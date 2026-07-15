OTS: Boehringer Ingelheim / Boehringer Ingelheim steigert Umsatz im ersten ...

15.07.26 07:48 Uhr

Boehringer Ingelheim steigert Umsatz im ersten Halbjahr 2026 dank der

anhaltend starken Nachfrage nach JARDIANCE® sowie neuer

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Produkteinführungen in den USA

Ingelheim (ots) -

- Starke Nachfrage in den USA sowie neue Produkteinführungen treiben das

Wachstum in der Humanpharma

- Konzernumsatz erreicht 15,8 Mrd. EUR, getragen von JARDIANCE® und

erfolgreichen Produkteinführungen in den USA

- Positive Phase-III-Daten zu Survodutid und Fortschritte in der Pipeline

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stärken die langfristigen Wachstumsperspektiven

Boehringer Ingelheim verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 ein anhaltendes

Umsatzwachstum, getrieben von der starken Entwicklung in den USA infolge der

steigenden Nachfrage nach JARDIANCE® (Empagliflozin) sowie erfolgreicher neuer

Produkteinführungen. Der Konzernumsatz stieg um 16,2%* auf 15,8 Mrd. EUR. Davon

entfielen 13,1 Mrd. EUR auf den Geschäftsbereich Humanpharma und 2,6 Mrd. EUR

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auf Animal Health.

Shashank Deshpande, Vorsitzender der Unternehmensleitung mit Verantwortung für

den Geschäftsbereich Humanpharma, sagte: "Die starke Aufnahme unserer jüngsten

Produkteinführungen JASCAYD® und HERNEXEOS® unterstreicht den Wert der

wissenschaftlichen Innovation, die hinter diesen Arzneimitteln steht. Für

Patientinnen und Patienten bedeutet dies echten Fortschritt in Therapiegebieten

mit einem hohen ungedeckten medizinischen Bedarf. In einer Zeit beschleunigter

medizinischer Innovationen, in der die Grenzen des Möglichen kontinuierlich

erweitert werden, sind innovationsfreundliche Rahmenbedingungen, wie zum

Beispiel in den USA, entscheidend, damit neue Therapien Patientinnen und

Patienten schneller erreichen können."

Frank Hübler, Mitglied der Unternehmensleitung mit Verantwortung für Finanzen,

ergänzte: "Unsere Geschäftszahlen zeigen, dass wir im Humanpharma- und

Tiergesundheitsgeschäft ein herausforderndes makroökonomisches Umfeld sowie

politische Unsicherheiten erfolgreich bewältigt haben. Unser Fokus bleibt darauf

gerichtet, innovative Medikamente für Patientinnen und Patienten sowie Tiere

weltweit bereitzustellen. Mit Blick auf die Zukunft werden wir unsere

langfristigen Investitionen gezielt dort ausrichten, wo sie unsere

Wachstumsmärkte am besten unterstützen und den größten Mehrwert für Patientinnen

und Patienten schaffen können. Gleichzeitig setzen wir uns weltweit im Dialog

mit Regierungen für Rahmenbedingungen ein, die Innovation fördern, den Wert

neuer Arzneimittel angemessen berücksichtigen und einen schnellen Zugang von

Patientinnen und Patienten zu innovativen Therapien ermöglichen."

Humanpharma: Neue Produkteinführungen treiben das Wachstum

Humanpharma erzielte ein Umsatzwachstum von 20,1 %* auf 13,1 Mrd. EUR.

Etablierte Produkte wie JARDIANCE® zur Behandlung von chronischer

Nierenerkrankung, Typ-2-Diabetes und Herzinsuffizienz blieben wichtige

Wachstumstreiber und trugen im ersten Halbjahr 5,7 Mrd. EUR zum Konzernumsatz

bei. Die positive Entwicklung von JARDIANCE® wurde durch eine große und

wachsende Patientenbasis sowie Veränderungen im US-amerikanischen Preis- und

Erstattungsumfeld unterstützt, die zu einem erheblichen Absatzwachstum führten.

Diese Entwicklung steht im Einklang mit dem Engagement von Boehringer Ingelheim,

den kontinuierlichen Zugang von Patientinnen und Patienten zu bezahlbaren

Therapien sicherzustellen. Ohne den volumengetriebenen Wachstumseffekt von

JARDIANCE® hätte das Wachstum des Geschäftsbereichs Humanpharma im ersten

Halbjahr auf dem Niveau des Gesamtpharmamarktes gelegen.

Das Unternehmen verzeichnete zudem eine starke Nachfrage nach seinen jüngsten

Produkteinführungen JASCAYD® (Nerandomilast) und HERNEXEOS® (Zongertinib),

insbesondere in den USA. Beide Therapien profitierten von

innovationsfreundlichen Rahmenbedingungen in den USA sowie in China und Japan,

die eine erfolgreiche Markteinführung und schnelle Patientenversorgung

ermöglichten.

JASCAYD®, zur Behandlung der idiopathischen Lungenfibrose (IPF) und der

progressiven pulmonalen Fibrose (PPF), entwickelt sich sehr erfolgreich und

adressiert einen hohen ungedeckten Bedarf in einem Krankheitsgebiet, in dem es

seit vielen Jahren nur begrenzte therapeutische Fortschritte gegeben hat. Nach

den bereits erteilten Zulassungen in den USA, China, Japan, Thailand, den

Vereinigten Arabischen Emiraten, dem Vereinigten Königreich und Brasilien steht

die Zulassung von JASCAYD® in der Europäischen Union durch die Europäische

Arzneimittel-Agentur (EMA) noch aus.

HERNEXEOS®, eine orale Therapie für HER2-mutierten fortgeschrittenen

nicht-kleinzelligen Lungenkrebs, markierte mit Markteinführungen in den USA,

China und Japan den erfolgreichen Wiedereinstieg des Unternehmens in die

Onkologie nach zehn Jahren. Das Unternehmen erwartet, dass HERNEXEOS®

europäischen Patientinnen und Patienten erst ab 2028 zur Verfügung stehen wird,

sobald die Phase-III-Daten vorliegen.

Im ersten Halbjahr 2026 hat Boehringer Ingelheim mehrere Programme in späten

Entwicklungsphasen konsequent vorangetrieben und dabei wichtige Fortschritte in

der Onkologie sowie bei kardio-renalen und metabolischen Erkrankungen erzielt.

Positive Phase-III-Daten zu Survodutid zeigten dessen Potenzial, neben

Übergewicht und Adipositas auch die metabolische Gesundheit und die

Lebergesundheit zu verbessern. Gleichzeitig wurden Fortschritte bei einem

Triple-Agonisten der nächsten Generation erzielt, die den Anspruch des

Unternehmens unterstreichen, ein breit aufgestelltes Portfolio für Adipositas

und metabolische Gesundheit aufzubauen.

Gleichzeitig startete Boehringer Ingelheim drei Phase-III-Studien in der

Onkologie und unterstrich damit den Anspruch, die Präzisionsonkologie weiter

auszubauen. Zudem brachte das Unternehmen wichtige Wirkstoffe wie Obrixtamig,

eine experimentelle Krebsimmuntherapie, und Apecotrep, einen

Prüfmedikamentenkandidaten zur Behandlung von Nierenerkrankungen, weiter voran.

Boehringer Ingelheim hielt außerdem die starke Forschungsdynamik aufrecht: Fünf

neue Wirkstoffe traten in die klinische Entwicklung ein. Die

Humanpharma-Forschungspipeline von Boehringer Ingelheim umfasst rund 80

Projekte.

Animal Health: Fokus auf neue Markteinführungen und die Bekämpfung neu

auftretender Tierseuchen

Das Tiergesundheitsgeschäft erzielte in den ersten sechs Monaten des Jahres 2026

einen Umsatz von 2,6 Mrd. EUR, ein Anstieg von 0,4%* gegenüber dem Vorjahr. Die

Entwicklung spiegelte einen moderat wachsenden Tiergesundheitsmarkt wider, der

in mehreren Ländern von einer gestiegenen Preissensibilität der Verbraucherinnen

und Verbraucher und weniger Tierarztbesuchen geprägt war.

Das Unternehmen setzt seinen Markteinführungsplan weiter um. Dazu gehört

LENZELTA®, ein neuer Impfstoff zur besseren Vorbeugung von Mastitis bei

Milchkühen, der in mehreren Ländern der Europäischen Union eingeführt wurde,

sowie Eko Vet+(TM) | CANINEBEAT® AI, eine neue KI-basierte Lösung zur Erkennung

von Herzgeräuschen bei Hunden, die bereits in den USA, Großbritannien und

Deutschland verfügbar ist. Boehringer Ingelheim unterstützt zudem weiterhin die

Bekämpfung neu auftretender Tierseuchen, darunter den New World Screwworm (NWS)

in den USA, nachdem das Unternehmen Anfang dieses Jahres Notfallzulassungen

(Emergency Use Authorizations, EUAs) von der US-amerikanischen Food and Drug

Administration erhalten hatte.

Das Unternehmen treibt seine Forschungs- und Entwicklungspipeline im Bereich

Tiergesundheit weiter voran und verfügt über vielversprechende Kandidaten für

die Behandlung von Infektions- und Nichtinfektionserkrankungen sowie im Bereich

der Antiparasitika. Damit schafft Boehringer Ingelheim eine solide

Innovationsbasis für die zukünftige Versorgung von Heimtieren, Pferden und

Nutztieren.

Ausblick

Mit Blick nach vorn erwartet Boehringer Ingelheim, dass die Aufnahme jüngster

Produkteinführungen, bevorstehende Meilensteine in der Pipeline sowie die

laufenden Investitionen in Innovation die Entwicklung im weiteren Jahresverlauf

und darüber hinaus unterstützen werden. Gleichzeitig wird sich das Unternehmen

weiterhin darauf konzentrieren, sich in einem dynamischen externen Umfeld

erfolgreich zu behaupten und dabei einen ausgewogenen und disziplinierten

Wachstumskurs beizubehalten.

* Die Angaben zum Umsatzwachstum sind um Währungseffekte bereinigt.

Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in den

Bereichen Humanmedizin und Tiergesundheit tätig ist. Als einer der größten

Investoren in Forschung und Entwicklung konzentriert sich das Unternehmen auf

die Entwicklung innovativer Therapien in Bereichen mit hohem ungedecktem

medizinischem Bedarf. Durch die Unabhängigkeit seit seiner Gründung im Jahr 1885

nimmt Boehringer eine langfristige Perspektive ein und verankert Nachhaltigkeit

entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Unsere rund 54.300 Mitarbeitende

bedienen über 130 Märkte für eine gesündere, nachhaltigere und

gleichberechtigtere Zukunft. Erfahren Sie mehr unter https://www.boehringer-inge

lheim.com/de/disclaimer/external?path=https%3A%2F%2F%20www.boehringer-ingelheim.

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