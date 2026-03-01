DAX23.191 -1,7%Est505.604 -2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9000 +2,6%Nas22.388 -1,6%Bitcoin58.642 +2,3%Euro1,1564 +0,2%Öl104,4 +11,9%Gold5.092 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Anstieg der Ölpreise: DAX sehr schwach - 23.000-Punkte-Marke aber zurückerobert -- Gabler-IPO, Lufthansa, TUI, OHB, Samsung, SK hynix, Novo Nordisk, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
HUGO BOSS-Aktie gibt ab: Dividende gekürzt - Aktienrückkauf angekündigt HUGO BOSS-Aktie gibt ab: Dividende gekürzt - Aktienrückkauf angekündigt
Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co. Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

OTS: Börse Stuttgart / Boerse Stuttgart Groups digitale Settlement-Plattform ...

09.03.26 12:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.387,7 PKT -361,3 PKT -1,59%
Charts|News|Analysen

Boerse Stuttgart Groups digitale Settlement-Plattform Seturion und

Nasdaq schließen Partnerschaft für paneuropäischen Handel und

Wer­bung

Abwicklung von tokenisierten Assets

Stuttgart (ots) - Seturion, die paneuropäische Settlement-Plattform für

tokenisierte Assets der Boerse Stuttgart Group, schließt eine strategische

Partnerschaft mit Nasdaq, um die Modernisierung der europäischen

Post-Trade-Infrastruktur voranzutreiben.

Die Boerse Stuttgart Group hat Seturion als eine allen Marktteilnehmern

Wer­bung

offenstehende paneuropäische Settlement-Plattform für tokenisierte Assets

gegründet und wird ihre eigenen Handelsplätze an die Plattform anbinden.

Seturion unterstützt alle Klassen von tokenisierten Assets, öffentliche und

private Blockchains sowie die Abwicklung gegen Zentralbankgeld und

On-Chain-Geld.

Im Rahmen der Partnerschaft werden sich die europäischen Handelsplätze von

Nasdaq an Seturion anbinden, um den Handel mit tokenisierten Wertpapieren zu

Wer­bung

ermöglichen, die über die Plattform abgewickelt werden. Mit einem initialen

Fokus auf strukturierten Produkten werden Seturion und Nasdaq das Netzwerk von

Finanzinstituten erweitern, die sich an Seturion anbinden. Ziel ist es, ein

Ökosystem von Emittenten, Brokern und anderen Partnern in ganz Europa

aufzubauen.

Die Zusammenarbeit ist ein Schritt zur Transformation der fragmentierten

Abwicklungslandschaft in Europa und zur Verbesserung der Effizienz der

europäischen Kapitalmärkte durch Blockchain-Technologie. Emittenten und Anleger

profitieren von einer schnelleren und kosteneffizienteren Abwicklung von

tokenisierten Assets, unter Beibehaltung bewährter Marktstrukturen und

bestehender Kunden-Workflows. Langfristig streben die Partner an, das Ökosystem

für den Handel und die Abwicklung tokenisierter Wertpapiere in ganz Europa

dynamisch voranzutreiben.

Partnerschaft geht europäische Fragmentierung im Post-Trade-Bereich an

Die europäischen Kapitalmärkte sind im Post-Trade-Bereich stark fragmentiert,

mit zahlreichen nationalen Infrastrukturanbietern. Dies führt zu hohen Kosten,

langen Abwicklungszyklen und operativer Komplexität. Die Partnerschaft von

Seturion und Nasdaq adressiert diese Herausforderungen: Durch den Einsatz von

Blockchain-Technologie wird eine Settlement-Plattform geschaffen, die

vollständig auf europäische Regulierung wie MiFID II und DLT Pilot Regime

abgestimmt ist.

Dr. Matthias Voelkel, CEO der Boerse Stuttgart Group, sagt: "Mit Seturion bauen

wir die paneuropäische Settlement-Plattform für tokenisierte Assets. Seturion

ist bewusst als offene Industrielösung konzipiert und trägt entscheidend dazu

bei, die derzeitige nationale Zersplitterung der europäischen

Post-Trade-Infrastruktur zu überwinden und die Basis für einen einheitlichen

europäischen Kapitalmarkt zu schaffen. Wir freuen uns, mit Nasdaq einen global

führenden Börsenbetreiber als ersten Partner von Seturion zu begrüßen, um

Seturion gemeinsam europaweit zu skalieren."

Dr. Lidia Kurt, CEO von Seturion, sagt: "Finanzmärkte sollten sich nicht länger

auf Post-Trade-Infrastruktur verlassen, die nicht für eine digitale Welt

konzipiert wurde. Mit Seturion wird die Abwicklung von Transaktionen grundlegend

verbessert, indem Reibungsverluste beseitigt, Komplexität reduziert und ein

neues Maß an Effizienz ermöglicht wird. Unsere Partnerschaft mit Nasdaq markiert

einen entscheidenden Schritt, um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen.

Gemeinsam mit unseren Partnern - und vielen weiteren, die sich uns in Zukunft

anschließen werden - etablieren wir die Post-Trade-Infrastruktur des digitalen

Zeitalters."

Roland Chai, President European Market Services and Head of Digital Assets bei

Nasdaq, sagt: "Die europäischen Kapitalmärkte stehen vor Fragmentierung und

Effizienzherausforderungen, die das Wettbewerbspotenzial der Region

einschränken. Die Tokenisierung bietet eine transformative Chance, Ineffizienzen

in Abwicklungs- und Wertpapierverarbeitungsprozessen anzugehen und gleichzeitig

das Vertrauen, die Stabilität und die strenge Regulierung zu bewahren, die gut

funktionierende Märkte untermauern. Diese Partnerschaft baut auf unserer

umfassenderen Vision für die Zukunft der Marktinfrastruktur auf, die

kontinuierliche Aktivität in den Bereichen Handel, Clearing, Abwicklung,

Risikomanagement und Collateral umfasst. Als Betreiber kritischer

Marktinfrastruktur und führender Anbieter von Finanztechnologie ist Nasdaq

einzigartig positioniert, um diese Transformation anzuführen."

Pressekontakt:

Boerse Stuttgart Group

mailto:presse@boerse-stuttgart.de

https://group.boerse-stuttgart.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/80210/6231705

OTS: Börse Stuttgart

Mehr zum Thema NASDAQ Composite Index

12:27Genfer Schloss aus dem 16. Jahrhundert mit Mega-Pool zu verkaufen
12:19OTS: Börse Stuttgart / Boerse Stuttgart Groups digitale Settlement-Plattform ...
12:12Google to complete $32b Wiz acquisition this week
11:40Why Nvidia Snubbed Micron For Samsung, SK Hynix
11:12Google Telefon-App: Update bringt Anrufaufzeichnung und „Anruferansichten“
10:44Teuer und mit Touch: Apple arbeitet angeblich am „MacBook Ultra“ für dieses Jahr
10:06For the First Time in 13 Quarters, Billionaire Chase Coleman's No. 1 Holding Isn't Meta Platforms or Microsoft -- but It Is a "Magnificent" Stock
09:51Is Nvidia Stock Your Ticket to Becoming a Millionaire?
mehr