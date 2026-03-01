OTS: Boehringer Ingelheim / Boehringer Ingelheim bringt zwei wichtige ...
Boehringer Ingelheim bringt zwei wichtige Produkte aus der späten
Entwicklungspipeline auf den Markt, steigert Umsatz in einem
erfolgreichen Jahr 2025 um 7,3 %* (FOTO)
Ingelheim (ots) -
- HERNEXEOS® (Zongertinib) und JASCAYD® (Nerandomilast) im zweiten Halbjahr 2025
u.a. in den USA und China eingeführt
- Nettoumsatz stieg im Geschäftsjahr 2025 um 7,3 %* auf 27,8 Mrd. EUR
- Investitionen in Forschung und Entwicklung erhöhten sich auf 6,4 Mrd. EUR;
(F&E-Quote: 22,9%)
- 70 Mio. Patientinnen und Patienten erreicht - ein Anstieg gegenüber 66 Mio. im
Jahr 2024
Boehringer Ingelheim hat 2025 wichtige Markteinführungen im Bereich Humanpharma
erfolgreich vorangetrieben, indem sie zwei Medikamente mit "FDA Breakthrough
Therapy Designation" gegen Lungenkrebs und Lungenfibrose auf den Markt gebracht
hat. Der Nettoumsatz des Unternehmens stieg im Geschäftsjahr 2025 um 7,3 %* auf
27,8 Mrd. EUR - getragen von beiden Geschäftsbereichen, Humanpharma und
Tiergesundheit. Die Investitionen in Forschung und Entwicklung (F&E) erhöhten
sich auf 6,4 Mrd. EUR, was 22,9 % des Gesamtumsatzes entspricht. Insgesamt
erreichte das Unternehmen 2025 rund 70 Mio. Patientinnen und Patienten mit
innovativen Therapien - mehr als je zuvor.
"Das Jahr 2025 hat die Stärke unserer Pipeline eindrucksvoll untermauert und
gezeigt, wie sehr sich unsere langfristigen F&E-Investitionen auszahlen. Mit
zwei neu eingeführten Arzneimitteln in den Bereichen Onkologie und
Atemwegserkrankungen adressieren wir einen hohen ungedeckten medizinischen
Bedarf von Patientinnen und Patienten, und stärken zugleich die Erneuerung
unseres Portfolios. Unsere gut aufgestellte Pipeline versetzt uns in die Lage,
auch künftig wichtige Beiträge in grossen Krankheitsfeldern zu leisten und mehr
Menschen als je zuvor innovative Therapien bereitzustellen", sagte Shashank
Deshpande, Vorsitzender der Unternehmensleitung und verantwortlich für
Humanpharma. "Mit wegweisenden Phase-III-Programmen, zentralen Readouts und
weiteren Markteinführungen im Jahr 2026 arbeiten wir kontinuierlich daran, das
Leben von Menschen, Tieren und Gemeinschaften weltweit zu verbessern."
Frank Hübler, Mitglied der Unternehmensleitung mit Verantwortung für Finanzen,
ergänzte: "In volatilen Märkten und angesichts regionaler Herausforderungen hat
sich unser Geschäft als robust erwiesen. Gleichzeitig konzentrieren wir uns auf
das, was wir am besten können: mehr Arzneimittel für Patientinnen und Patienten
und Tiere bereitzustellen. Wir investieren so viel wie nie zuvor in Innovation -
ein klarer Ausdruck unseres Anspruchs für die kommenden Jahre."
Humanpharma: JARDIANCE® und OFEV® wachsen weiter; HERNEXEOS® und JASCAYD® u.a.
in den USA und China eingeführt
Der Umsatz im Bereich Humanpharma stieg um 7,4 %* auf 22,7 Mrd. EUR, unterstützt
durch die starke Performance in den Kernmarken. JARDIANCE® (empagliflozin), zur
Behandlung chronischer Nierenerkrankungen, Typ-2-Diabetes und Herzinsuffizienz,
legte um 8,7 %* auf 8,8 Mrd. EUR zu. OFEV® (nintedanib), eingesetzt zur
Behandlung der idiopathischen Lungenfibrose und anderer progredient
fibrosierender interstitieller Lungenerkrankungen, stieg um 5,4 %* auf 3,8 Mrd.
EUR.
Boehringer Ingelheim hat sein Portfolio 2025 mit der Einführung von zwei
innovativen Therapien erweitert: HERNEXEOS®, eine orale Behandlung für
HER2-mutierten fortgeschrittenen, nicht-kleinzelligen Lungenkrebs, wurde im
August 2025 in den USA eingeführt. Zudem brachte das Unternehmen JASCAYD® auf
den Markt, das im Oktober 2025 für idiopathische Lungenfibrose (IPF) und im
Dezember 2025 für progressive pulmonale Fibrose (PPF) in den USA und China
zugelassen wurde. JASCAYD® ist die erste neue wegweisende Therapie für IPF, die
seit mehr als einem Jahrzehnt auf den Markt kommt.
Die F&E-Ausgaben im Bereich Humanpharma beliefen sich auf 5,8 Mrd. EUR - das
entspricht 27,4 % des Nettoumsatzes dieses Geschäftsbereichs. Das Unternehmen
entwickelte seine Pipeline in den Bereichen Herz Kreislauf-, Nieren- und
Stoffwechselerkrankungen (CRM), Onkologie, Atemwegserkrankungen und Immunologie,
psychische Gesundheit sowie Augengesundheit weiter. Die Pipeline umfasst derzeit
mehr als 80 Projekte, darunter über 50 neue Wirkstoffkandidaten. Die
kontinuierlichen Fortschritte in Boehringers stetig wachsender Pipeline in der
mittleren und späten Entwicklungsphase ebnen den Weg für eine nachhaltige Welle
potenzieller Markteinführungen. Sie schaffen die Grundlage, um in den kommenden
Jahren einen echten Unterschied für Patientinnen und Patienten zu machen.
Tiergesundheit: Ausbreitung grenzüberschreitender Tierseuchen verhindern
Im Jahr 2025 bewies der Geschäftsbereich der Tiergesundheit große
Widerstandsfähigkeit und Wirkung; der Umsatz stieg um 6,5 %* auf 4,9 Mrd. EUR.
Wachstumstreiber waren insbesondere Antiparasitika und Therapeutika für
Haustiere sowie die Segmente Geflügel und Wiederkäuer; NEXGARD® wuchs um 8,5 %*
auf 1,4 Mrd. EUR und festigte damit seine Position als meistverkaufte
Antiparasitika-Marke der Branche.
Das Unternehmen arbeitete eng mit Landwirtinnen und Landwirten, Tierärztinnen
und Tierärzten sowie Behörden zusammen, um meldepflichtige Tierseuchen wie
Vogelgrippe, Maul- und Klauenseuche sowie das Blauzungenvirus zu bekämpfen.
Boehringer erhielt eine EU-Marktzulassung unter außergewöhnlichen Umständen für
zwei Geflügelimpfstoffe gegen die Aviäre Influenza und unterstützte Tierhalter
dabei, die Gesundheit ihrer Geflügelbestände zu sichern und besser auf Ausbrüche
vorbereitet zu sein. Neben dem Vogelgrippe-Impfstoff VAXXINACT® H5 ist VAXXITEK®
HVT+IBD+H5 ein neuer trivalenter Impfstoff, der Hühner und Puten gegen die
Marek-Krankheit, die infektiöse Bursitis und die Vogelgrippe des Subtyps H5
schützt.
Ausblick
Für das Jahr 2026 möchte Boehringer auf die Dynamik der letzten Jahre aufbauen:
durch kontinuierliche Fortschritte in der Tiergesundheit,- und
Humanpharma-Pipeline, sowie bei wichtigen Meilensteinen insbesondere in den
Bereichen CRM, Onkologie und Augengesundheit.
* Die Angaben zum Umsatzwachstum sind um Währungseffekte bereinigt.
Boehringer Ingelheim
Boehringer Ingelheim ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in den
Bereichen Humanpharma und Tiergesundheit tätig ist. Als einer der größten
Investoren in Forschung und Entwicklung konzentriert sich das Unternehmen auf
die Entwicklung innovativer Therapien in Bereichen mit hohem ungedecktem
medizinischem Bedarf. Durch die Unabhängigkeit seit seiner Gründung im Jahr 1885
nimmt Boehringer eine langfristige Perspektive ein und verankert Nachhaltigkeit
entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Unsere rund 54.300 Mitarbeitende
bedienen über 130 Märkte für eine gesündere, nachhaltigere und
gleichberechtigtere Zukunft. Erfahren Sie mehr unter https://www.boehringer-inge
lheim.com/de/disclaimer/market?path=https%3A%2F%2Fwww.boehringer-ingelheim.com.
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