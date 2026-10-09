OTS: BNP Paribas Real Estate Holding GmbH / Logistik-Investmentvolumen erneut ...

09.10.26 10:06 Uhr

Logistik-Investmentvolumen erneut über 4 Mrd. EUR

Frankfurt/Main (ots) - In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres erzielt

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der bundesweite Logistik-Investmentmarkt ein Transaktionsvolumen von gut 4 Mrd.

EUR und bleibt damit lediglich knapp 4 % unter dem Niveau des vergleichbaren

Vorjahreszeitraums. Vor dem Hintergrund der aktuellen Rahmenbedingungen ist dies

ein durchaus bemerkenswertes Resultat, denn insbesondere der Irankrieg mit

seinen Folgen für die Energiepreise sowie das gestiegene Zinsniveau stellen den

Markt vor erhebliche Herausforderungen. Nichtsdestotrotz weisen die

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Investmentvolumina von Quartal zu Quartal zweistellige Wachstumsraten auf, wobei

das dritte Quartal den Durchschnitt der letzten vier Jahre erreicht. Dies ergibt

die Analyse von BNP Paribas Real Estate.

"Insgesamt ist weiterhin eine hohe Marktaktivität mit vielen Transaktionen zu

verzeichnen, was die Anzahl der registrierten Deals mit einem Plus von gut 17 %

gegenüber dem zehnjährigen Mittel eindrucksvoll unterstreicht. Durch viele

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kleinere Investments ist das durchschnittliche Volumen pro Deal zwar auf 20 Mio.

EUR gesunken, daneben ziehen aber auch Großabschlüsse im dreistelligen

Millionenbereich seit dem zweiten Quartal wieder deutlich an und legen um gut 43

% gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu", erläutert Christopher Raabe,

Geschäftsführer und Head of Logistics & Industrial der BNP Paribas Real Estate

GmbH.

Die Netto-Spitzenrenditen setzen im dritten Quartal ihre Aufwärtsbewegung fort

und notieren an den A-Standorten nunmehr bei 4,70 %, was einem Plus von 10

Basispunkten gegenüber dem zweiten Quartal entspricht. In Leipzig sind 4,90 %

anzusetzen.

Großvolumige Deals legen zu, ausländische Investoren mit 75 % Marktanteil

Die bedeutenden Logistikmärkte Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln,

Leipzig, München und Stuttgart erzielen mit insgesamt 923 Mio. EUR ein ähnliches

Investmentvolumen wie im Vorjahreszeitraum (-3 %). Dabei profitieren

insbesondere Hamburg und Düsseldorf von Großabschlüssen und erreichen, ebenso

wie Köln, Werte über dem langjährigen Durchschnitt.

Die Verteilung der Investments nach Größenklassen zeigt im Vorjahresvergleich

das höhere Gewicht der großvolumigen Deals. Mit einem Anteil von rund 31 % ist

das Segment ab 100 Mio. EUR wesentlich stärker am Ergebnis beteiligt als vor

einem Jahr (21 %). Während kleinere Deals bis 10 Mio. EUR ebenfalls kräftig

anziehen und gut 10 % beisteuern, verliert die im Vorjahr außergewöhnlich starke

Klasse zwischen 25 und 50 Mio. EUR Marktanteile. Mit aktuell 23 % liegt das

absolute Resultat jedoch auch in etwa im Bereich des zehnjährigen Mittels.

Ausländische Investoren sind weiterhin sehr interessiert am deutschen

Logistik-Investmentmarkt und haben hierzulande bisher über 3 Mrd. EUR platziert.

Dieses Ergebnis entspricht dem langjährigen Schnitt und einer Zunahme um gut 5 %

gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Hervorzuheben sind insbesondere europäische

Investoren, die mit knapp 36 % das Ranking anführen und das zweithöchste Volumen

der vergangenen zehn Jahre in Deutschland investieren, aber auch

nordamerikanische Anleger, die mit einem Marktanteil von rund 28 % noch vor

nationalen Investments (25 %) liegen.

Perspektiven

Der deutsche Logistik-Investmentmarkt zeigt sich in einem schwierigen Umfeld in

guter Verfassung und kann entgegen dem bundesweiten Trend der meisten anderen

Assetklassen im laufenden Jahr von Quartal zu Quartal zulegen. Vor allem

ausländische Investoren nutzen dabei die sich derzeit bietenden Chancen und

zeichnen für fast alle Deals jenseits der 50-Mio.-EUR-Marke verantwortlich.

Während die geopolitischen Unsicherheiten und Kriege, die hohen Energiepreise,

die US-Zollpolitik und die steigenden Zinsen den Markt weiterhin belasten,

sendet die seit längerem schwächelnde Wirtschaft leicht positive Signale aus.

Die führenden deutschen Wirtschafts-forschungsinstitute haben jüngst ihre

Prognosen für das diesjährige BIP nach oben korrigiert, da neben den staatlichen

Ausgaben für Infrastruktur, Klimaneutralität und Verteidigung vor allem die

Exporte anziehen. Darüber hinaus bildet der dynamische Nutzermarkt mit seiner

breit aufgestellten Nachfragebasis und dem weiter steigenden Mietpreisniveau das

belastbare Fundament für Investitionen in Logistikimmobilien.

"Aus heutiger Perspektive ist davon auszugehen, dass sich die derzeitige

Marktentwicklung bis zum Jahresende in ähnlicher Dynamik fortsetzt, die

Investments im Schlussquartal dabei aber noch einmal zulegen können, sodass

insgesamt erneut ein Investitionsvolumen jenseits der 6 Mrd. EUR möglich

erscheint", so Matthias Kromer, Head of Logistics & Industrial Investment der

BNP Paribas Real Estate GmbH. 2025 lag es bei 6,2 Mrd. EUR.

Link zum Marktbericht: https://ots.de/JsDd9U

Pressekontakt:

Chantal Schaum

Head of Public Relations

BNP Paribas Real Estate Holding GmbH

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Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/50927/6367977

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