OTS: Börse Stuttgart / Boerse Stuttgart Digital und tradias vollziehen ...

05.08.26 09:17 Uhr

Boerse Stuttgart Digital und tradias vollziehen Zusammenschluss und

streben europäische Spitze bei Kryptowährungen und digitalen Assets an

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Stuttgart (ots) - Nach dem Abschluss des Inhaberkontrollverfahrens haben die

führenden europäischen Infrastrukturanbieter für Kryptowährungen und digitale

Assets, Boerse Stuttgart Digital und tradias, ihren Zusammenschluss vollzogen.

Es entsteht ein voll regulierter One-Stop-Shop für Kryptowährungen und digitale

Assets, der die gesamte Wertschöpfungskette von Trading, Verwahrung, Staking und

Tokenisierung abdeckt. Unter dem Dach der Boerse Stuttgart Group entsteht eine

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Unternehmenseinheit mit rund 300 Mitarbeitern, Hauptsitzen in Frankfurt und

Stuttgart und weiteren Standorten in Athen, Beirut, Berlin, Dubai, Madrid,

Mailand und Ljubljana. Boerse Stuttgart Digital bleibt als Name der

Unternehmenseinheit erhalten, tradias als Marke für den Bereich Trading.

Die Unternehmenseinheit wird durch ein gemeinsames Management-Team von Boerse

Stuttgart Digital und tradias geführt. Christopher Beck von tradias und Dr. Ulli

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Spankowski von Boerse Stuttgart Digital werden Co-CEOs, Roman Schmidt von

tradias wird Chief Commercial Officer. Jan Munz als Chief Operating Officer und

Dennis Winter als Chief Technology Officer führen die Rollen weiter, die sie

bisher bereits bei Boerse Stuttgart Digital innehatten. Michael Reinhard von

tradias wird als Chief Digital Assets Officer, wie Dr. Ulli Spankowski, dem

Group Executive Committee der Boerse Stuttgart Group angehören und dort das

Geschäft rund um Kryptowährungen und digitale Assets der Boerse Stuttgart Group

verantworten.

Boerse Stuttgart Digital betreibt das größte Geschäft mit Kryptowährungen und

digitalen Assets aller europäischen Börsengruppen, tradias ist ein führendes

europäisches Handelshaus für Kryptowährungen und digitale Assets. Boerse

Stuttgart Digital und tradias bündeln ihre komplementären Angebote für

europäische Finanzinstitute, die ihren Kunden einen sicheren und voll

regulierten Zugang zu Kryptowährungen und digitalen Assets bieten oder selbst in

diesem Markt aktiv sein möchten. Zu den institutionellen Kunden von Boerse

Stuttgart Digital zählen unter anderem die DZ Bank mit der genossenschaftlichen

Finanzgruppe und die DekaBank mit den Sparkassen sowie Intesa Sanpaolo und

Société Générale-FORGE. tradias betreut Kunden wie flatexDEGIRO, dwpbank,

staatliche Institutionen in ganz Europa und viele weitere.

"Der Zusammenschluss von Boerse Stuttgart Digital und tradias ist ein

Meilenstein auf unserem Weg zur europäischen Nummer eins unter den regulierten

Infrastrukturanbietern für Kryptowährungen und digitale Assets. Das gemeinsame

Management-Team unserer neuen Unternehmenseinheit wird die Weichen für

beschleunigtes Wachstum in ganz Europa stellen", sagt Dr. Matthias Voelkel, CEO

der Boerse Stuttgart Group.

"Die Boerse Stuttgart Group verfügt bereits über das größte Geschäft mit

Kryptowährungen und digitalen Assets aller europäischen Börsengruppen. Nun bauen

wir diese führende Position weiter aus - die neu formierte Unternehmenseinheit

bündelt Expertise, Netzwerke und Pioniergeist zweier Top-Anbieter, um Europas

vertrauenswürdigster und kompetentester Infrastrukturpartner für Kryptowährungen

und digitale Assets zu werden", sagt Michael Reinhard, Chief Digital Assets

Officer der Boerse Stuttgart Group.

"Gemeinsam werden Boerse Stuttgart Digital und tradias die komplette

Wertschöpfungskette für Kryptowährungen und digitale Assets abdecken und weitere

Wachstumschancen nutzen. Als Infrastrukturanbieter bieten wir in ganz Europa

eine integrierte, skalierbare und voll regulierte Plattform", sagt Dr. Ulli

Spankowski, Co-CEO von Boerse Stuttgart Digital.

"Mit Boerse Stuttgart Digital und tradias schließen sich zwei Unternehmen mit

hoher Wachstumsdynamik zusammen. Wir werden der präferierte Partner für

Finanzinstitute in ganz Europa sein, die ihren Kunden Zugang zu Kryptowährungen

und digitalen Assets anbieten möchten", sagt Christopher Beck, Co-CEO von Boerse

Stuttgart Digital und Founder von tradias.

Pressekontakt:

Boerse Stuttgart Digital

mailto:press@bsdigital.com

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Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/80210/6327546

OTS: Börse Stuttgart