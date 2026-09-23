OTS: BNP Paribas Real Estate Holding GmbH / Volumen bei LEH-Investments über ...

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Volumen bei LEH-Investments über 1 Mrd. EUR - Fachmärkte behaupten
Marktführerschaft im deutschen Retail-Investmentmarkt
Frankfurt/Main (ots) - Das Investmentvolumen in deutsche Fachmärkte belief sich
im ersten Halbjahr 2026 auf rund 1,2 Mrd. EUR. Damit blieb das außergewöhnlich
starke Vorjahresergebnis zwar um 40 % unerreicht, dennoch behauptet die
Fachmarktsparte mit einem Marktanteil von 51 % ihre Position als wichtigste
Assetklasse innerhalb des deutschen Retail-Investmentmarkts. Von den genannten
1,2 Mrd. EUR entfielen gut 1 Mrd. EUR auf Lebensmitteleinzelhandelsinvestments.
Dies ergibt der neue Grocery Investment Report von BNP Paribas Real Estate.
"Auch wenn das außergewöhnlich starke Vorjahresergebnis nicht erreicht wurde,
behauptet die Fachmarktsparte mit einem Marktanteil von 51 % ihre
Spitzenposition im deutschen Retail-Investmentmarkt. Besonders erfreulich ist,
dass lebensmittelgeankerte Investments mit rund 1 Mrd. EUR nahezu das
Vorjahresniveau erreichen, und damit erneut das Marktgeschehen prägen",
erläutert Christoph Scharf, Geschäftsführer der BNP Paribas Real Estate GmbH und
Head of Retail Services.
Während das Vorjahresergebnis noch maßgeblich von großvolumigen
Portfoliotransaktionen geprägt war, dominieren aktuell wieder Einzeldeals das
Marktgeschehen in der Fachmarktsparte. Auf sie entfallen rund 660 Mio. EUR
beziehungsweise 57 % des Investmentvolumens. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum
entspricht dies einer Steigerung von knapp 83 %. Die höchste Transaktionsdynamik
innerhalb des Fachmarktsegments verzeichnen Supermärkte und Discounter mit einem
Investmentvolumen von rund 550 Mio. EUR.
Lebensmittelgeankerte Investments weiterhin im Fokus
Von den insgesamt 1,2 Mrd. EUR Transaktionsvolumen in der Fachmarktsparte
entfielen im ersten Halbjahr gut 1 Mrd. EUR auf lebensmittelgeankerte
Einzelhandelsinvestments. Ihr Anteil am gesamten Fachmarktvolumen stieg auf 87 %
und erreicht damit wieder das für den Markt typische hohe Niveau. Die größte
Transaktion des ersten Halbjahres war das von BNP Paribas Real Estate
vermittelte bundesweite Powerfoods-Portfolio. Portfoliodeals kommen dann auch
zur Jahresmitte auf rund 45 % des Investmentvolumens. Besonders stark
präsentierten sich zudem kleinere Transaktionen bis 15 Mio. EUR, die mit knapp
300 Mio. EUR Volumen eines der besten Ergebnisse der vergangenen zehn Jahre
erzielten.
Core+ bleibt bevorzugte Risikoklasse
Der Fokus der Investoren liegt weiterhin auf Core+ Investments. Rund 530 Mio.
EUR beziehungsweise 52 % des LEH-Investmentvolumens wurden in dieser
Risikoklasse platziert. Während sich das Volumen von Core Investments mit 234
Mio. EUR stabil entwickelte, legte das Value-Add-Segment deutlich zu. Mit knapp
260 Mio. EUR wurde hier das höchste Ergebnis seit 2019 registriert.
Erstmals seit mehreren Jahren zeigen sich zudem wieder leichte Anpassungen bei
den Kaufpreisfaktoren. Allerdings ausschließlich im Core+ Segment. Hier sanken
die Kaufpreisfaktoren sowohl bei Supermärkten und Discountern als auch bei
Fachmarktzentren um jeweils 0,5 Punkte. Im Prime- und Value-Add-Segment blieben
die Faktoren dagegen stabil.
Hohe Stabilität von Lebensmittelstandorten
Eine aktuelle Analyse von BNP Paribas Real Estate auf Basis von mehr als 26.000
Filialen und 16 Handelsformaten zeigt die außergewöhnlich hohe Standorttreue im
Lebensmitteleinzelhandel. Die durchschnittliche Schließungsrate beträgt
lediglich 1,4 % pro Jahr. Rechnerisch sind damit auch nach zehn Jahren noch 86 %
der Standorte am Markt. Besonders standorttreu präsentieren sich Discounter mit
einem Bestand von 89 % nach zehn Jahren. Die Ergebnisse verdeutlichen, warum
lebensmittelgeankerte Immobilien auch in einem herausfordernden Marktumfeld zu
den gefragtesten Anlageprodukten zählen.
Perspektiven
"Der Grocery Investmentmarkt startet mit hoher Transaktionsdynamik in die zweite
Jahreshälfte. Großvolumige Portfolios und bedeutende Einzeldeals mit einem
Gesamtvolumen von nahezu 1 Mrd. EUR sorgen aktuell für eine gut gefüllte
Pipeline. Gleichzeitig spricht vieles für ein lebhaftes Jahresende, sodass für
2026 ein Gesamtvolumen deutlich über 2 Mrd. EUR möglich erscheint", fasst
Christoph Scharf die Aussichten zusammen.
Link zum interaktiven Dashboard: Grocery Investmentmarkt Dashboard | BNP Paribas
Real Estate (https://www.realestate.bnpparibas.de/dashboards/grocery-investmentm
arkt-dashboard)
Link zum Marktbericht: Grocery-Investmentmarkt Deutschland H1 2026 | BNP Paribas
Real Estate (https://www.realestate.bnpparibas.de/marktberichte/retail-investmen
tmarkt/deutschland-report-h1-2026)
Pressekontakt:
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