OTS: Börse Stuttgart / Boerse Stuttgart Groups digitale Settlement-Plattform ...
Werte in diesem Artikel
Boerse Stuttgart Groups digitale Settlement-Plattform Seturion und
Nasdaq schließen Partnerschaft für paneuropäischen Handel und
Abwicklung von tokenisierten Assets
Stuttgart (ots) - Seturion, die paneuropäische Settlement-Plattform für
tokenisierte Assets der Boerse Stuttgart Group, schließt eine strategische
Partnerschaft mit Nasdaq, um die Modernisierung der europäischen
Post-Trade-Infrastruktur voranzutreiben.
Die Boerse Stuttgart Group hat Seturion als eine allen Marktteilnehmern
offenstehende paneuropäische Settlement-Plattform für tokenisierte Assets
gegründet und wird ihre eigenen Handelsplätze an die Plattform anbinden.
Seturion unterstützt alle Klassen von tokenisierten Assets, öffentliche und
private Blockchains sowie die Abwicklung gegen Zentralbankgeld und
On-Chain-Geld.
Im Rahmen der Partnerschaft werden sich die europäischen Handelsplätze von
Nasdaq an Seturion anbinden, um den Handel mit tokenisierten Wertpapieren zu
ermöglichen, die über die Plattform abgewickelt werden. Mit einem initialen
Fokus auf strukturierten Produkten werden Seturion und Nasdaq das Netzwerk von
Finanzinstituten erweitern, die sich an Seturion anbinden. Ziel ist es, ein
Ökosystem von Emittenten, Brokern und anderen Partnern in ganz Europa
aufzubauen.
Die Zusammenarbeit ist ein Schritt zur Transformation der fragmentierten
Abwicklungslandschaft in Europa und zur Verbesserung der Effizienz der
europäischen Kapitalmärkte durch Blockchain-Technologie. Emittenten und Anleger
profitieren von einer schnelleren und kosteneffizienteren Abwicklung von
tokenisierten Assets, unter Beibehaltung bewährter Marktstrukturen und
bestehender Kunden-Workflows. Langfristig streben die Partner an, das Ökosystem
für den Handel und die Abwicklung tokenisierter Wertpapiere in ganz Europa
dynamisch voranzutreiben.
Partnerschaft geht europäische Fragmentierung im Post-Trade-Bereich an
Die europäischen Kapitalmärkte sind im Post-Trade-Bereich stark fragmentiert,
mit zahlreichen nationalen Infrastrukturanbietern. Dies führt zu hohen Kosten,
langen Abwicklungszyklen und operativer Komplexität. Die Partnerschaft von
Seturion und Nasdaq adressiert diese Herausforderungen: Durch den Einsatz von
Blockchain-Technologie wird eine Settlement-Plattform geschaffen, die
vollständig auf europäische Regulierung wie MiFID II und DLT Pilot Regime
abgestimmt ist.
Dr. Matthias Voelkel, CEO der Boerse Stuttgart Group, sagt: "Mit Seturion bauen
wir die paneuropäische Settlement-Plattform für tokenisierte Assets. Seturion
ist bewusst als offene Industrielösung konzipiert und trägt entscheidend dazu
bei, die derzeitige nationale Zersplitterung der europäischen
Post-Trade-Infrastruktur zu überwinden und die Basis für einen einheitlichen
europäischen Kapitalmarkt zu schaffen. Wir freuen uns, mit Nasdaq einen global
führenden Börsenbetreiber als ersten Partner von Seturion zu begrüßen, um
Seturion gemeinsam europaweit zu skalieren."
Dr. Lidia Kurt, CEO von Seturion, sagt: "Finanzmärkte sollten sich nicht länger
auf Post-Trade-Infrastruktur verlassen, die nicht für eine digitale Welt
konzipiert wurde. Mit Seturion wird die Abwicklung von Transaktionen grundlegend
verbessert, indem Reibungsverluste beseitigt, Komplexität reduziert und ein
neues Maß an Effizienz ermöglicht wird. Unsere Partnerschaft mit Nasdaq markiert
einen entscheidenden Schritt, um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen.
Gemeinsam mit unseren Partnern - und vielen weiteren, die sich uns in Zukunft
anschließen werden - etablieren wir die Post-Trade-Infrastruktur des digitalen
Zeitalters."
Roland Chai, President European Market Services and Head of Digital Assets bei
Nasdaq, sagt: "Die europäischen Kapitalmärkte stehen vor Fragmentierung und
Effizienzherausforderungen, die das Wettbewerbspotenzial der Region
einschränken. Die Tokenisierung bietet eine transformative Chance, Ineffizienzen
in Abwicklungs- und Wertpapierverarbeitungsprozessen anzugehen und gleichzeitig
das Vertrauen, die Stabilität und die strenge Regulierung zu bewahren, die gut
funktionierende Märkte untermauern. Diese Partnerschaft baut auf unserer
umfassenderen Vision für die Zukunft der Marktinfrastruktur auf, die
kontinuierliche Aktivität in den Bereichen Handel, Clearing, Abwicklung,
Risikomanagement und Collateral umfasst. Als Betreiber kritischer
Marktinfrastruktur und führender Anbieter von Finanztechnologie ist Nasdaq
einzigartig positioniert, um diese Transformation anzuführen."
Pressekontakt:
Boerse Stuttgart Group
mailto:presse@boerse-stuttgart.de
https://group.boerse-stuttgart.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/80210/6231705
OTS: Börse Stuttgart