OTS: BNP Paribas Real Estate Holding GmbH / Hotel-Investmentmarkt: deutlich ...

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Hotel-Investmentmarkt: deutlich höhere Transaktionsdynamik im 2.
Quartal - Investmentvolumen auf Vorjahresniveau
Frankfurt/Main (ots) - Für den deutschen Hotel-Investmentmarkt kann zum Halbjahr
2026 ein Transaktionsvolumen von rund 790 Mio. EUR vermeldet werden. Dies ergibt
die Analyse von BNP Paribas Real Estate.
"Der Markt bewegt sich damit insgesamt auf Vorjahresniveau. Das starke 2025er
Ergebnis, das mit Trophy Asset-Transaktionen wie dem Mandarin Oriental in
München und dem Steigenberger am Kanzleramt in Berlin gespickt war, wird
marginal um knapp 4 % verfehlt. Vor allem ein beschleunigtes zweites Quartal mit
platzierten 475 Mio. EUR hat zum insgesamt guten Zwischenresultat beigetragen",
erklärt Alexander Trobitz, Geschäftsführer und Head of Hotel Services der BNP
Paribas Real Estate GmbH.
Im direkten Vorjahresvergleich fällt die deutlich erhöhte Transaktionsdynamik
ins Gewicht. So konnten seit 2019 erstmals wieder mehr als 50 Vertragsabschlüsse
zum Halbjahr registriert werden. In den beiden Vorjahreszeiträumen waren es
jeweils rund 35 Verträge und 2023 sogar nur 28. Der Markt zeigt sich in der
Breite wesentlich belebter, wird aber über weite Strecken von kleineren
Transaktionen getragen. Das durchschnittliche Dealvolumen beläuft sich in der
Konsequenz aktuell auf nur rund 15 Mio. EUR und präsentiert sich damit - mit
Ausnahme des ersten Halbjahrs 2025 - seit 2022 auf diesem konstant niedrigen
Niveau.
Starke Performance-Kennziffern sowie Gäste- und Übernachtungszahlen, die sich
vielerorts auf bzw. sogar über Vor-Corona-Niveau bewegen, überzeugen auch
internationale Investoren vom deutschen Hotel-Investmentmarkt. Ihr Marktanteil
beläuft sich aktuell auf 52 %.
München und Berlin mit Abstand stärkste Märkte, mittelgroße Deals Treiber der
Investment-dynamik
München und Berlin sind unverändert die stärksten Hotel-Investmentstandorte
bundesweit. Für München wird zur Jahreshälfte ein Investmentvolumen von rund 131
Mio. EUR (-50 % ggü. H1 2025) verzeichnet. Knapp dahinter folgt Berlin mit rund
128 Mio. EUR (-29 %). Während im Vorjahr die genannten Trophy Assets das
Zwischenergebnis positiv beeinflusst haben, wird der Markt in beiden Märkten
aktuell von kleinen und mittleren Abschlüssen geprägt. Darunter in München der
von BNPPRE begleitete Verkauf des Excelsior Hotels sowie verschiedene
Investments in Serviced Apartments. Auch in Hamburg (rund 34 Mio. EUR, -32 %)
und Köln (22 Mio. EUR, -73 %) konnte das Transaktionsvolumen nicht an das
Vorjahr anknüpfen. Anders ist die Situation in Düsseldorf, wo sich das
Investmentgeschehen auf niedrigem Niveau (22 Mio. EUR) moderat belebt hat. Aus
dem Feld der Standorte sticht Frankfurt positiv hervor. Nach drei sehr niedrigen
Zwischenresultaten in den Jahren 2023 bis 2025 konnte nun erstmals wieder eine
größere Transaktion erfolgreich über die Ziellinie gebracht werden.
Der Hotel-Investmentmarkt präsentiert sich zur Jahresmitte in der Breite belebt.
Die Größenklassen zwischen 10 Mio. EUR und 100 Mio. EUR tragen jeweils 21 % bis
25 % bzw. in Summe zwei Drittel zum Investmentvolumen bei. Kleine Abschlüsse
kommen auf gut 16 % Marktanteil, Deals im dreistelligen Millionensegment auf
rund 17 %. Treiber war hier der Verkauf des bundesweiten Penta Hotel-Portfolios.
Perspektiven: überzeugende Gäste- und Übernachtungszahlen, belebtes zweites
Investmenthalbjahr erwartet
Die Perspektiven für den deutschen Hotel-Investmentmarkt sind durchaus
vielversprechend. Starke Nutzermärkte bilden dabei die Basis für attraktive
Investmentopportunitäten. Der aktuell prosperierende Inlandstourismus kommt in
den ersten Monaten des Jahres 2026 in überdurchschnittlichen Gäste- und
Übernachtungszahlen zum Ausdruck. Sie notieren in den nachgefragtesten
Ferienzielen wie auch in den Top-Destinationen für Geschäftsreisen und
Städtetourismus über Vorjahres- und auch über Vor-Corona-Nivea. Überzeugende und
sich fortlaufend verbessernde Key Performance-Indikatoren sind Beleg für die
sich positiv entwickelnde Wirtschaftlichkeit im Gastgewerbe.
"Das sich ausweitende Angebot an attraktivem Investmentprodukt sollte zusätzlich
stützend auf die Marktdynamik wirken. Vor allem im mittleren Größenvolumen, in
dem Käufer und Verkäufer im fortlaufend herausfordernden Finanzierungsumfeld gut
zusammenfinden, ist die Pipeline gefüllt. Auch jenseits der 100-Mio.-EUR-Marke
befinden sich verschiedene Transaktionen im Markt. Trotz der verteuerten
Finanzierungskonditionen in Reaktion auf die Zinswende im Zuge des Iran-Kriegs
und der anziehenden Inflation bestehen gute Chancen, dass noch vor Jahresende
einige Großdeals erfolgreich zum Abschluss kommen, die dann auch einen
wesentlichen Beitrag zum Investmentumsatz leisten werden. Ein
Gesamtjahresresultat auf Vorjahresniveau, und damit Kurs auf die
2-Mrd.-EUR-Marke nehmend, ist realistisch", so Alexander Trobitz.
Link zum Marktbericht: Hotelimmobilien-Investmentmarkt Deutschland Q2 2026 | BNP
Paribas Real Estate (https://www.realestate.bnpparibas.de/marktberichte/hotel-in
vestmentmarkt/deutschland-report)
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