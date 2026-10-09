OTS: BNP Paribas Real Estate Holding GmbH / Logistik-Investmentvolumen erneut ...
Logistik-Investmentvolumen erneut über 4 Mrd. EUR
Frankfurt/Main (ots) - In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres erzielt
der bundesweite Logistik-Investmentmarkt ein Transaktionsvolumen von gut 4 Mrd.
EUR und bleibt damit lediglich knapp 4 % unter dem Niveau des vergleichbaren
Vorjahreszeitraums. Vor dem Hintergrund der aktuellen Rahmenbedingungen ist dies
ein durchaus bemerkenswertes Resultat, denn insbesondere der Irankrieg mit
seinen Folgen für die Energiepreise sowie das gestiegene Zinsniveau stellen den
Markt vor erhebliche Herausforderungen. Nichtsdestotrotz weisen die
Investmentvolumina von Quartal zu Quartal zweistellige Wachstumsraten auf, wobei
das dritte Quartal den Durchschnitt der letzten vier Jahre erreicht. Dies ergibt
die Analyse von BNP Paribas Real Estate.
"Insgesamt ist weiterhin eine hohe Marktaktivität mit vielen Transaktionen zu
verzeichnen, was die Anzahl der registrierten Deals mit einem Plus von gut 17 %
gegenüber dem zehnjährigen Mittel eindrucksvoll unterstreicht. Durch viele
kleinere Investments ist das durchschnittliche Volumen pro Deal zwar auf 20 Mio.
EUR gesunken, daneben ziehen aber auch Großabschlüsse im dreistelligen
Millionenbereich seit dem zweiten Quartal wieder deutlich an und legen um gut 43
% gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu", erläutert Christopher Raabe,
Geschäftsführer und Head of Logistics & Industrial der BNP Paribas Real Estate
GmbH.
Die Netto-Spitzenrenditen setzen im dritten Quartal ihre Aufwärtsbewegung fort
und notieren an den A-Standorten nunmehr bei 4,70 %, was einem Plus von 10
Basispunkten gegenüber dem zweiten Quartal entspricht. In Leipzig sind 4,90 %
anzusetzen.
Großvolumige Deals legen zu, ausländische Investoren mit 75 % Marktanteil
Die bedeutenden Logistikmärkte Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln,
Leipzig, München und Stuttgart erzielen mit insgesamt 923 Mio. EUR ein ähnliches
Investmentvolumen wie im Vorjahreszeitraum (-3 %). Dabei profitieren
insbesondere Hamburg und Düsseldorf von Großabschlüssen und erreichen, ebenso
wie Köln, Werte über dem langjährigen Durchschnitt.
Die Verteilung der Investments nach Größenklassen zeigt im Vorjahresvergleich
das höhere Gewicht der großvolumigen Deals. Mit einem Anteil von rund 31 % ist
das Segment ab 100 Mio. EUR wesentlich stärker am Ergebnis beteiligt als vor
einem Jahr (21 %). Während kleinere Deals bis 10 Mio. EUR ebenfalls kräftig
anziehen und gut 10 % beisteuern, verliert die im Vorjahr außergewöhnlich starke
Klasse zwischen 25 und 50 Mio. EUR Marktanteile. Mit aktuell 23 % liegt das
absolute Resultat jedoch auch in etwa im Bereich des zehnjährigen Mittels.
Ausländische Investoren sind weiterhin sehr interessiert am deutschen
Logistik-Investmentmarkt und haben hierzulande bisher über 3 Mrd. EUR platziert.
Dieses Ergebnis entspricht dem langjährigen Schnitt und einer Zunahme um gut 5 %
gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Hervorzuheben sind insbesondere europäische
Investoren, die mit knapp 36 % das Ranking anführen und das zweithöchste Volumen
der vergangenen zehn Jahre in Deutschland investieren, aber auch
nordamerikanische Anleger, die mit einem Marktanteil von rund 28 % noch vor
nationalen Investments (25 %) liegen.
Perspektiven
Der deutsche Logistik-Investmentmarkt zeigt sich in einem schwierigen Umfeld in
guter Verfassung und kann entgegen dem bundesweiten Trend der meisten anderen
Assetklassen im laufenden Jahr von Quartal zu Quartal zulegen. Vor allem
ausländische Investoren nutzen dabei die sich derzeit bietenden Chancen und
zeichnen für fast alle Deals jenseits der 50-Mio.-EUR-Marke verantwortlich.
Während die geopolitischen Unsicherheiten und Kriege, die hohen Energiepreise,
die US-Zollpolitik und die steigenden Zinsen den Markt weiterhin belasten,
sendet die seit längerem schwächelnde Wirtschaft leicht positive Signale aus.
Die führenden deutschen Wirtschafts-forschungsinstitute haben jüngst ihre
Prognosen für das diesjährige BIP nach oben korrigiert, da neben den staatlichen
Ausgaben für Infrastruktur, Klimaneutralität und Verteidigung vor allem die
Exporte anziehen. Darüber hinaus bildet der dynamische Nutzermarkt mit seiner
breit aufgestellten Nachfragebasis und dem weiter steigenden Mietpreisniveau das
belastbare Fundament für Investitionen in Logistikimmobilien.
"Aus heutiger Perspektive ist davon auszugehen, dass sich die derzeitige
Marktentwicklung bis zum Jahresende in ähnlicher Dynamik fortsetzt, die
Investments im Schlussquartal dabei aber noch einmal zulegen können, sodass
insgesamt erneut ein Investitionsvolumen jenseits der 6 Mrd. EUR möglich
erscheint", so Matthias Kromer, Head of Logistics & Industrial Investment der
BNP Paribas Real Estate GmbH. 2025 lag es bei 6,2 Mrd. EUR.
Link zum Marktbericht: https://ots.de/JsDd9U
Pressekontakt:
Chantal Schaum
Head of Public Relations
BNP Paribas Real Estate Holding GmbH
Goetheplatz 4 - 60311 Frankfurt am Main
Telefon: +49 (0)69-298 99-948
Mobil: +49 (0)174-903 85 77
E-Mail: mailto:chantal.schaum@bnpparibas.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/50927/6367977
OTS: BNP Paribas Real Estate Holding GmbH