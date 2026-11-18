Aktien des schwedischen Unternehmens Argo Defence Group an der Börse

Stuttgart handelbar

Stuttgart (ots) - Zwei europäische Börsen der Boerse Stuttgart Group kombinieren

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ihre Services, um schwedischen Wachstumsunternehmen ein einzigartiges Angebot

für ein duales Listing zu eröffnen. Die Aktien des schwedischen

Rüstungsunternehmens Argo Defence Group, das an der skandinavischen Börse Nordic

Growth Market (NGM) notiert ist, können nun durch ein Zweitlisting im Segment

"Nordic Growth Market" der Börse Stuttgart auch von deutschen Anlegern gehandelt

werden. Die Aktien werden börsentäglich von 9 bis 17:30 Uhr gehandelt. Die

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Liquiditätsversorgung im Handel an der Börse Stuttgart übernimmt die EUWAX AG,

die auch Liquiditätsspender im Aktienhandel an der NGM ist.

Das Angebot des dualen Listings im Handelssegment "Nordic Growth Market" der

Börse Stuttgart macht schwedische Wachstumsunternehmen am Kapitalmarkt der

Eurozone sichtbarer und ermöglicht ihnen, ihre Investorenbasis zu erweitern.

Der schwedische Kapitalmarkt für kleine und mittlere Wachstumsunternehmen (KMUs)

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ist einzigartig, da er zwei Drittel des europäischen Handels mit KMU-Aktien

ausmacht. In den letzten zwölf Monaten hat die NGM sechs neue

Wachstumsunternehmen aus der Rüstungsindustrie gelistet.

Mehr zum Handelssegment "Nordic Growth Market":

https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/handel/segmente/nordic-growth-market/

Pressekontakt:

Boerse Stuttgart Group AG

mailto:presse@boerse-stuttgart.de

https://group.boerse-stuttgart.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/80210/6392837

OTS: Börse Stuttgart