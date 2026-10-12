OTS: BNP Paribas Real Estate Holding GmbH / Logistik-Flächenumsatz steigt ...

12.10.26 08:16 Uhr

Logistik-Flächenumsatz steigt weiter an - besonders hohes Volumen im

dritten Quartal

Frankfurt/Main (ots) - Die Nachfrage auf dem bundesweiten Lager- und

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Logistikflächenmarkt ist ungebrochen hoch. Nach den ersten drei Quartalen des

Jahres 2026 beläuft sich der Flächenumsatz auf 5,5 Mio. m², was einer Steigerung

um 28 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht und auch deutliche 9 % über

dem zehnjährigen Durchschnitt liegt. Die Dynamik hat im Jahresverlauf stetig

zugenommen, was sich in steigenden Quartalsergebnissen widerspiegelt. Dabei hat

das dritte Quartal mit knapp 2,2 Mio. m² noch einmal um 23 % gegenüber dem

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zweiten Quartal zugelegt und erzielt das höchste Resultat seit dem zweiten

Quartal 2022. Dies ergibt die Analyse von BNP Paribas Real Estate.

Damit zieht der Flächenumsatz weiter an - trotz der moderaten wirtschaftlichen

Entwicklung, dem seit Ende Februar andauernden Iran-Krieg mit der Sperrung der

Straße von Hormus, den gestiegenen Energiepreisen und der anziehenden Inflation,

der US-Zollpolitik und dem Ukrainekrieg. "Die wichtigsten Treiber der aktuellen

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Dynamik sind zum einen Logistikdienstleister, die das Geschäft für

E-Commerce-Unternehmen aus Asien, aber auch für schon länger etablierte

Großkonzerne abwickeln, und zum anderen Unternehmen, die dem Bereich Rüstung und

Verteidigung zuzuordnen sind. Darüber hinaus sorgen produzierende Unternehmen,

die ihre Strukturen optimieren oder sich erweitern, für umfangreichen

Flächenumsatz. Dabei sind insgesamt wieder wesentlich mehr großflächige Verträge

zu beobachten als im Vorjahreszeitraum sowie eine hohe Abschlusszahl", erläutert

Christopher Raabe, Geschäftsführer und Head of Logistics & Industrial der BNP

Paribas Real Estate GmbH.

Starker Umsatzanstieg außerhalb der großen Logistik-Hubs

Es sind vor allem die Lagen außerhalb der großen Logistik-Hubs, die mit einem

Plus von 51 % ganz erheblich gegenüber dem Vorjahreszeitraum zulegen können und

den zweithöchsten Umsatz der vergangenen zehn Jahre erreichen. Sie punkten

insbesondere mit einer besseren Flächenverfügbarkeit - vor allem im

großflächigen Segment - und einem attraktiveren Preisniveau. Anders gestaltet

sich die Situation in den deutschen Top-Logistikmärkten (Berlin, Düsseldorf,

Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig und München), wo ein Volumen von insgesamt

knapp 1,7 Mio. m² verzeichnet wird. Dies entspricht einem Rückgang von rund 5 %

gegenüber dem Vorjahr, und das langjährige Mittel wird um 8 % verfehlt. In

einigen dieser Märkte können Flächengesuche teilweise nicht komplett umgesetzt

werden, weil es am entsprechenden Flächenangebot mangelt. Hier ist die insgesamt

rückläufige Bautätigkeit spürbar, was sich auch in einem sinkenden Neubauanteil

am Flächenumsatz widerspiegelt. Bundesweit ist er mit 55 % auf das niedrigste

Niveau der letzten zehn Jahre gesunken.

Im Vergleich der großen Standorte sticht insbesondere der Kölner Markt heraus,

der sein Vorjahresergebnis mit aktuell 247.000 m² mehr als verdoppeln kann und

zusammen mit Hamburg (283.000 m²; +3 %), das zumindest ein leichtes Plus

aufweist, der einzige große Standort ist, der eine Zunahme beim Flächenumsatz

erzielt. Nichtsdestotrotz führt Frankfurt das Ranking mit 320.000 m² (-20 %) vor

Berlin (298.000 m²; -7 %) an. Trotz eines mit 202.000 m² überdurchschnittlichen

Resultats verliert Düsseldorf 11 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum, und auch

Leipzig erreicht trotz eines sehr starken dritten Quartals nicht das

Vorjahresniveau (199.000 m²; -12 %). München ist besonders stark vom

Flächenmangel betroffen, wartet im laufenden Jahr weiterhin auf Großabschlüsse

und bleibt mit 126.000 m² um gut 36 % unter dem Vorjahr. Das Ruhrgebiet erzielt

mit 484.000 m² dagegen einen Rekordumsatz, der beeindruckende 36 % über dem

Vorjahr liegt.

Hohe Nachfrage durch Logistikdienstleister

Bei der Branchenverteilung des bundesweiten Flächenumsatzes ragen

Logistikdienstleister mit einem Marktanteil von fast 45 % heraus. Sie zeichnen

damit allein für 2,5 Mio. m² verantwortlich, was dem höchsten Wert der

vergangenen zehn Jahre entspricht. Da E-Commerce-Unternehmen ihr Geschäft

vermehrt von Logistikdienstleistern abwickeln lassen, bleibt der Anteil der

Handelsunternehmen dagegen mit lediglich 15 % auf einem niedrigen Niveau.

Produzierende Unternehmen setzen ebenfalls überdurchschnittlich viel Fläche um

und steuern 31 % zum Gesamtumsatz bei.

Mietpreise steigen an einigen Standorten

Sowohl die Spitzen- als auch die Durchschnittsmieten haben gegenüber dem dritten

Quartal 2025 zugelegt. Im Mittel über alle Standorte liegt das Plus der

Spitzenmieten bei 4,3 % und der Durchschnittsmieten bei 4,9 %. Gegenüber dem

zweiten Quartal ist das Mietpreisniveau aktuell insbesondere in Düsseldorf,

Frankfurt, Köln und dem Ruhrgebiet gestiegen. In München werden weiterhin die

höchsten Mietpreise mit 11,25 EUR/m² in der Spitze erzielt (+7 % ggü. Q3 2025).

Während die Spitzenmiete in Frankfurt aktuell bei 9 EUR/m² (+10 %) notiert,

bleiben Düsseldorf mit 8,85 EUR/m² (+4 %), Hamburg mit 8,80 EUR/m² (+4 %), Köln

mit 8,60 EUR/m² (+12 %), Berlin mit 8,30 EUR/m² (+1 %) und das Ruhrgebiet mit

8,10 EUR/m² (+3 %) im Korridor zwischen 8 und 9 EUR/m². In Leipzig sind

unverändert 5,70 EUR/m² in der Spitze anzusetzen.

Perspektiven

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass sich an den geopolitischen

Rahmenbedingungen, insbesondere an der Konfliktsituation in Nahost, bis zum

Jahresende nur wenig ändern wird. Die deutsche Wirtschaft belebt sich jedoch

leicht, sodass die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute jüngst

ihre Prognosen für das diesjährige Bruttoinlandsprodukt nach oben korrigiert

haben (1,3 %). Neben den staatlichen Ausgaben für Infrastruktur,

Klimaneutralität und Verteidigung legen dabei vor allem die Exporte und die

Industrieproduktion zu.

Der bundesweite Logistikvermietungsmarkt weist derweil aktuell eine hohe Dynamik

auf. Dies zeigt sich zum einen in einer insgesamt sehr hohen Vertragsanzahl und

zum anderen in einem spürbar höheren Volumen an großflächigen Verträgen ab

20.000 m². Vor allem dieses Segment macht den Unterschied zum Vorjahresresultat.

Ob sich der Trend steigender Quartalsergebnisse in den verbleibenden drei

Monaten des Jahres fortsetzen kann, bleibt nach dem hohen Volumen im dritten

Quartal abzuwarten. Durch die zuletzt geringere spekulative Neubautätigkeit

stehen in den gesuchten Lagen weniger Flächen kurzfristig zur Verfügung, was den

Flächenumsatz in einigen großen Logistik-Hubs bereits etwas limitiert und zu

entsprechenden Ausweichbewegungen führt. "Nichtsdestotrotz sollte das

Schlussquartal dynamisch bleiben, denn vorliegende Gesuche und bereits in

Verhandlung befindliche großflächige Verträge bestätigen die weiterhin hohe

Nachfrage. Entsprechend sollte das Gesamtjahresergebnis das Resultat aus dem

Vorjahr, das bei knapp 6,1 Mio. m² lag, deutlich übertreffen", fasst Bastian

Hafner, Head of Logistics & Industrial Advisory der BNP Paribas Real Estate

GmbH, die Aussichten zusammen.

Pressekontakt:

Chantal Schaum

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