OTS: Börse Stuttgart / Boerse Stuttgart Digital stärkt institutionelles ...

23.07.26 09:11 Uhr

Boerse Stuttgart Digital stärkt institutionelles Angebot mit

reguliertem Euro-Stablecoin von Société Générale-FORGE

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Stuttgart (ots) - Boerse Stuttgart Digital, Europas führender

Krypto-Infrastrukturpartner für Finanzinstitute, gibt die Integration von EUR

CoinVertible - dem MiCAR-konformen Euro-Stablecoin von Société Générale-FORGE

("SG-FORGE") - in seine Handels- und Verwahrlösungen bekannt. Damit wird

erstmals ein von einer Banktochter emittierter Euro-Stablecoin in das

vollständig regulierte Ökosystem von Boerse Stuttgart Digital eingebunden.

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Institutionelle Partnerschaft im Bereich digitale Assets

Die Integration markiert einen weiteren Schritt in der europäischen Expansion

von Boerse Stuttgart Digital - insbesondere im französischen Markt, in dem der

Krypto-Infrastrukturanbieter seine Präsenz kontinuierlich ausbaut. Zugleich

vertieft sie die seit zwei Jahrzehnten bestehende Partnerschaft zwischen der

Boerse Stuttgart Group und Société Générale, die ihren Ursprung in den

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traditionellen Kapitalmärkten hat und inzwischen auf digitale Assets ausgeweitet

wurde.

Die Zusammenarbeit wurde erstmals im September 2025 durch die erfolgreiche

Abwicklung einer Testtransaktion mit dem Stablecoin EUR CoinVertible von Société

Générale-FORGE auf Seturion veranschaulicht, der paneuropäischen

Settlement-Plattform der Boerse Stuttgart Group für tokenisierte Wertpapiere.

Aufbauend auf diesem ersten Schritt wurde zudem im Mai 2026 eine strategische

Partnerschaft zwischen Seturion, flatexDEGIRO, Société Générale und Société

Générale-FORGE geschlossen, die die Entwicklung einer paneuropäischen

Settlement-Infrastruktur für tokenisierte Wertpapiere vorantreibt.

Die Boerse Stuttgart Group ist seit langem in Frankreich aktiv und arbeitet dort

seit mehr als zwanzig Jahren mit führenden Banken bei strukturierten Produkten

und Börsendienstleistungen zusammen. Die Integration des Stablecoins von

SG-FORGE baut diese langjährigen Beziehungen nun im Bereich digitaler Assets

weiter aus.

Dr. Matthias Voelkel, CEO der Boerse Stuttgart Group, kommentiert: "Seit

Jahrzehnten stellen wir führenden Finanzinstituten in Europa regulierte

Marktinfrastruktur zur Verfügung. Durch die Partnerschaft mit Société

Générale-FORGE und die Integration ihres Euro-Stablecoins in unser Ökosystem

bauen wir die Präsenz von Boerse Stuttgart Digital im Bereich digitaler Assets

weiter aus. Diese Partnerschaft spiegelt unser gemeinsames Engagement wider,

eine zuverlässige, regelkonforme und vertrauenswürdige Krypto- und

Digital-Asset-Infrastruktur für den europäischen Finanzmarkt aufzubauen."

Jean-Marc Stenger, CEO von Société Générale-FORGE, sagt: "Die Integration von

EUR CoinVertible in die Infrastruktur von Boerse Stuttgart Digital markiert

einen neuen Schritt bei der Förderung der Akzeptanz eines vertrauenswürdigen,

auf Euro lautenden digitalen Assets, das von führenden Institutionen getragen

wird. Diese Zusammenarbeit stärkt die Position von SG-FORGE als Europas

Referenzemittent für Stablecoins und vertieft die Verbindung zwischen dem

Krypto-nativen Ökosystem, das wir bedienen, und den Finanzmarktinfrastrukturen.

Gemeinsam ermöglichen wir die Entwicklung innovativer Produkte und

Dienstleistungen im großen Maßstab - innerhalb eines robusten und vollständig

regulierten Rahmens."

Robuster und regulierter Stablecoin als zentraler Baustein

Während die meisten Krypto-Plattformen bei Stablecoins auf US-Dollar-basierte

Lösungen von Web3-nativen Emittenten setzen, verfolgt Boerse Stuttgart Digital

bewusst einen anderen Ansatz: Die erste integrierte Stablecoin ist in Euro

denominiert, MiCA-konform und wurde von der Tochtergesellschaft einer

systemrelevanten europäischen Bank emittiert. Das unterstreicht einmal mehr das

Bekenntnis von Boerse Stuttgart Digital zu europäischer Souveränität und

institutioneller Krypto-Adoption.

Durch diese Integration bietet Boerse Stuttgart Digital seinen Kunden ein

stabiles und sicheres Instrument für Zahlungen und Abwicklung in Euro, das den

regulatorischen und institutionellen Anforderungen europäischer Banken und ihrer

Kunden entspricht.

Für Boerse Stuttgart Digital steht diese Integration zugleich für eine

übergeordnete strategische Überzeugung: Stablecoins entwickeln sich zu einer

grundlegenden Infrastrukturkomponente der digitalen Finanzwelt in Europa, und

ihre breite Etablierung wird maßgeblich von regulierten Finanzinstituten

getragen.

Dr. Matthias Voelkel, CEO der Boerse Stuttgart Group, ergänzt: "Mit dieser

Partnerschaft bauen wir unsere Stablecoin-Fähigkeiten deutlich aus. Dabei sind

Euro-Stablecoins auch eine Frage strategischer Souveränität. Sie ermöglichen

Europa, eine eigene vertrauenswürdige, digitale Marktinfrastruktur aufzubauen,

statt auf außereuropäische Alternativen angewiesen zu sein. Ihre Verbreitung

wird von regulierten Finanzinstituten und Banken vorangetrieben und kann

Vertrauen, Compliance und Resilienz in die Marktinfrastruktur der Zukunft

verankern."

Pressekontakt:

Boerse Stuttgart Digital

mailto:press@bsdigital.com

https://www.bsdigital.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/80210/6319829

OTS: Börse Stuttgart