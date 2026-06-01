OTS: Börse Stuttgart / BISON setzt neues Symbol am Frankfurter Börsenplatz (FOTO)

BISON setzt neues Symbol am Frankfurter Börsenplatz (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -

- Die Krypto-Trading-Plattform der Gruppe Börse Stuttgart platziert am

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Frankfurter Börsenplatz temporär eine BISON-Statue auf Augenhöhe mit Bulle und

Bär

- Die Installation steht für eine neue Marktphase: Kryptowährungen sind fester

Bestandteil des modernen Kapitalmarkts

- Das BISON symbolisiert einen Gegenentwurf zum reinen Bull-or-Bear-Denken:

Krypto als eigenständige, volatile, aber langfristig relevante Anlageklasse

Bulle und Bär stehen am Frankfurter Börsenplatz seit Jahrzehnten für steigende

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und fallende Märkte. Nun bekommt das bekannteste Symbol des deutschen

Finanzplatzes für einen Tag Zuwachs: Mit einer BISON-Statue in derselben Größe

wie Bulle und Bär setzt die Krypto-Trading-Plattform BISON

(https://bisonapp.com) ein sichtbares Zeichen für die nächste Entwicklungsphase

von Kryptowährungen.

Die Botschaft dahinter: Der Kryptomarkt entwickelt sich zunehmend weg von einem

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rein spekulativen Nischenthema hin zu einem regulierten und langfristig

relevanten Bestandteil moderner Finanzmärkte . Das BISON steht dabei für eine

neue Phase, in der digitale Assets stärker in bestehende Finanzstrukturen

hineinwachsen.

"Der Kryptomarkt verändert sich fundamental. Es geht heute nicht mehr nur um

kurzfristige Kursbewegungen oder Gegensätze zwischen Bull- und Bear-Market",

erklärt Dr. Ulli Spankowski, CEO und Co-Founder von BISON. "Digitale Assets

werden zunehmend Teil des regulierten Finanzsystems. Genau diese Entwicklung

möchten wir mit dem BISON am Börsenplatz sichtbar machen."

Krypto zwischen Gegenentwurf und Integration

Am Frankfurter Börsenplatz wird damit sichtbar, was sich im Markt längst

abzeichnet: Krypto ist nicht mehr nur Gegenentwurf zur klassischen Finanzwelt,

sondern Teil ihrer nächsten Entwicklungsstufe. Während Kryptowährungen lange vor

allem mit Hype-Zyklen, Volatilität und Spekulation verbunden wurden, rücken

heute Themen wie Regulierung, Sicherheit und langfristige Marktintegration

stärker in den Mittelpunkt.

Zugleich bleibt Krypto eine volatile Anlageklasse. Gerade deshalb geht es aus

Sicht von BISON nicht um ein "Entweder-oder" zwischen der traditionellen und

digitalen Finanzwelt, sondern um einen einfachen und sicheren Zugang.

Kryptowährungen werden damit zunehmend zu einem Baustein moderner Portfolios -

nicht als Ersatz klassischer Anlageformen, sondern als eigenständige Ergänzung.

"Korrekturen gehören zu den Märkten dazu - bei Aktien, Gold und auch bei

Bitcoin. Entscheidend ist, Kryptowährungen nicht nur aus der Perspektive

kurzfristiger Kursbewegungen zu betrachten", so Spankowski weiter. "Die Frage

ist längst nicht mehr, ob Krypto Teil der Finanzwelt wird, sondern wie sich die

fortschreitende Integration weiter gestalten wird. Vertrauen, Regulierung und

zuverlässige Infrastruktur spielen dabei eine zentrale Rolle."

Pressekontakt:

BISON

mailto:press@bisonapp.com

http://www.bisonapp.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/80210/6292569

OTS: Börse Stuttgart