ersten Bauabschnitt über 5.400 m2 Produktions- und Lagerfläche mit

Fertigungslinien für Wand-, Decken- und Bodenelemente sowie die Modulmontage.

Die Anlage ist auf eine Jahreskapazität von 400 Holzmodulen ausgelegt. In zwei

weiteren Ausbaustufen kann die Kapazität verdoppelt bis verdreifacht werden.

"Mit unserem Werk in Steinau schaffen wir die Grundlage, um den Holzbau als

Bauweise der Zukunft weiter voranzutreiben. Beim Bau von Schulen, Kitas,

Wohnhäusern und anderen öffentlichen Gebäuden können wir schnelle und bezahlbare

Lösungen bieten, die auf nachwachsenden Rohstoffen basieren", sagt Alexander

Holl, Geschäftsführer Holz- und Modulbau Deutschland bei Blumer Lehmann.

Moderne Arbeitsbedingungen in zukunftsweisendem Handwerk

Blumer Lehmann steht für eine Bauweise, die gesellschaftliche Relevanz mit

Verantwortung verbindet: Wände, Decken, Böden und ganze Raummodule entstehen

weitgehend in der Halle - präzise, wettergeschützt und parallel zu den

Vorarbeiten auf der Baustelle. Das verkürzt Bauzeiten, reduziert Baulärm und

Baustellenverkehr und senkt die Abhängigkeit von Witterungsbedingungen. Außerdem

ermöglicht es den Bauherren eine zuverlässige Terminplanung und die Einhaltung

der Kosten.

Hinzu kommt, dass Holz ein nachwachsender Rohstoff ist, der CO2 speichert. Die

Module können dank spezieller Verbindungstechnik zudem zurückgebaut und

wiederverwertet werden, was angesichts von Kreislaufwirtschaft und

Gebäuderessourcen-Richtlinien zunehmend an Bedeutung gewinnt. Zu den in

Deutschland bereits realisierten Projekten zählen unter anderem Schulen in Köln,

Gießen, Dresden und Schorndorf.

Über Blumer Lehmann

Faszination Holz

Als führendes Holzindustrie- und Holzbauunternehmen mit insgesamt mehr als 600

Mitarbeitenden und Hauptsitz in der Schweiz ist Blumer Lehmann international

tätig und verfügt über Standorte in der Schweiz, Deutschland, Österreich und

Luxemburg.

An den fünf Standorten von Blumer Lehmann in Deutschland setzen sich rund 60

Mitarbeitende dafür ein, den Holz- und Silobau voranzubringen und das Potenzial

des Werkstoffs Holz voll auszuschöpfen. Modernste Technologien, digitales

Know-how, innovative Ideen und nachhaltige Prinzipien kommen dabei zum Einsatz.

Blumer Lehmann plant, produziert und baut vielfältige Holzbauten: Neu- und

Umbauten in klassischer Holzbauweise sowie gesellschaftlich relevante Projekte

wie Schulen, Kitas und bezahlbare Wohnraum in zeit- und kostenoptimierter

Modulbauweise. Zudem bietet das Unternehmen spezialisierte Leistungen für

Planung, Bau, Service und Unterhalt von Silos und Winterdienstanlagen.

https://www.blumer-lehmann.com/

Pressekontakt:

Deutschland

Susanne Nicolai

Klenk & Hoursch AG

+49 151 152 163 84

mailto:susanne.nicolai@klenkhoursch.de

Schweiz

Simone Agosti Minami

Leiterin Marketing & Kommunikation

Blumer Lehmann

+41 71 388 58 08

mailto:simone.agosti@blumer-lehmann.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/182703/6290581

OTS: Blumer Lehmann