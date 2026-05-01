OTS: Börse Stuttgart / Christian Lindner verstärkt internationalen Advisory ...

Christian Lindner verstärkt internationalen Advisory Council der

Boerse Stuttgart Group

Stuttgart (ots) - Die Boerse Stuttgart Group hat ihren neu gegründeten Advisory

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Council um Christian Lindner erweitert. Der frühere Bundesminister der Finanzen

zählt zu den profiliertesten Köpfen der europäischen Finanz- und

Wirtschaftspolitik und verfügt über breite Erfahrung an der Schnittstelle von

Kapitalmarkt und wirtschaftlicher Transformation.

Der Advisory Council vereint profilierte europäische Persönlichkeiten aus

Finanzindustrie, Wirtschaft, öffentlichem Sektor und Technologie. Ihm gehören

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neben Christian Lindner an: Massimo Giordano (Senior Partner und ehem. Managing

Partner Europe, McKinsey & Company), Enrico Letta (Präsident Jacques Delors

Institute; ehem. italienischer Ministerpräsident), Sylvie Matherat

(Aufsichtsrätin; ehem. Mitglied Vorstand Deutsche Bank), Fleur Pellerin (CEO

Korelya Capital; ehem. französische Ministerin für Digitales), Prof. Dr. Axel

Weber (Präsident Center for Financial Studies; ehem. Präsident Deutsche

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Bundesbank; ehem. Verwaltungsratspräsident UBS) und Ron Zuckerman

(internationaler Tech-Investor und Gründer).

Als Ideengeber und Sparringpartner liefert der Advisory Council dem

Top-Management der Börsengruppe wesentliche Impulse, die Zukunft des

europäischen Kapitalmarkts zu gestalten, die Vorreiterrolle in digitalen

Technologien auszubauen und das dynamische Wachstum der Börsengruppe weiter zu

beschleunigen.

"Europa braucht starke und innovative Kapitalmarktakteure, die technologischen

Fortschritt mit regulatorischer Exzellenz verbinden", sagt Dr. Matthias Voelkel,

CEO der Boerse Stuttgart Group. "Christian Lindner bringt genau diese

Perspektive mit: politisch erfahren, international vernetzt und mit einem klaren

Verständnis für die Zukunft des europäischen und internationalen Kapitalmarkts.

Wir freuen uns sehr, ihn im Advisory Council willkommen zu heißen."

Christian Lindner erklärt: "Die Boerse Stuttgart Group gestaltet den

europäischen Kapitalmarkt der Zukunft aktiv. Wie keine andere europäische

Börsengruppe steht sie für die Verbindung von klassischem Kapitalmarktgeschäft

mit der digitalen Welt. Ihr Mindset ist europäisch, und sie hat einen

technologischen Führungsanspruch. In einer Zeit, in der die Weichen für die

europäische Kapitalmarktunion gestellt werden, ist das eine starke

Ausgangsposition. Ich freue mich, diesen Weg zu begleiten."

Pressekontakt:

Boerse Stuttgart Group

mailto:presse@boerse-stuttgart.de

https://group.boerse-stuttgart.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/80210/6281540

OTS: Börse Stuttgart